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Авито Авто: эксперты выяснили, как россияне выбирают свой первый автомобиль

24.09.2020 185 0 0

Эксперты Авито Авто провели опрос и выяснили, какими принципами руководствуются жители России при выборе своего первого автомобиля. Согласно результатам опроса, чаще всего в качестве первой машины россияне выбирают подержанные автомобили. Новый автомобиль в качестве первого был только у 20% опрошенных. Ключевым критерием при выборе первого автомобиля для россиян является его стоимость. Более 40% респондентов отметили, что их первый автомобиль стоил менее 100 000 рублей.

 

Партнерский материал

В исследовании приняли участие 10 000 респондентов из разных регионов страны. У большей части респондентов первый автомобиль появился в возрасте 21-25 лет либо в 26-35 лет. Соответствующие варианты ответа выбрали 33% и 34% опрошенных соответственно; 20% опрошенных стали владельцами своего первого транспортного средства в 18-20 лет. В промежуток с 36 до 50 лет первый автомобиль приобрели 12% участников исследования. В возрасте старше 50 лет свой первый автомобиль приобрели только 0,4% опрошенных. 

29% опрошенных купили свой первый автомобиль у родственников или знакомых, 17% – в официальном дилерском центре и 15% – через онлайн-площадку объявлений. Доля купивших первую машину с помощью онлайн-площадок выше среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет и от 25 до 34 лет: в этих группах таковых оказалось по 31%. 

Подержанная иномарка или новый отечественный? Какой автомобиль чаще выбирают в качестве первого

Согласно результатам опроса, выбирая для себя первый автомобиль, россияне предпочитают ориентироваться на вторичный авторынок. 24% опрошенных указали, что их первый автомобиль был в возрасте от 5 до 10 лет. У 22% респондентов первым стал автомобиль в возрасте от 3 до 5 лет. Еще 12% участников исследования, приобретая первый автомобиль, остановились на варианте в возрасте до 3 лет. Новый автомобиль в качестве первого приобретали 20% респондентов. Почти столько же (19% опрошенных) покупали первой машину старше 10 лет. 

Более половины (59%) опрошенных автовладельцев отметили, что их первым транспортным средством был отечественный автомобиль. Иномарки в качестве первого автомобиля приобретали реже – соответствующий вариант указали 41% респондентов. При этом среди мужчин доля тех, кто покупал в качестве первого отечественный автомобиль выше, чем среди женщин: 66% против 51%.

От стоимости до вместительности: на какие критерии чаще всего ориентируются при выборе первого автомобиля

Ключевым критерием при выборе первого автомобиля участники исследования Авито Авто назвали стоимость – этот параметр обозначили как важный 57% респондентов. Состояние автомобиля оказалось на втором месте по значимости, соответствующий вариант ответа указали 45% опрошенных. 

Марка первого автомобиля имела значение для 28% респондентов, таким образом эта характеристика заняла третью позицию в рейтинге значимости. В топ-5 основных критериев выбора первого автомобиля также вошли экономичность и пробег – за эти параметры проголосовали 20% и 19% опрошенных соответственно. 

Мощность двигателя при выборе первого автомобиля имела значение для 15% опрошенных, проходимость – для 12%, вместительность – для 10% респондентов. Также 10% участников исследования был важен цвет первого автомобиля, а 7% – его технологичность. 

Сколько стоил первый автомобиль большинства россиян

Чаще всего в качестве первого автомобиля приобретают бюджетные варианты: большинство опрошенных указали, что их первая машина стоила менее 300 000 рублей. Так, 41% респондентов приобрели первый автомобиль дешевле 100 000 рублей, еще 29% уложились в ценовой диапазон от 100 000 до 300 000 рублей. 

От 300 000 до 500 000 рублей стоил первый автомобиль 12% опрошенных, а автомобиль в ценовой категории от 500 000 до 1 000 000 рублей приобретали в качестве первого 9% респондентов. Дороже 1 000 000 рублей первый автомобиль обошелся только 3% респондентов. 

При этом в некоторых городах России дорогие автомобили в качестве первого транспортного средства приобретали чаще, чем в среднем по стране. Так, например, в Москве больше 1 000 000 рублей на первый автомобиль потратили 7% опрошенных, в Екатеринбурге – 6%, а в Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Красноярске – по 5%.

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