И относительно скромный рыночный опыт, и умеренные объемы продаж новых китайских машин даже в лучшие годы дают закономерный результат на вторичном рынке: доля "китайцев" среди всех иномарок составляет всего 2,2%. Однако даже эти "крохи" имеют и свою динамику, и даже картину покупательских предпочтений в зависимости от географии. Более того: лучшие представители не только остаются вполне ликвидными, но, как показывает статистика, еще и держат приличную остаточную цену.

В распределении брендов по моделям из топ-10 по популярности нет ничего неожиданного: это лидирующие и по сей день Lifan, Chery и Geely, а также Great Wall, успевший завоевать немалую популярность до ухода с рынка. У последнего самой востребованной моделью, разумеется, стал внедорожник Hover — он занимает второе место в списке самых актуальных на вторичке китайских машин с долей в 17%. Чуть больше рыночной доли — 18% — у Chery Tiggo (T11), а «бронза» — у Lifan Solano и Chery Amulet (по 12%).

При этом Great Wall Hover – однозначный лидер по средней стоимости: по данным Авито Авто, в 2018 году она составляет более полумиллиона рублей. Немного меньше, в среднем около 450 тысяч, стоит Lifan X60, хотя большую часть, разумеется, составляют дорестайлинговые машины.

Любопытно, что разброс средней стоимости моделей даже в первой десятке огромен: Chery Amulet, занимающий в ней последнюю строчку, стоит в среднем дешевле 100 тысяч.

Географическое распределение китайских машин по стране также остается неоднородным: популярность в самых «любящих» регионах в 8 раз выше, чем в «холодных». Причем холодных не только по отношению к «китайцам», но и по климату — равнодушной к ним остается Сибирь. Самый низкий спрос отмечен в Иркутске — это лишь 0,4% среди всех иномарок, а следом идут Барнуал (0,6%) и Новосибирск (0,8%). Зато в Поволжье автовладельцы, видимо, меньше боятся замерзнуть на безлюдной трассе: в самом гостеприимном для «китайцев» Саратове доля спроса составляет 3,2%, а компанию ему составляют Ульяновск, Волгоград и Самара. Предложение по регионам распределяется так же: от 4,3% в Саратове до 0,6% в Иркутске.

Впрочем, текущая статистика — вполне предсказуемая, так как в ней пока присутствуют в основном недорогие массовые модели недавних лет. Куда интереснее будет взглянуть на цифры через пару-тройку лет, когда на вторичный рынок выйдут автомобили «нового поколения» от всех ведущих брендов вроде тех же Lifan X70 и Chery Tiggo 5, а также Geely Atlas, который мы недавно сравнивали с Mazda CX-5.