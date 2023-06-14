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  • Авито Авто: названы самые популярные модели авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет

Авито Авто: названы самые популярные модели авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет

14.06.2023 19 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу и предложению автомобилей с пробегом  в возрасте от 3 до 5 лет на платформе. По данным Авито Авто, количество объявлений о продаже таких авто в январе-мае 2023 года увеличилось на 38,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом покупательский интерес к 3-5-летним авто с пробегом вырос на 46,4% год к году. Самыми популярными моделями стали ВАЗ (LADA) Granta, Toyota Camry, ВАЗ (LADA) Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio.

В первые 5 месяцев 2023 года на автомобили с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет пришлось 15% от общего предложения авто с пробегом. Средняя цена в январе-мае 2023 года составила 1 875 000 рублей.

По данным Авито Авто, самыми востребованными брендами авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет стали (в порядке убывания доли спроса): ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Toyota и Volkswagen.

От ВАЗ (LADA) Granta до Hyundai Santa Fe: наиболее востребованные модели авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет

Рейтинг самых популярных моделей на рынке авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет по итогам января-мая 2023 года, согласно данным Авито Авто, возглавила ВАЗ (LADA) Granta со средней ценой 635 000 рублей. На долю модели пришлось 6,6% от общего спроса на авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет.

На второй позиции — Toyota Camry с долей спроса 4,8% и средней ценой 2 505 000 рублей.

На фото: Toyota Camry '2018–2021

Третье место занимает ВАЗ (LADA) Vesta с долей спроса 4,4%. Средняя цена составила 921 000 рублей.

На четвертой строчке рейтинга — Hyundai Solaris, средняя цена составила 1 249 000 рублей. На долю модели пришлось 3,9% от общего спроса на авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет на платформе.

На пятом месте — Kia Rio с долей спроса 3,5% и средней ценой 1 269 000 рублей.

На фото: Kia Rio '2017–2020

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): Volkswagen Polo, Kia Optima, Hyundai Creta, ВАЗ (LADA) Largus и Hyundai Santa Fe.

Топ-10 моделей по доле спроса на рынке автомобилей с пробегом в возрасте от 3 до 5 лет, январь-май 2023 года, вся Россия, данные Авито Авто

БрендМодельДоля в структуре спроса на авто с пробегом в возрасте от 3 до 5 летСредняя цена (руб.)
ВАЗ (LADA)Granta6,6%635 000
ToyotaCamry4,8%2 505 00
ВАЗ (LADA)Vesta4,4%921 000
HyundaiSolaris3,9%1 249 000
KiaRio3,5%1 269 000
VolkswagenPolo3,1%1 140 000
KiaOptima2,1%1 820 000
HyundaiCreta1,5%1 650 000
ВАЗ (LADA)Largus1,4%860 000
HyundaiSanta Fe1,4%2 530 000
авторынок авто с пробегом

 

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