В 2020 году продажи подержанных автомобилей в России выросли на 7% по сравнению с 2019 годом, выяснили эксперты Авито Авто. На столько же увеличилась за год и средняя стоимость автомобилей с пробегом, которая составила 290 000 рублей. В топ-10 наиболее продаваемых по стране автомобилей вошли семь моделей АвтоВАЗа.

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Изменение продаж и цен

По итогам 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране увеличились на 7% по сравнению с прошлым годом. Как отмечают эксперты Авито Авто, среди причин роста – подорожание новых автомобилей, отложенный спрос после периода самоизоляции, а также перебои с поставками новых автомобилей от производителей.

Средняя цена подержанного автомобиля по России в 2020 году составила 290 000 рублей – на 7% больше, чем год назад. Увеличение стоимости произошло как по причине повышения спроса, так и по причине колебаний курсов валют и связанного с ними увеличения издержек большинства игроков авторынка.

Самые высокие цены на подержанные автомобили по итогам года зафиксированы в Московской и Ленинградской областях: 435 000 и 380 000 рублей соответственно. Третье место в рейтинге регионов с самыми высокими ценами на подержанные автомобили занял Татарстан (315 000 рублей), четвертое поделили Новосибирская область и Красноярский край (300 000 рублей), на пятом – Краснодарский край, где автомобиль на вторичном рынке стоит в среднем 299 000 рублей.

Лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя цена в этом регионе составила 190 000 рублей). На втором месте Омская область (210 000 рублей), на третье место вышла Кировская область (220 000 рублей).



В абсолютных показателях, как и в прошлом году, больше всего автомобилей было продано в Московской области (15,06%), на втором месте Краснодарский край (6,66%). Ленинградская область лишь на третьем месте по количеству купленных машин (6,01%), пятерку замыкают Ростовская область и Татарстан (по 3,6% соответственно). При этом лидерами по росту продаж среди регионов стали Новосибирская область, где было продано на 39% больше автомобилей, чем в 2019 году, Алтайский край, где благодаря доступным ценам продажи повысились на 31%, и Красноярский край, где повышение числа проданных автомобилей составило также чуть меньше 31%.

Самые продаваемые марки, модели и сегменты

Так же, как и в 2019, в 2020 году самыми продаваемыми практически во всех регионах страны стали отечественные автомобили ВАЗ (LADA) со средней ценой 110 000 рублей, которая изменилась менее чем на 1% в сторону увеличения.

Исключение составляют Иркутская и Новосибирская области, где марка №1 по продажам – Toyota со средней ценой 315 000 и 327 000 рублей соответственно. В Иркутской области цены выросли на 2% с прошлого года, а в Новосибирской – на 6%. Также выделяется среди других регионов Калининградская область, где по продажам лидирует Volkswagen. Средняя цена этого бренда в прибалтийском регионе выросла на 10% и составила 220 000 рублей.

Топ-5 самых продаваемых брендов, Россия, 2020 год

Бренд Доля в общих продажах Средняя цена, руб. Рост цены за год ВАЗ (LADA) 26,1 % 110 000 0,9 % Toyota 6,1 % 580 000 1,8 % Hyundai 5,6 % 450 000 4,7 % KIA 5,2 % 550 000 7,2 % Volkswagen 4,7 % 455 000 3,4 %

В Московской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): ВАЗ (LADA), KIA, Hyundai, Volkswagen и Ford. В Ленинградской области ВАЗ (LADA) также на первом месте, за ним следуют Volkswagen, Ford, KIA и Hyundai.



Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (LADA) Priora и ВАЗ (LADA) 2114 Samara. ВАЗ (LADA) Kalina по сравнению с прошлым годом поменялась местами с Ford Focus и поднялась на третье место в списке самых продаваемых, тогда как Focus опустился на четвертое. ВАЗ (LADA) Granta по сравнению с прошлым годом поднялась в рейтинге продаж на два пункта, обогнав ВАЗ (LADA) 2107 и ВАЗ (LADA) 2110, и стала пятой. А вот ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) опустилась по уровню продаж ниже Hyundai Solaris и KIA Rio, которые опережала в прошлом году.

Топ-10 самых продаваемых моделей, Россия, 2020 год

№ Марка и модель Средняя цена Динамика цены за год Изменение в рейтинге продаж за год 1 ВАЗ (LADA) Priora 195 000 -2,5 % 0 2 ВАЗ (LADA) 2114 Samara 95 000 -5,0% 0 3 ВАЗ (LADA) Kalina 170 000 -2,9 % +1 4 Ford Focus 321 000 +0,3 % -1 5 ВАЗ (LADA) Granta 290 000 +1,8 % +2 6 ВАЗ (LADA) 2107 50 000 0,0 % 0 7 ВАЗ (LADA) 2110 65 000 -3,0 % -2 8 Hyundai Solaris 499 000 +4,0 % +1 9 KIA Rio 515 000 +5,1 % +1 10 ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 168 000 +5,0 % -2

Как и по итогам 2019 года, самая большая доля покупателей (28%) отдают предпочтение автомобилям среднего (С) класса, 27% – малого (B) класса. На третьем месте по популярности – кроссоверы (SUV, 20% продаж), на четвертом – большие семейные автомобили (D, 7% продаж).

