Авито Авто бесплатно научит продавать коммерческий транспорт и спецтехнику

Авито Авто запустил первый в России курс по продвижению и продажам грузовой и специальной техники на собственной площадке. Онлайн-обучение доступно бесплатно всем продавцам коммерческого транспорта в рамках образовательной платформы «Авито Академия». Курс подойдет как официальным дилерам и крупным продавцам с большим корпоративным парком спецтехники, так и частным лицам, разово реализующим грузовые автомобили.​

Партнерский материал​

Основная цель проекта – поэтапно ознакомить участников со всеми тонкостями работы на классифайде и научить получать максимум выгоды для бизнеса от работы с площадкой: как правильно оформлять страницу и выбирать тарифы для ее продвижения, подключать сотрудников и интегрировать Авито со сторонними сервисами, превращать обращения потенциальных клиентов в продажи.

Курс от Авито Авто разработан с учетом интересов всех лиц, занимающихся продажей коммерческого транспорта: от директоров и маркетологов до руководителей отделов продаж и частных лиц. Таким образом, каждый участник сможет узнать об инструментах Авито, которые помогут достичь индивидуальных целей. В рамках онлайн-обучения эксперты Авито Авто разбирают типичные ошибки работы на классифайде и рассказывают, как их избежать.

«Цифровизация каналов сбыта сегодня, безусловно, является одним из драйверов роста рынка грузового транспорта. Ежедневно на Авито заходит более 6 млн пользователей в поисках грузовой техники, и мы рассчитываем, что наш курс позволит всем участникам рынка реализовать свой потенциал бизнеса и правильно использовать возможности площадки для привлечения нужной аудитории», – комментирует Сергей Никольский, Руководитель категорий «Автоуслуги» и «Коммерческий транспорт» в Авито Авто.

Узнать больше о курсе и начать учиться можно, перейдя по ссылке

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Мария Чумаркова

Тел.: +7 903 142 65 89

E-mail: mchumarkova.agency@avito.ru