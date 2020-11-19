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  • Авито Авто: на фоне дефицита новых автомобилей в России растут продажи подержанных машин в возрасте до 3 лет

Авито Авто: на фоне дефицита новых автомобилей в России растут продажи подержанных машин в возрасте до 3 лет

19.11.2020 89 0 0

По данным Авито Авто, продажи подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет в России выросли по итогам III квартала 2020 года на 63% по сравнению с предыдущим кварталом и на 19% – по сравнению с прошлым годом. Как отмечают эксперты сервиса, столь заметный рост спроса на эту группу автомобилей отчасти объясняется дефицитом новых машин в автосалонах.

 

Партнерский материал

Автомобили в возрасте до 3 лет стоят на вторичном авторынке заметно дороже, чем транспортные средства с более долгим сроком эксплуатации. Средняя стоимость (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) автомобилей в возрасте до 3 лет, по данным Авито Авто, составила в III квартале 2020 года 799 000 рублей, в то время как в целом средняя цена автомобиля с пробегом в стране равнялась 300 000 рублей.

«Автомобили в возрасте до 3 лет многие рассматривают как прямую альтернативу новым. В этом возрастном сегменте большинство автомобилей обладают современными характеристиками и небольшим пробегом. Логично, что на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах в 2020 году покупатели обратили повышенное внимание на этот сегмент вторичного авторынка»,комментирует Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

В ряде регионов продажи «трехлеток» в III квартале выросли по сравнению с предыдущим кварталом заметнее, чем в среднем по стране. В частности, в Москве и Московской области продажи автомобилей в этой возрастной группе выросли на 98%, в Омской и Тюменской областях – на 83%, а в Краснодарском крае – на 82%. В Ростовской области рост продаж автомобилей в возрасте до 3 лет квартал к кварталу составил 79%, а в Саратовской области – 75%.

Lada Granta 2014–18

Автомобили в возрасте до 3 лет: самые популярные бренды и модели

Чаще всего покупатели подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет в III квартале приобретали продукцию бренда ВАЗ (LADA), на втором месте по востребованности – KIA, на третьем – Hyundai. В пятерку лидеров по продажам в указанной возрастной группе также вошли бренды Toyota и Renault.

Топ-5 самых продаваемых брендов в возрастной группе до 3 лет, Россия, III квартал 2020 года

БрендСредняя стоимость автомобиля
(руб)		Доля в продажах
1ВАЗ (LADA)490 00024,1 %
2KIA885 00013,8 %
3Hyundai850 0009,7 %
4Toyota1 780 0006,8 %
5Renault755 0006,6 %

Если говорить о наиболее продаваемых моделях, первое место по востребованности в возрастной группе до 3 лет по итогам III квартала занимает ВАЗ (LADA) Granta со средней ценой 399 000 рублей. На второй строчке в рейтинге популярности – ВАЗ (LADA) Vesta (средняя цена – 570 000 рублей). Третья позиция досталась KIA Rio (средняя цена – 730 000 рублей), четвертая – Hyundai Solaris (средняя цена – 730 000 рублей). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo со средней ценой 695 000 рублей.

Топ-10 самых продаваемых моделей в возрастной группе до 3 лет, Россия, III квартал 2020 года

БрендМодельСредняя цена (руб)
Изменение средней 
цены год к году
1ВАЗ (LADA)Granta399 0009 %
2ВАЗ (LADA)Vesta570 0009 %
3KIARio730 00012 %
4HyundaiSolaris730 000
12 %
5VolkswagenPolo695 000
10 %
6ToyotaCamry1 725 000
19 %
7HyundaiCreta1 029 000
7 %
8ВАЗ (LADA)4x4 (Нива)463 0008 %
9ВАЗ (LADA)Largus550 0006 %
10RenaultKaptur890 0002 %

В топ-10 наиболее продаваемых автомобилей в возрастной группе до 3 лет по итогам III квартала впервые вошел кроссовер Renault Kaptur, обходившийся своим покупателям в среднем в 890 000 рублей. Год назад Renault Kaptur занимал 16 позицию в рейтинге востребованности в возрастной группе до 3 лет. 

От 6% до 47%: рост средних цен в регионах год к году

Средняя стоимость автомобилей в возрасте до 3 лет в стране в III квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% и составила 799 000 рублей. 

Наиболее заметно средняя стоимость подержанных автомобилей в возрасте до 3 лет выросла в Новосибирской области – рост составил 47%, и по итогам III квартала средняя цена такого автомобиля в регионе равнялась 1 290 000 рублей. 

Renault Kaptur 2016–20

В числе регионов-лидеров по темпам роста средних цен также оказалась Иркутская область: здесь средняя стоимость автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросла на 21% и по итогам III квартала составила 1 091 000 рублей. 

На 21% за год увеличилась средняя стоимость автомобилей в возрасте до 3 лет на вторичном авторынке столицы и Московской области, составив в III квартале 1 149 000 рублей. 

Наименее значительный рост средних цен год к году зафиксирован в Самарской и Свердловской областях. В Самарской области средняя стоимость трехлетнего автомобиля по итогам III квартала составила 690 000 рублей (на 6% больше, чем в прошлом году), а в Свердловской области – 759 000 (на 8% больше, чем в прошлом году).

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