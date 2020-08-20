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Авито Авто: эксперты выяснили, какие цвета автомобилей популярны в разных регионах России

20.08.2020 195 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах новых и подержанных автомобилей за I полугодие 2020 года и выяснили, какие цвета кузова наиболее популярны в разных регионах России. Самым распространенным цветом среди российских автомобилистов оказался черный. При этом в 13 регионах страны, в том числе Башкортостане, Алтайском крае, Волгоградской, Новосибирской и Омской областях, наибольшим спросом пользуются не черные, а белые автомобили. Челябинская область оказалась единственным регионом, где первую строчку по популярности занял серебряный цвет.

 

Партнерский материал

В топ-5 наиболее популярных цветов кузова, помимо черного и белого, также вошли серебряный, серый и синий. Серебряный цвет занял третье место по востребованности, серому цвету досталась четвертая позиция в рейтинге, а синему – пятая. 

Белые автомобили набирают популярность, а серебряные теряют позиции

По итогам I полугодия черные и белые автомобили почти сравнялись по востребованности. Доля продаж черных автомобилей от общего количества реализованных в I полугодии 2020 года, по данным Авито Авто, составила 19%, а доля продаж белых автомобилей – 18,7%. Таким образом разрыв в долях продаж между черными и белыми автомобилями составил всего 0,3%. Год назад, в I полугодии 2019 года, разница между долями продаж черных и белых автомобилей была больше и составляла 1,2%. 

Кроме того, автомобили белого цвета в I полугодии 2020 года оказались популярнее черных в 13 регионах России: Башкортостане, Алтайском крае, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тюменской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. В I полугодии прошлого года белые автомобили обгоняли черные по востребованности только в 10 областях страны. 

Автомобили серебряного цвета за год стали менее популярны: в I полугодии 2019 года этот цвет был на втором месте по распространенности в 10 областях страны, а спустя год сохранил позицию только в 6 из них. Реже покупать серебряные автомобили стали в Алтайском крае, Ленинградской области, а также Саратовской и Свердловской областях. 

Синий, красный, зеленый: какие яркие цвета кузова вошли в топ по популярности

Синий цвет вошел в топ-5 наиболее популярных в России, а красный и зеленый цвета заняли шестое и седьмое места соответственно. Интересно, что в некоторых областях страны более популярны автомобили зеленого цвета, а в некоторых – красного. Так, зеленые автомобили обогнали красные по востребованности в Алтайском и Пермском крае, Башкортостане, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Ульяновской областях. Противоположная ситуация сложилась в 14 регионах России, в том числе Краснодарском и Красноярском крае, Московской и Ленинградской областях.
Голубой цвет кузова по стране оказался на 10 месте по популярности. Чуть активнее, чем в других областях покупают голубые автомобили в Алтайском крае и Омской области: здесь этот цвет занял не десятую, а девятую позицию по доле продаж. 

Самые популярные цвета автомобилей в России, топ-10 (I полугодие 2020 года)
Место в рейтингеЦветДоля в продажах
1Черный19,0%
2Белый18,7%
3Серебряный15,4%
4Серый13,4%
5Синий9,3%
6Красный6,6%
7Зеленый6,2%
8Коричневый3,1%
9Бежевый2,9%
10Голубой1,7%

​Розовый и пурпурный: наименее популярные цвета автомобилей

Наименее популярными в России цветами автомобилей стали желтый, оранжевый, пурпурный и розовый – доля продаж автомобилей каждого из этих цветов от общего числа реализованных за I полугодие 2020 составила менее 1%.

Ford Focus '2010–14
Россия авторынок статистика

 

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