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В топ-5 наиболее популярных цветов кузова, помимо черного и белого, также вошли серебряный, серый и синий. Серебряный цвет занял третье место по востребованности, серому цвету досталась четвертая позиция в рейтинге, а синему – пятая.
Белые автомобили набирают популярность, а серебряные теряют позиции
По итогам I полугодия черные и белые автомобили почти сравнялись по востребованности. Доля продаж черных автомобилей от общего количества реализованных в I полугодии 2020 года, по данным Авито Авто, составила 19%, а доля продаж белых автомобилей – 18,7%. Таким образом разрыв в долях продаж между черными и белыми автомобилями составил всего 0,3%. Год назад, в I полугодии 2019 года, разница между долями продаж черных и белых автомобилей была больше и составляла 1,2%.
Кроме того, автомобили белого цвета в I полугодии 2020 года оказались популярнее черных в 13 регионах России: Башкортостане, Алтайском крае, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тюменской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. В I полугодии прошлого года белые автомобили обгоняли черные по востребованности только в 10 областях страны.
Автомобили серебряного цвета за год стали менее популярны: в I полугодии 2019 года этот цвет был на втором месте по распространенности в 10 областях страны, а спустя год сохранил позицию только в 6 из них. Реже покупать серебряные автомобили стали в Алтайском крае, Ленинградской области, а также Саратовской и Свердловской областях.
Синий, красный, зеленый: какие яркие цвета кузова вошли в топ по популярности
Синий цвет вошел в топ-5 наиболее популярных в России, а красный и зеленый цвета заняли шестое и седьмое места соответственно. Интересно, что в некоторых областях страны более популярны автомобили зеленого цвета, а в некоторых – красного. Так, зеленые автомобили обогнали красные по востребованности в Алтайском и Пермском крае, Башкортостане, Волгоградской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Ульяновской областях. Противоположная ситуация сложилась в 14 регионах России, в том числе Краснодарском и Красноярском крае, Московской и Ленинградской областях.
Голубой цвет кузова по стране оказался на 10 месте по популярности. Чуть активнее, чем в других областях покупают голубые автомобили в Алтайском крае и Омской области: здесь этот цвет занял не десятую, а девятую позицию по доле продаж.
|Место в рейтинге
|Цвет
|Доля в продажах
|1
|Черный
|19,0%
|2
|Белый
|18,7%
|3
|Серебряный
|15,4%
|4
|Серый
|13,4%
|5
|Синий
|9,3%
|6
|Красный
|6,6%
|7
|Зеленый
|6,2%
|8
|Коричневый
|3,1%
|9
|Бежевый
|2,9%
|10
|Голубой
|1,7%
Розовый и пурпурный: наименее популярные цвета автомобилей
Наименее популярными в России цветами автомобилей стали желтый, оранжевый, пурпурный и розовый – доля продаж автомобилей каждого из этих цветов от общего числа реализованных за I полугодие 2020 составила менее 1%.
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