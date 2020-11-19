Авито Авто: на фоне дефицита новых автомобилей в России растут продажи подержанных машин в возрасте до 3 лет

По данным Авито Авто, продажи подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет в России выросли по итогам III квартала 2020 года на 63% по сравнению с предыдущим кварталом и на 19% – по сравнению с прошлым годом. Как отмечают эксперты сервиса, столь заметный рост спроса на эту группу автомобилей отчасти объясняется дефицитом новых машин в автосалонах.

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Автомобили в возрасте до 3 лет стоят на вторичном авторынке заметно дороже, чем транспортные средства с более долгим сроком эксплуатации. Средняя стоимость (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) автомобилей в возрасте до 3 лет, по данным Авито Авто, составила в III квартале 2020 года 799 000 рублей, в то время как в целом средняя цена автомобиля с пробегом в стране равнялась 300 000 рублей.

«Автомобили в возрасте до 3 лет многие рассматривают как прямую альтернативу новым. В этом возрастном сегменте большинство автомобилей обладают современными характеристиками и небольшим пробегом. Логично, что на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах в 2020 году покупатели обратили повышенное внимание на этот сегмент вторичного авторынка», – комментирует Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

В ряде регионов продажи «трехлеток» в III квартале выросли по сравнению с предыдущим кварталом заметнее, чем в среднем по стране. В частности, в Москве и Московской области продажи автомобилей в этой возрастной группе выросли на 98%, в Омской и Тюменской областях – на 83%, а в Краснодарском крае – на 82%. В Ростовской области рост продаж автомобилей в возрасте до 3 лет квартал к кварталу составил 79%, а в Саратовской области – 75%.

Lada Granta 2014–18



Автомобили в возрасте до 3 лет: самые популярные бренды и модели

Чаще всего покупатели подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет в III квартале приобретали продукцию бренда ВАЗ (LADA), на втором месте по востребованности – KIA, на третьем – Hyundai. В пятерку лидеров по продажам в указанной возрастной группе также вошли бренды Toyota и Renault.



Топ-5 самых продаваемых брендов в возрастной группе до 3 лет, Россия, III квартал 2020 года

№ Бренд Средняя стоимость автомобиля

(руб) Доля в продажах 1 ВАЗ (LADA) 490 000 24,1 % 2 KIA 885 000 13,8 % 3 Hyundai 850 000 9,7 % 4 Toyota 1 780 000 6,8 % 5 Renault 755 000 6,6 %

Если говорить о наиболее продаваемых моделях, первое место по востребованности в возрастной группе до 3 лет по итогам III квартала занимает ВАЗ (LADA) Granta со средней ценой 399 000 рублей. На второй строчке в рейтинге популярности – ВАЗ (LADA) Vesta (средняя цена – 570 000 рублей). Третья позиция досталась KIA Rio (средняя цена – 730 000 рублей), четвертая – Hyundai Solaris (средняя цена – 730 000 рублей). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo со средней ценой 695 000 рублей.



Топ-10 самых продаваемых моделей в возрастной группе до 3 лет, Россия, III квартал 2020 года



№ Бренд Модель Средняя цена (руб) Изменение средней цены год к году 1 ВАЗ (LADA) Granta 399 000 9 % 2 ВАЗ (LADA) Vesta 570 000 9 % 3 KIA Rio 730 000 12 % 4 Hyundai Solaris 730 000

12 % 5 Volkswagen Polo 695 000

10 % 6 Toyota Camry 1 725 000

19 % 7 Hyundai Creta 1 029 000

7 % 8 ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 463 000 8 % 9 ВАЗ (LADA) Largus 550 000 6 % 10 Renault Kaptur 890 000 2 %

В топ-10 наиболее продаваемых автомобилей в возрастной группе до 3 лет по итогам III квартала впервые вошел кроссовер Renault Kaptur, обходившийся своим покупателям в среднем в 890 000 рублей. Год назад Renault Kaptur занимал 16 позицию в рейтинге востребованности в возрастной группе до 3 лет.

От 6% до 47%: рост средних цен в регионах год к году

Средняя стоимость автомобилей в возрасте до 3 лет в стране в III квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% и составила 799 000 рублей.

Наиболее заметно средняя стоимость подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет выросла в Новосибирской области – рост составил 47%, и по итогам III квартала средняя цена такого автомобиля в регионе равнялась 1 290 000 рублей.

Renault Kaptur 2016–20

В числе регионов-лидеров по темпам роста средних цен также оказалась Иркутская область: здесь средняя стоимость автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросла на 21% и по итогам III квартала составила 1 091 000 рублей.



На 21% за год увеличилась средняя стоимость автомобилей в возрасте до 3 лет на вторичном авторынке столицы и Московской области, составив в III квартале 1 149 000 рублей.

Наименее значительный рост средних цен год к году зафиксирован в Самарской и Свердловской областях. В Самарской области средняя стоимость трехлетнего автомобиля по итогам III квартала составила 690 000 рублей (на 6% больше, чем в прошлом году), а в Свердловской области – 759 000 (на 8% больше, чем в прошлом году).

