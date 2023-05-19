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Авито Авто: более половины россиян рассматривают к покупке авто из-за рубежа

19.05.2023 41 0 0

Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, что большинство водителей (56%) рассматривают авто из-за границы к покупке и готовы приобретать его на онлайн-платформах. Среди опрошенных 13% уже рассматривали такой автомобиль к покупке на момент опроса, а 44% готовы рассмотреть этот вариант в будущем. В качестве основного преимущества таких автомобилей респонденты чаще всего называли лучшее техническое состояние (61%). В исследовании приняли участие 6000 жителей России, которые имеют водительские права. 

Опрос Авито Авто показал, что 31% опрошенных водителей готовы либо скорее готовы рассмотреть к покупке праворульный автомобиль. Примечательно, что этот показатель заметно выше среди молодых людей (от 18 до 34 лет), чем среди других возрастных категорий, а также среди жителей Сибирского и Дальневосточного ФО.

Отвечая на вопрос о том, есть ли разница в эксплуатации автомобиля из-за рубежа и автомобиля с пробегом в РФ, 60% опрошенных автомобилистов отметили, что разница существует, однако она не является критической для эксплуатации. При этом для 27% респондентов существует критическая разница в эксплуатации, а еще для 13% разница отсутствует.

Достоинства и недостатки авто из-за рубежа

К главным преимуществам автомобилей из-за границы по сравнению с другими авто респонденты относят в первую очередь лучшее техническое состояние – 61% участников исследования назвали этот параметр. Среди других сильных сторон авто из-за рубежа участники опроса Авито Авто также часто называли более современную электронику (эту характеристику отметили 30% респондентов) и разнообразие комплектаций (этот вариант ответа указали 27% опрошенных).

Среди прочих достоинств, которыми обладает автомобиль из-за границы, респонденты отметили более выгодную стоимость (26%), широкий модельный ряд (22%) и высокую ликвидность (12%).

При этом опасение у опрошенных автомобилистов вызывают такие потенциальные недостатки, как возможные сложности с оформлением документов (40%), высокий акцизный сбор (37%), риск получить автомобиль в худшем техническом состоянии, чем заявлено (36%), долгий период ожидания (31%), высокая стоимость (31%).

Также респонденты отметили такие риски, как сложности с возвратом (15%), разница в климатических условиях и уходе за автомобилем (12%), отличия в управлении и комплектации (5%).

Онлайн-платформа или аукцион: какой способ покупки авто из-за рубежа оптимален для россиян

В качестве наиболее оптимального способа поиска и покупки авто из-за рубежа большинство опрошенных автомобилистов назвали онлайн-платформы – этот вариант ответа указали 47% водителей.

Также популярны такие варианты, как самостоятельная покупка из-за рубежа (32%) и автомобильные аукционы (28%).

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