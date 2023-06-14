В первые 5 месяцев 2023 года на автомобили с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет пришлось 15% от общего предложения авто с пробегом. Средняя цена в январе-мае 2023 года составила 1 875 000 рублей.
По данным Авито Авто, самыми востребованными брендами авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет стали (в порядке убывания доли спроса): ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen.
От ВАЗ (LADA) Granta до Hyundai Santa Fe: наиболее востребованные модели авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет
Рейтинг самых популярных моделей на рынке авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет по итогам января-мая 2023 года, согласно данным Авито Авто, возглавила ВАЗ (LADA) Granta со средней ценой 635 000 рублей. На долю модели пришлось 6,6% от общего спроса на авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет.
На второй позиции — Toyota Camry с долей спроса 4,8% и средней ценой 2 505 000 рублей.
Третье место занимает ВАЗ (LADA) Vesta с долей спроса 4,4%. Средняя цена составила 921 000 рублей.
На четвертой строчке рейтинга — Hyundai Solaris, средняя цена составила 1 249 000 рублей. На долю модели пришлось 3,9% от общего спроса на авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет на платформе.
На пятом месте — Kia Rio с долей спроса 3,5% и средней ценой 1 269 000 рублей.
Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): Volkswagen Polo, Kia Optima, Hyundai Creta, ВАЗ (LADA) Largus и Hyundai Santa Fe.
Топ-10 моделей по доле спроса на рынке автомобилей с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет, январь-май 2023 года, вся Россия, данные Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля в структуре спроса на авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет
|Средняя цена (руб.)
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|6,6%
|635 000
|Toyota
|Camry
|4,8%
|2 505 00
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|4,4%
|921 000
|Hyundai
|Solaris
|3,9%
|1 249 000
|Kia
|Rio
|3,5%
|1 269 000
|Volkswagen
|Polo
|3,1%
|1 140 000
|Kia
|Optima
|2,1%
|1 820 000
|Hyundai
|Creta
|1,5%
|1 650 000
|ВАЗ (LADA)
|Largus
|1,4%
|860 000
|Hyundai
|Santa Fe
|1,4%
|2 530 000
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