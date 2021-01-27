Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах на вторичном авторынке в 2020 году. Доля автомобилей сегмента SUV на рынке за прошедший год увеличилась: в 2019 году она составляла 18,7%, а в 2020 году – 19,7%. При этом продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом за год выросли на 12,5%. Средняя цена (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) таких автомобилей в 2020 году составила 650 000 рублей – на 3,2% больше, чем годом ранее.

Партнерский материал

Продажи подержанных кроссоверов и внедорожников в 2020 году росли по всей стране. Наиболее заметный рост зафиксирован в Новосибирской области (+46,5% за год), Красноярском крае (+32,7% за год) и Алтайском крае (+30,7% за год).​

Топ самых востребованных на вторичном авторынке моделей сегмента SUV за год практически не изменился. Первую строчку, как и в 2019 году, занимает ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) со средней ценой 168 000 рублей. Вторую позицию удерживает Chevrolet Niva, средняя стоимость автомобиля в 2020 году составила 270 000 рублей. Третье место в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV досталось кроссоверу KIA Sportage со средней ценой 800 000 рублей.

При этом ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV не во всех крупных регионах России. В Калининградской области, Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области первое место в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей сегмента SUV с пробегом по итогам 2020 года занимает BMW 5 серии. А в Нижегородской и Самарской областях – Chevrolet Niva.

Lada 4×4 2019–20



Самые востребованные модели SUV в России: динамика средних цен

По итогам 2020 года средняя стоимость наиболее востребованных в России кроссоверов и внедорожников выросла. По сравнению с 2019 годом прибавили в цене почти все модели из списка самых продаваемых.

Первое место в рейтинге наиболее востребованных автомобилей сегмента SUV на вторичном авторынке в России занимает ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), за год средняя цена модели выросла на 5% и достигла 168 000 рублей.

На второй строчке – Chevrolet Niva, средняя цена автомобиля не изменилась по сравнению с 2019 годом и составляет 270 000 рублей.

Третья позиция в рейтинге наиболее продаваемых автомобилей сегмента SUV на вторичном авторынке досталась KIA Sportage со средней ценой 800 000 рублей, за 2020 год эта модель подорожала в среднем на 0,1%.

Четвертое место по уровню продаж занимает BMW 5 серии, а пятое – Toyota RAV4. Средняя цена BMW 5 серии на вторичном авторынке за год увеличилась на 15,4% и достигла 450 000 рублей. Toyota RAV4 подорожала на 8%, и средняя цена подержанных автомобилей этой модели по итогам 2020 года составила 1 026 000 рублей.