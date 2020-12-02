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Авито Авто: более четверти россиян готовы совершить поездку на беспилотном такси без водителя

02.12.2020 30 0 0

Эксперты Авито Авто провели опрос среди 10 000 пользователей из разных регионов России и выяснили, как жители страны относятся к инновационным типам транспорта. Согласно результатам исследования 59% россиян положительно относятся к развитию технологий беспилотного транспорта, 21% респондентов ответили, что относятся нейтрально, а 16% опрошенных выбрали ответ «негативно» или «скорее негативно».

 

Партнерский материал

46% россиян, согласно результатам опроса Авито Авто, положительно относятся к перспективе применения беспилотных технологий в общественном транспорте – автобусах, маршрутках, трамваях. Негативное отношение к использованию беспилотных технологий в общественном транспорте выразили 29% респондентов, нейтральное – 22% опрошенных. 

Более половины россиян готовы совершить поездку на беспилотном такси

27% участников исследования Авито Авто отметили, что были бы готовы сейчас совершить поездку на беспилотном такси без водителя. Интересно, что доля указавших такой вариант ответа оказалась значительно выше среди мужчин, чем среди женщин: 37% против 17%. 

Еще 26% респондентов указали, что совершили бы поездку на беспилотном такси при условии присутствия за рулем водителя. Также 29% респондентов указали, что сейчас не решились бы сесть в беспилотное такси, но будут готовы совершить поездку через несколько лет, когда технологии пройдут множественные тестирования и проверки. 

Только 14% опрошенных Авито Авто отметили, что не готовы передвигаться на беспилотном такси ни при каких условиях. Соответствующий вариант ответа чаще выбирали женщины: его указали 16% участниц исследования и только 12% респондентов мужского пола. 

Также в отношении к беспилотным такси заметна разница в пределах разных возрастных групп. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет всего 4% сказали, что ни при каких условиях не готовы передвигаться на беспилотном такси, в то время как среди опрошенных старше 55 лет такой ответ дали 25%. 

Результаты ответа на вопрос: «Вы были бы готовы сейчас или в будущем совершить поездку в такси на беспилотном автомобиле?», опрос Авито Авто, вся Россия, 2020 г.

Вариант ответа / Возрастная группа (лет)18-2425-3435-4445-5455+
Да, теоретически готов сесть в беспилотное такси без 
водителя
30 %29 %28 %22 %23 %
Да, но только при условии, что за рулем будет находиться 
водитель и контролировать безопасность движения
32 %33 %25 %28 %15 %
Сейчас нет, но через несколько лет, когда технологии
пройдут множественные тестирования и проверки – да
27 %24 %31 %27 %34 %
Нет, не готов сесть в беспилотное такси ни при каких 
условиях
4 %10 %12 %16 %25 %
Затрудняюсь ответить7 %4 %4 %7 %4 %

Беспилотный, электрический, водородный: россияне заинтересованы в приобретении инновационных автомобилей

Из числа опрошенных Авито Авто водителей более половины указали, что будут готовы рассмотреть возможность покупки беспилотного автомобиля, когда такой персональный транспорт станет доступным. 

При этом 49% опрошенных отметили, что будут готовы приобрести беспилотный автомобиль при условии, что он не будет стоить дороже обычного. Готовность заплатить дороже за возможность приобрести беспилотное транспортное средство выразили 7% респондентов. О полном нежелании приобретать беспилотный автомобиль в будущем из-за недоверия к технологии заявили 23% опрошенных водителей. 

Эксперты Авито Авто также задали водителям вопросы об отношении к автомобилям с инновационными типами двигателя – электрическим и водородным. 

По результатам опроса 44% российских водителей отметили, что будут готовы приобрести автомобиль с электрическим двигателем, как только в регионе, где они проживают, появится достаточная инфраструктура для зарядки. Кроме того, 10% опрошенных водителей указали, что планируют приобрести электромобиль уже в обозримом будущем, а еще у 1% респондентов такой автомобиль уже есть. О недоверии к автомобилям с электрическим двигателем и категорическом нежелании приобретать такое транспортное средство заявили только 8% опрошенных Авито Авто водителей. 

При этом автомобилям с водородным двигателем российские водители доверяют меньше, чем электромобилям: 15% респондентов указали, что не приобрели бы для себя такой автомобиль именно из-за недоверия. Рассмотреть покупку водородного автомобиля после того, как в регионе проживания появится инфраструктура для заправки, готовы 27% опрошенных водителей.

интересно беспилотные авто

 

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