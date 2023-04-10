Авито Авто объявляет первый всероссийский конкурс «Автомаркетолог Года»

Авито Авто приглашает профессионалов авторынка в сфере дилерского маркетинга принять участие в первом конкурсе с элементами обучения – «Автомаркетолог Года» по версии Авито Авто. Участники смогут обсудить актуальные тренды с экспертами отрасли, получить ценные знания и подтверждающие сертификаты. Подача заявок на участие открыта с 10 апреля по 20 апреля 2023 года. Результаты конкурсы будут подведены в осенью 2023 года. Торжественное вручение главной награды «Автомаркетолог Года» по версии Авито Авто пройдет на ежегодном мероприятии «Автодилер Года». ​

К конкурсу «Автомаркетолог Года» по версии Авито Авто приглашаются представители отделов маркетинга в сфере автобизнеса на рынках легковых автомобилей и коммерческого транспорта. За 1,5 месяца конкурсного отбора претенденты обсудят с ведущими экспертами отрасли и соучастниками вызовы индустрии, обменяются опытом. Программа пройдет в комфортном формате на выбор участников: в режиме онлайн или офисе Авито в Москве в выходные дни.



Приглашенными экспертами выступят: Юлия Овчинникова (ГК «Ключавто»), Виталий Шония («ТрансТехСервис»), Анастасия Червинская (ДЦ ПРОХОР), а также преподаватель и копирайтер Даниил Шардаков, контент-мейкер в автобизнесе Данат Мингачев и эксперты платформы Авито Авто и Автохаб.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку до 20 апреля 2023 года на официальной странице конкурса, после чего пройти вступительное анкетирование.

Программа участия и критерии оценки

Претендентам предстоит пройти пять обучающих воркшопов с приглашенными экспертами индустрии по актуальным трендам в автобизнесе:

Авторынок сегодня и роль маркетолога.

Работа с рейтингами и отзывами.

Правила написания продающего объявления.

Работа с платформой Авито и Автохаб.

Защита кейса о внедрении изменений в своей работе на классифайде.

Конкурс завершится финальным тестированием и практической работой, оценивать которую будут приглашенные эксперты.

Призовой фонд

Победитель будет награжден званием «Автомаркетолог Года» по версии Авито Авто и техникой Apple, паком для фото- и видеосъемки.

Подать заявку на участие в конкурсе «Автомаркетолог Года» по версии Авито Авто, ознакомиться с темами обучающих семинаров, критериями оценки и получить дополнительные сведения можно на странице конкурса.