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Автомобили в возрасте до 3 лет стоят на вторичном авторынке заметно дороже, чем транспортные средства с более долгим сроком эксплуатации. Средняя стоимость (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) автомобилей в возрасте до 3 лет, по данным Авито Авто, составила в III квартале 2020 года 799 000 рублей, в то время как в целом средняя цена автомобиля с пробегом в стране равнялась 300 000 рублей.
«Автомобили в возрасте до 3 лет многие рассматривают как прямую альтернативу новым. В этом возрастном сегменте большинство автомобилей обладают современными характеристиками и небольшим пробегом. Логично, что на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах в 2020 году покупатели обратили повышенное внимание на этот сегмент вторичного авторынка», – комментирует Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.
В ряде регионов продажи «трехлеток» в III квартале выросли по сравнению с предыдущим кварталом заметнее, чем в среднем по стране. В частности, в Москве и Московской области продажи автомобилей в этой возрастной группе выросли на 98%, в Омской и Тюменской областях – на 83%, а в Краснодарском крае – на 82%. В Ростовской области рост продаж автомобилей в возрасте до 3 лет квартал к кварталу составил 79%, а в Саратовской области – 75%.
Автомобили в возрасте до 3 лет: самые популярные бренды и модели
Чаще всего покупатели подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет в III квартале приобретали продукцию бренда ВАЗ (LADA), на втором месте по востребованности – KIA, на третьем – Hyundai. В пятерку лидеров по продажам в указанной возрастной группе также вошли бренды Toyota и Renault.
Топ-5 самых продаваемых брендов в возрастной группе до 3 лет, Россия, III квартал 2020 года
|№
|Бренд
|Средняя стоимость автомобиля
(руб)
|Доля в продажах
|1
|ВАЗ (LADA)
|490 000
|24,1 %
|2
|KIA
|885 000
|13,8 %
|3
|Hyundai
|850 000
|9,7 %
|4
|Toyota
|1 780 000
|6,8 %
|5
|Renault
|755 000
|6,6 %
Если говорить о наиболее продаваемых моделях, первое место по востребованности в возрастной группе до 3 лет по итогам III квартала занимает ВАЗ (LADA) Granta со средней ценой 399 000 рублей. На второй строчке в рейтинге популярности – ВАЗ (LADA) Vesta (средняя цена – 570 000 рублей). Третья позиция досталась KIA Rio (средняя цена – 730 000 рублей), четвертая – Hyundai Solaris (средняя цена – 730 000 рублей). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo со средней ценой 695 000 рублей.
Топ-10 самых продаваемых моделей в возрастной группе до 3 лет, Россия, III квартал 2020 года
|№
|Бренд
|Модель
|Средняя цена (руб)
Изменение средней
цены год к году
|1
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|399 000
|9 %
|2
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|570 000
|9 %
|3
|KIA
|Rio
|730 000
|12 %
|4
|Hyundai
|Solaris
|730 000
|12 %
|5
|Volkswagen
|Polo
|695 000
|10 %
|6
|Toyota
|Camry
|1 725 000
|19 %
|7
|Hyundai
|Creta
|1 029 000
|7 %
|8
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|463 000
|8 %
|9
|ВАЗ (LADA)
|Largus
|550 000
|6 %
|10
|Renault
|Kaptur
|890 000
|2 %
В топ-10 наиболее продаваемых автомобилей в возрастной группе до 3 лет по итогам III квартала впервые вошел кроссовер Renault Kaptur, обходившийся своим покупателям в среднем в 890 000 рублей. Год назад Renault Kaptur занимал 16 позицию в рейтинге востребованности в возрастной группе до 3 лет.
От 6% до 47%: рост средних цен в регионах год к году
Средняя стоимость автомобилей в возрасте до 3 лет в стране в III квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% и составила 799 000 рублей.
Наиболее заметно средняя стоимость подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет выросла в Новосибирской области – рост составил 47%, и по итогам III квартала средняя цена такого автомобиля в регионе равнялась 1 290 000 рублей.
В числе регионов-лидеров по темпам роста средних цен также оказалась Иркутская область: здесь средняя стоимость автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросла на 21% и по итогам III квартала составила 1 091 000 рублей.
На 21% за год увеличилась средняя стоимость автомобилей в возрасте до 3 лет на вторичном авторынке столицы и Московской области, составив в III квартале 1 149 000 рублей.
Наименее значительный рост средних цен год к году зафиксирован в Самарской и Свердловской областях. В Самарской области средняя стоимость трехлетнего автомобиля по итогам III квартала составила 690 000 рублей (на 6% больше, чем в прошлом году), а в Свердловской области – 759 000 (на 8% больше, чем в прошлом году).
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