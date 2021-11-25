Эксперты Авито Авто проанализировали данные по востребованности отечественных автомобилей и иномарок с пробегом и выяснили, в каких регионах России лидируют зарубежные марки, а в каких – российские. Среди городов-лидеров по доле спроса на иномарки оказались Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск и Новосибирск. А вот российские автомобили наибольшим спросом пользуются в Тольятти, Махачкале, Ставрополе, Саратове и Ульяновске.

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По данным Авито Авто, за период с января по октябрь 2021 года в структуре общефедерального спроса на автомобили с пробегом лидером по-прежнему являются отечественные марки – на их долю приходится 34,5%. На втором месте японские бренды, на которые приходится 18,1% общефедерального спроса, на третьем – автомобили из Германии с долей в 16,2%. США и Южная Корея оказались на четвертом и пятом местах, на автомобили этих стран-производителей приходится по 8,6% и 8% спроса, соответственно. В рейтинг топ-10 востребованных иномарок вошли также бренды из Франции, Чехии, Китая, Великобритании и Швеции.

В первые 10 месяцев 2021 года спрос на автомобили с пробегом в целом по России вырос на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Автомобилями российских марок стали интересоваться на 17,5% больше, японскими – на 18% больше, немецкими – на 16,7% больше. Но самая заметная динамика по доле спроса у китайских автопроизводителей – плюс 33% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.

В каких регионах России самый высокий спрос на иномарки?

В ряде регионов России доля спроса на иномарки намного превышает интерес к отечественным брендам. Например, в Калининграде на долю иномарок в структуре спроса на автомобили с пробегом приходится 97,6%. При этом верхнюю строчку в рейтинге востребованности в этом регионе занимает Германия с долей в 45,7%, на втором месте – Япония (22,4%).

В Москве и Московской области из 86,6% спроса на иномарки наибольшая доля также у немецких автопроизводителей – 25,5%. На втором месте в рейтинге востребованности – Япония (21%), а автомобили отечественного производства оказались на третьем месте с долей в 13,3%.

В Санкт-Петербурге, Иркутске и Новосибирске доля спроса на иномарки также превышает отметку 80%. Автомобили немецких брендов лидируют в Санкт-Петербурге, японских – в Иркутске и Новосибирске.

Средняя стоимость иномарок разных стран-производителей

В период с января по октябрь 2021 года средняя стоимость самой популярной в России иномарки с пробегом – японской – выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 600 000 рублей. Рост цен на немецкие автомобили оказался значительнее – в среднем цена увеличилась на 30,7% и достигла 699 000 рублей. Автомобили из США в этот период обходились россиянам в среднем в 380 000 рублей, что на 15,2% дороже, чем в прошлом году. Южнокорейский автопром подорожал на 30,6%, и средняя цена составила 529 000 рублей. Самыми дорогими представителями на рынке автомобилей с пробегом оказались автомобили из Великобритании со средней ценой в 1 270 000 рублей, самыми доступными – из Малайзии, 70 000 рублей.

Где лидируют отечественные автомобили

Самая большая доля спроса на отечественные автомобили с пробегом зафиксирована в Тольятти – 58,7%. Очень востребованы российские марки в Махачкале – 47,8%, Ставрополе – 47,3%, Саратове – 44,4%, Ульяновске – 42,5%. Средняя цена отечественного автомобиля с пробегом в январе – октябре 2021 года составила 175 000 рублей.