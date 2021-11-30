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  • Авито Авто: эксперты назвали популярные модели а/м, предложение по которым на рынке авто с пробегом выросло, несмотря на дефицит

Авито Авто: эксперты назвали популярные модели а/м, предложение по которым на рынке авто с пробегом выросло, несмотря на дефицит

30.11.2021 330 0 1

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику предложения на рынке автомобилей с пробегом и выяснили, какие из популярных моделей автомобилей стали предлагать чаще в 2021 году, несмотря на дефицит на автомобильном рынке. В рамках исследования рассматривались данные за период с 1 января 2021 года по 24 ноября 2021 года. В итоге в число популярных моделей с наибольшим приростом предложения с начала года вошли ВАЗ (LADA) Vesta, Volkswagen Tiguan, ВАЗ (LADA) Largus, Renault Duster и ВАЗ (LADA) Granta.

 

Партнерский материал​

Как отмечают эксперты Авито Авто, на фоне дефицита ряда новых моделей в салонах и роста средних цен на автомобили, отчасти связанных с кризисом поставок электронных автокомпонентов, владельцы востребованных моделей массового сегмента воспользовались моментом, чтобы продать транспортное средство по хорошей цене. Поэтому предложение по некоторым популярным моделям на рынке автомобилей с пробегом заметно выросло в 2021 году.

«Поскольку предложение по некоторым популярным моделям на рынке автомобилей с пробегом активное и демонстрирует рост по сравнению с прошлым годом, если есть потребность в покупке автомобиля, то лучше всего это делать сейчас, не дожидаясь дальнейшего повышения цен и сокращения матрицы предложения. Если же сейчас на рынке нет желаемой комплектации, то следует решить, что лучше – рассмотреть альтернативные модели в наличии либо ждать нужную модель заранее планируя более высокий бюджет», – подчеркивает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

Топ моделей массового сегмента по росту предложения на рынке автомобилей с пробегом

В топ-10 моделей массового сегмента с наиболее выраженной динамикой предложения в 2021 году первое место занимает ВАЗ (LADA) Vesta: количество объявлений о продаже этой модели выросло на 29,8% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена автомобилей ВАЗ (LADA) Vesta с пробегом при этом увеличилась за год на 19,3% и достигла 650 000 рублей.

На втором месте по приросту предложения на рынке автомобилей с пробегом – Volkswagen Tiguan. Автомобили этой модели в 2021 году стали продавать на 18,1% активнее, чем в 2020 году, а их средняя цена при этом выросла до 1 149 000 рублей, увеличившись год к году на 43,8%.

Модель ВАЗ (LADA) Largus занимает третью строчку в рейтинге, предложение по этой модели, по данным Авито Авто, выросло за год на 16,3%, а ее средняя цена увеличилась на 23% и достигла 550 000 рублей.

Топ-5 моделей массового сегмента с наиболее выраженной положительной динамикой предложения в 2021 году замыкают Renault Duster и ВАЗ (LADA) Granta. Количество объявлений о продаже Renault Duster с пробегом за год выросло на 13,5%, а средняя стоимость модели – на 26,9%. В итоге автомобили Renault Duster с пробегом в 2021 году стоили в среднем 760 000 рублей. Автомобили ВАЗ (LADA) Granta стали продавать на 12,2% чаще, их средняя цена на рынке автомобилей с пробегом при этом увеличилась на 19,7% и достигла 359 000 рублей.

В топ-10 автомобилей массового сегмента с наиболее заметным приростом предложения в 2021 году также входят Volkswagen Polo, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Chevrolet Lanos и Daewoo Matiz. Количество объявлений о продаже этих моделей выросло в диапазоне от 7% до 12%.

Топ моделей массового сегмента с наибольшим приростом предложения в 2021 г., Авито Авто, вся Россия

Бренд

Модель

Рост предложения

Средняя цена (руб.)

Динамика средней цены

ВАЗ (LADA)

Vesta

29,8%

650 000

19,3%

Volkswagen

Tiguan

18,1%

1 149 000

43,8%

ВАЗ (LADA)

Largus

16,3%

550 000

23,0%

Renault

Duster

13,5%

760 000

26,9%

ВАЗ (LADA)

Granta

12,2%

359 000

19,7%

Volkswagen

Polo

12,0%

637 000

32,7%

Toyota

Camry

9,9%

1 300 000

42,9%

Hyundai

Solaris

9,1%

635 000

27,0%

Chevrolet

Lanos

8,1%

105 000

5,0%

Daewoo

Matiz

7,0%

129 000

12,2%

Россия статистика

 

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