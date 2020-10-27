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Авито Авто: эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зимнему сезону

27.10.2020 182 0 0

Погода в октябре позволила автомобилистам насладиться последними теплыми днями, но к концу месяца уже пора готовить автомобиль к зимней эксплуатации. Эксперты Авито Авто рассказали, на что обратить внимание автовладельцам при подготовке к холодному сезону.

 

Надежное сцепление с любым дорожным покрытием​

При ежедневной эксплуатации рекомендуется позаботиться о смене летней резины на зимнюю, когда среднесуточная температура достигла +4 С°. Если автомобиль используется большую часть времени в мегаполисе, где постоянно чистят асфальт, то свой выбор лучше остановить на современной резине без шипов — липучке. В случае если предстоят дальние поездки за город и зимние путешествия по обледенелым дорогам, стоит отдать предпочтение шипованной резине. Но если резина уже давно куплена, перед монтажом всегда необходимо проверить ее на предмет проколов и трещин. Старая покрышка может стать причиной серьезного ДТП, поэтому не стоит пренебрегать обновлением раз в 4 года.

Заряд энергии

Большинство водителей заканчивают свою подготовку к зиме сменой резины. Многие забывают, что нагрузка на все системы автомобиля, а особенно электрику, зимой значительно возрастает, и когда в одно морозное утро автомобиль не заводится, всему виной становится аккумулятор, за которым никто не следил. Гарантированный и безопасный срок эксплуатации автомобильного аккумулятора в среднем составляет от 3 до 5 лет. По истечении этого срока рекомендуется его замена для того, чтобы не столкнуться с неожиданным сюрпризом. Лучше выбирать аккумулятор, рекомендованный производителем.

Масло

Так как на большей территории страны зимой держатся минусовые температуры, эксперты рекомендуют в рамках подготовки автомобиля заменить моторное масло на менее вязкое. Если производитель рекомендует использовать в двигателе масло вязкостью 10W40, зимой можно перейти на масло 5W40. Такое масло будет меньше густеть и сможет обеспечить более легкое проворачивание коленчатого вала при запуске двигателя в мороз.

Замки и резиновые уплотнители

Влага после дождя, снега или мойки может попасть в замочную скважину, замерзнуть и заблокировать отпирание замка в самый неподходящий момент. Чтобы избежать подобного сценария, рекомендуется на регулярной основе заранее промазывать личинку замка изнутри силиконовой смазкой. Также в условиях влажности и морозов деформации подвержены резиновые дверные уплотнители. Они могут примерзнуть к кузову автомобиля, тем самым заблокировав открывание дверей. Для них на рынке автомобильных аксессуаров существует решение в виде силиконовой смазки для уплотнителей.

Фронтальный обзор

От эффективности работы щеток стеклоочистителя зависит безопасность водителя и окружающих, поэтому к их выбору и своевременной замене стоит подходить осознанно. Обычно стандартные щетки изнашиваются уже за один год эксплуатации. В случае малейших повреждений на рабочей поверхности лобового стекла щетки изнашиваются еще быстрее.

Разумеется, ни один водитель не обходится зимой без незамерзающей жидкости для стеклоомывателя. Существует масса предложений на рынке в разных ценовых сегментах. Но ни в коем случае нельзя покупать дешевые варианты с содержанием метанола, который опасен для здоровья. Первые морозы не должны застать врасплох, поэтому летнюю жидкость на зимнюю рекомендуется поменять прежде, чем температура начнет опускаться ниже 0 градусов. Для этого нужно прокачать через систему стеклоомывателя всю летнюю жидкость, а после этого заливать зимнюю. В течение всей зимы необходимо поддерживать уровень жидкости в баке выше половины, так как при меньшем объеме она может загустеть.

Набор автомобилиста

Современные аксессуары для автомобилистов предлагают широкий набор товаров, который поможет эксплуатировать автомобиль зимой комфортно, удобно и безопасно. В багажнике всегда лучше иметь пусковые провода, буксировочный трос, щетку для очистки снега и пускозарядное устройство для аккумулятора.

практика

 

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