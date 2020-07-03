Авито Авто: по итогам II квартала на вторичном авторынке наблюдается снижение цен

Во II квартале 2020 года средняя стоимость подержанных автомобилей в целом по стране снизилась по сравнению с I кварталом на 2% и составила 429 000 рублей, выяснили эксперты Авито Авто. При этом по сравнению со II кварталом 2019 года средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла на 5%. Если говорить о динамике продаж, в целом по стране во II квартале наблюдалось снижение количества сделок на 4% как по сравнению со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года. В ряде регионов при этом заметны противоположные общероссийским тренды – увеличение количества продаж и рост средних цен.

Динамика продаж и цен. Региональная специфика

Во II квартале 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране снизились на 4% как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с I кварталом 2020 года. Снижение по итогам квартала объясняется в первую очередь пиковым падением спроса в апреле, когда в России начал действовать режим самоизоляции, а автосалоны еще не успели адаптироваться к работе в удаленном формате. По данным Авито Авто, уже к середине мая спрос начал восстанавливаться: так, с 1 по 20 мая активность пользователей (число запросов контактов продавцов легковых автомобилей с пробегом) выросла на 21,01% по сравнению с аналогичным периодом в апреле. На конец июня спрос на легковые автомобили с пробегом вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня марта 2020 года.

В некоторых регионах по итогам II квартала отмечен рост продаж. Заметнее всего за квартал продажи автомобилей выросли в Алтайском крае (+19%), Красноярском крае и Новосибирской области (по 18% прироста).

Средняя стоимость подержанного автомобиля в России во II квартале 2020 года составила 429 000 рублей – на 5% больше, чем год назад. Однако, по сравнению с предыдущим кварталом, в целом по стране цены снизились на 2%. От региона к региону ситуация отличается: так, в Краснодарском крае за II квартал машины подорожали на 4% (самый большой рост), а самое заметное снижение отмечено в Свердловской и Самарской областях (-3%).

При этом лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя стоимость в регионе составляет 306 000 рублей). На втором месте Омская область (327 000 рублей), на третьем – Волгоградская область (343 000 рублей). Самые дорогие подержанные автомобили – в Московской области (627 000 рублей), Ленинградской области (533 000 рублей) и в Краснодарском крае (460 000 рублей).

Рейтинг регионов по динамике продаж подержанных автомобилей за квартал, II квартал 2020 года



№ Регион Изменение продаж за год Изменение продаж за квартал Средняя цена Изменение цены за год Изменение цены за квартал 1 Алтайский край 27% 19% 306 000 -3% -2% 2 Красноярский край 29% 18% 435 000 8% 2% 3 Новосибирская область 28% 18% 453 000 4% -2% 4 Иркутская область 23% 12% 426 000 3% -1% 5 Ульяновская область 0% 5% 345 000 7% 1% 6 Омская область 9% 5% 327 000 12% 1% 7 Свердловская область 9% 5% 413 000 9% -3% 8 Самарская область -6% 4% 437 000 -2% -3% 9 Челябинская область -1% 4% 377 000 11% 1% 10 Тюменская область 7% 4% 420 000 8% 2% 11 Башкортостан -4% 2% 388 000 6% 0% 12 Волгоградская область 1% 1% 343 000 11% 2% 13 Удмуртия -8% 1% 362 000 11% 2% 14 Саратовская область -5% -1% 353 000 9% 1% 15 Пермский край -11% -1% 393 000 11% 2% 16 Воронежская область 1% -2% 373 000 5% 1% 17 Нижегородская область -6% -5% 399 000 5% 2% 18 Татарстан -11% -6% 459 000 12% 2% 19 Ростовская область -12% -7% 413 000 8% 2% 20 Ленинградская область -13% -10% 533 000 5% -1% 21 Краснодарский край -14% -15% 460 000 9% 4% 22 Московская область -23% -23% 627 000 5% -1%

Вся Россия -4% -4% 429 000 5% -2%

Самые продаваемые бренды, модели и сегменты

Во II квартале 2020 года самыми продаваемыми практически во всех регионах России вновь стали отечественные автомобили ВАЗ (LADA). Исключение составляют Иркутская и Новосибирская области, где лидирует Toyota.

Первое место среди самых востребованных марок по России занял ВАЗ (LADA) со средней ценой 151 700 рублей. На втором месте – Toyota, которая обходилась покупателям в среднем в 814 100 рублей. Третье и четвертое места заняли Hyundai и KIA (508 800 рублей и 597 600 рублей соответственно). На пятом месте – Volkswagen со средней ценой автомобиля 527 800 рублей. По сравнению с прошлым годом все лидеры продаж подорожали в пределах 5%.



Топ-5 самых продаваемых брендов, вся Россия, II квартал 2020 года

Бренд Доля в общих продажах Средняя цена, руб. ВАЗ (LADA) 27% 151 700, +3% за год Toyota 6% 814 100, +2% за год Hyundai 5,4% 508 800, +3% за год KIA 5% 597 600, +5% за год Volkswagen 4,7% 597 600, +5% за год

В Московской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): ВАЗ (LADA), KIA, Hyundai, Volkswagen и Ford. В Ленинградской области ВАЗ также на первом месте, за ним следуют Volkswagen, Ford, KIA и Hyundai.

Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года, как и в предыдущем квартале, удерживают отечественные Lada Priora и Lada 2114 Samara. Ford Focus – на третьем месте, четвертое и пятое заняли Lada Kalina и Lada Grantа. Шестое и седьмое места достались моделям Lada 2110 и Lada 2107. Места с восьмого по десятое по итогам квартала также не изменились – их занимают Нива, Hyundai Solaris и KIA Rio.

Топ-10 самых продаваемых моделей, вся Россия, II квартал 2020 года

Бренд Модель Средняя цена, руб. Сегмент ВАЗ (LADA) Priora 210 000, -6% за год B ВАЗ (LADA) 2114 Samara 100 000, -7% за год B Ford Focus 336, -3% за год C ВАЗ (LADA) Kalina 183 000, -5% за год B ВАЗ (LADA) Granta 295 000 +1% за год B ВАЗ (LADA) 2110 72 000, -5% за год C ВАЗ (LADA) 2107 60 000, -3% за год C ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 203 000, +3% за год SUV Hyundai Solaris 510 000, +1% за год B KIA Rio 508 000, +3% за год B

Десятка самых популярных моделей в Московской области включает в порядке убывания: Ford Focus, Hyundai Solaris, KIA Rio, Skoda Octavia, Opel Astra, Volkswagen Polo, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, BMW 5 серии, Volkswagen Passat, Toyota Camry.



В Ленобласти на первом, втором и третьем местах также Ford Focus, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, далее следуют Skoda Octavia, KIA Rio, Opel Astra, Volkswagen Passat, Mitsubishi Lancer и Renault Logan, замыкает рейтинг BMW 5 серии.

Как и в 2019 году, покупатели отдают предпочтение автомобилям среднего (С) и малого (В) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 82,2% продаж за II квартал, что на 0,2% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.