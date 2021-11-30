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Как отмечают эксперты Авито Авто, на фоне дефицита ряда новых моделей в салонах и роста средних цен на автомобили, отчасти связанных с кризисом поставок электронных автокомпонентов, владельцы востребованных моделей массового сегмента воспользовались моментом, чтобы продать транспортное средство по хорошей цене. Поэтому предложение по некоторым популярным моделям на рынке автомобилей с пробегом заметно выросло в 2021 году.
«Поскольку предложение по некоторым популярным моделям на рынке автомобилей с пробегом активное и демонстрирует рост по сравнению с прошлым годом, если есть потребность в покупке автомобиля, то лучше всего это делать сейчас, не дожидаясь дальнейшего повышения цен и сокращения матрицы предложения. Если же сейчас на рынке нет желаемой комплектации, то следует решить, что лучше – рассмотреть альтернативные модели в наличии либо ждать нужную модель заранее планируя более высокий бюджет», – подчеркивает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.
Топ моделей массового сегмента по росту предложения на рынке автомобилей с пробегом
В топ-10 моделей массового сегмента с наиболее выраженной динамикой предложения в 2021 году первое место занимает ВАЗ (LADA) Vesta: количество объявлений о продаже этой модели выросло на 29,8% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена автомобилей ВАЗ (LADA) Vesta с пробегом при этом увеличилась за год на 19,3% и достигла 650 000 рублей.
На втором месте по приросту предложения на рынке автомобилей с пробегом – Volkswagen Tiguan. Автомобили этой модели в 2021 году стали продавать на 18,1% активнее, чем в 2020 году, а их средняя цена при этом выросла до 1 149 000 рублей, увеличившись год к году на 43,8%.
Модель ВАЗ (LADA) Largus занимает третью строчку в рейтинге, предложение по этой модели, по данным Авито Авто, выросло за год на 16,3%, а ее средняя цена увеличилась на 23% и достигла 550 000 рублей.
Топ-5 моделей массового сегмента с наиболее выраженной положительной динамикой предложения в 2021 году замыкают Renault Duster и ВАЗ (LADA) Granta. Количество объявлений о продаже Renault Duster с пробегом за год выросло на 13,5%, а средняя стоимость модели – на 26,9%. В итоге автомобили Renault Duster с пробегом в 2021 году стоили в среднем 760 000 рублей. Автомобили ВАЗ (LADA) Granta стали продавать на 12,2% чаще, их средняя цена на рынке автомобилей с пробегом при этом увеличилась на 19,7% и достигла 359 000 рублей.
В топ-10 автомобилей массового сегмента с наиболее заметным приростом предложения в 2021 году также входят Volkswagen Polo, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Chevrolet Lanos и Daewoo Matiz. Количество объявлений о продаже этих моделей выросло в диапазоне от 7% до 12%.
Топ моделей массового сегмента с наибольшим приростом предложения в 2021 г., Авито Авто, вся Россия
|
Бренд
|
Модель
|
Рост предложения
|
Средняя цена (руб.)
|
Динамика средней цены
|
ВАЗ (LADA)
|
Vesta
|
29,8%
|
650 000
|
19,3%
|
Volkswagen
|
Tiguan
|
18,1%
|
1 149 000
|
43,8%
|
ВАЗ (LADA)
|
Largus
|
16,3%
|
550 000
|
23,0%
|
Renault
|
Duster
|
13,5%
|
760 000
|
26,9%
|
ВАЗ (LADA)
|
Granta
|
12,2%
|
359 000
|
19,7%
|
Volkswagen
|
Polo
|
12,0%
|
637 000
|
32,7%
|
Toyota
|
Camry
|
9,9%
|
1 300 000
|
42,9%
|
Hyundai
|
Solaris
|
9,1%
|
635 000
|
27,0%
|
Chevrolet
|
Lanos
|
8,1%
|
105 000
|
5,0%
|
Daewoo
|
Matiz
|
7,0%
|
129 000
|
12,2%
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