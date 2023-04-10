Авито Авто объявляет первый всероссийский конкурс «Автомаркетолог Года»

К конкурсу «Автомаркетолог Года» по версии Авито Авто приглашаются представители отделов маркетинга в сфере автобизнеса на рынках легковых автомобилей и коммерческого транспорта. За 1,5 месяца конкурсного отбора претенденты обсудят с ведущими экспертами отрасли и соучастниками вызовы индустрии, обменяются опытом. Программа пройдет в комфортном формате на выбор участников: в режиме онлайн или офисе Авито в Москве в выходные дни.
Приглашенными экспертами выступят: Юлия Овчинникова (ГК «Ключавто»), Виталий Шония («ТрансТехСервис»), Анастасия Червинская (ДЦ ПРОХОР), а также преподаватель и копирайтер Даниил Шардаков, контент-мейкер в автобизнесе Данат Мингачев и эксперты платформы Авито Авто и Автохаб.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку до 20 апреля 2023 года на официальной странице конкурса, после чего пройти вступительное анкетирование.
Программа участия и критерии оценки
Претендентам предстоит пройти пять обучающих воркшопов с приглашенными экспертами индустрии по актуальным трендам в автобизнесе:
- Авторынок сегодня и роль маркетолога.
- Работа с рейтингами и отзывами.
- Правила написания продающего объявления.
- Работа с платформой Авито и Автохаб.
- Защита кейса о внедрении изменений в своей работе на классифайде.
Конкурс завершится финальным тестированием и практической работой, оценивать которую будут приглашенные эксперты.
Призовой фонд
Победитель будет награжден званием «Автомаркетолог Года» по версии Авито Авто и техникой Apple, паком для фото- и видеосъемки.
Подать заявку на участие в конкурсе «Автомаркетолог Года» по версии Авито Авто, ознакомиться с темами обучающих семинаров, критериями оценки и получить дополнительные сведения можно на странице конкурса.
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