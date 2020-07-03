Авито Авто: по итогам II квартала на вторичном авторынке наблюдается снижение цен

Динамика продаж и цен. Региональная специфика
Во II квартале 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране снизились на 4% как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с I кварталом 2020 года. Снижение по итогам квартала объясняется в первую очередь пиковым падением спроса в апреле, когда в России начал действовать режим самоизоляции, а автосалоны еще не успели адаптироваться к работе в удаленном формате. По данным Авито Авто, уже к середине мая спрос начал восстанавливаться: так, с 1 по 20 мая активность пользователей (число запросов контактов продавцов легковых автомобилей с пробегом) выросла на 21,01% по сравнению с аналогичным периодом в апреле. На конец июня спрос на легковые автомобили с пробегом вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня марта 2020 года.
В некоторых регионах по итогам II квартала отмечен рост продаж. Заметнее всего за квартал продажи автомобилей выросли в Алтайском крае (+19%), Красноярском крае и Новосибирской области (по 18% прироста).
Средняя стоимость подержанного автомобиля в России во II квартале 2020 года составила 429 000 рублей – на 5% больше, чем год назад. Однако, по сравнению с предыдущим кварталом, в целом по стране цены снизились на 2%. От региона к региону ситуация отличается: так, в Краснодарском крае за II квартал машины подорожали на 4% (самый большой рост), а самое заметное снижение отмечено в Свердловской и Самарской областях (-3%).
При этом лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя стоимость в регионе составляет 306 000 рублей). На втором месте Омская область (327 000 рублей), на третьем – Волгоградская область (343 000 рублей). Самые дорогие подержанные автомобили – в Московской области (627 000 рублей), Ленинградской области (533 000 рублей) и в Краснодарском крае (460 000 рублей).
Рейтинг регионов по динамике продаж подержанных автомобилей за квартал, II квартал 2020 года
|№
|Регион
|Изменение продаж за год
|Изменение продаж за квартал
|Средняя цена
|Изменение цены за год
|Изменение цены за квартал
|1
|Алтайский край
|27%
|19%
|306 000
|-3%
|-2%
|2
|Красноярский край
|29%
|18%
|435 000
|8%
|2%
|3
|Новосибирская область
|28%
|18%
|453 000
|4%
|-2%
|4
|Иркутская область
|23%
|12%
|426 000
|3%
|-1%
|5
|Ульяновская область
|0%
|5%
|345 000
|7%
|1%
|6
|Омская область
|9%
|5%
|327 000
|12%
|1%
|7
|Свердловская область
|9%
|5%
|413 000
|9%
|-3%
|8
|Самарская область
|-6%
|4%
|437 000
|-2%
|-3%
|9
|Челябинская область
|-1%
|4%
|377 000
|11%
|1%
|10
|Тюменская область
|7%
|4%
|420 000
|8%
|2%
|11
|Башкортостан
|-4%
|2%
|388 000
|6%
|0%
|12
|Волгоградская область
|1%
|1%
|343 000
|11%
|2%
|13
|Удмуртия
|-8%
|1%
|362 000
|11%
|2%
|14
|Саратовская область
|-5%
|-1%
|353 000
|9%
|1%
|15
|Пермский край
|-11%
|-1%
|393 000
|11%
|2%
|16
|Воронежская область
|1%
|-2%
|373 000
|5%
|1%
|17
|Нижегородская область
|-6%
|-5%
|399 000
|5%
|2%
|18
|Татарстан
|-11%
|-6%
|459 000
|12%
|2%
|19
|Ростовская область
|-12%
|-7%
|413 000
|8%
|2%
|20
|Ленинградская область
|-13%
|-10%
|533 000
|5%
|-1%
|21
|Краснодарский край
|-14%
|-15%
|460 000
|9%
|4%
|22
|Московская область
|-23%
|-23%
|627 000
|5%
|-1%
|Вся Россия
|-4%
|-4%
|429 000
|5%
|-2%
Самые продаваемые бренды, модели и сегменты
Во II квартале 2020 года самыми продаваемыми практически во всех регионах России вновь стали отечественные автомобили ВАЗ (LADA). Исключение составляют Иркутская и Новосибирская области, где лидирует Toyota.
Первое место среди самых востребованных марок по России занял ВАЗ (LADA) со средней ценой 151 700 рублей. На втором месте – Toyota, которая обходилась покупателям в среднем в 814 100 рублей. Третье и четвертое места заняли Hyundai и KIA (508 800 рублей и 597 600 рублей соответственно). На пятом месте – Volkswagen со средней ценой автомобиля 527 800 рублей. По сравнению с прошлым годом все лидеры продаж подорожали в пределах 5%.
Топ-5 самых продаваемых брендов, вся Россия, II квартал 2020 года
|Бренд
|Доля в общих продажах
|Средняя цена, руб.
|ВАЗ (LADA)
|27%
|151 700, +3% за год
|Toyota
|6%
|814 100, +2% за год
|Hyundai
|5,4%
|508 800, +3% за год
|KIA
|5%
|597 600, +5% за год
|Volkswagen
|4,7%
|597 600, +5% за год
В Московской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): ВАЗ (LADA), KIA, Hyundai, Volkswagen и Ford. В Ленинградской области ВАЗ также на первом месте, за ним следуют Volkswagen, Ford, KIA и Hyundai.
Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года, как и в предыдущем квартале, удерживают отечественные Lada Priora и Lada 2114 Samara. Ford Focus – на третьем месте, четвертое и пятое заняли Lada Kalina и Lada Grantа. Шестое и седьмое места достались моделям Lada 2110 и Lada 2107. Места с восьмого по десятое по итогам квартала также не изменились – их занимают Нива, Hyundai Solaris и KIA Rio.
Топ-10 самых продаваемых моделей, вся Россия, II квартал 2020 года
|Бренд
|Модель
|Средняя цена, руб.
|Сегмент
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|210 000, -6% за год
|B
|ВАЗ (LADA)
|2114 Samara
|100 000, -7% за год
|B
|Ford
|Focus
|336, -3% за год
|C
|ВАЗ (LADA)
|Kalina
|183 000, -5% за год
|B
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|295 000 +1% за год
|B
|ВАЗ (LADA)
|2110
|72 000, -5% за год
|C
|ВАЗ (LADA)
|2107
|60 000, -3% за год
|C
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|203 000, +3% за год
|SUV
|Hyundai
|Solaris
|510 000, +1% за год
|B
|KIA
|Rio
|508 000, +3% за год
|B
Десятка самых популярных моделей в Московской области включает в порядке убывания: Ford Focus, Hyundai Solaris, KIA Rio, Skoda Octavia, Opel Astra, Volkswagen Polo, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, BMW 5 серии, Volkswagen Passat, Toyota Camry.
В Ленобласти на первом, втором и третьем местах также Ford Focus, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, далее следуют Skoda Octavia, KIA Rio, Opel Astra, Volkswagen Passat, Mitsubishi Lancer и Renault Logan, замыкает рейтинг BMW 5 серии.
Как и в 2019 году, покупатели отдают предпочтение автомобилям среднего (С) и малого (В) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 82,2% продаж за II квартал, что на 0,2% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.
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