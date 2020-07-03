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  • Авито Авто: по итогам II квартала на вторичном авторынке наблюдается снижение цен

Авито Авто: по итогам II квартала на вторичном авторынке наблюдается снижение цен

03.07.2020 83 0 3

Во II квартале 2020 года средняя стоимость подержанных автомобилей в целом по стране снизилась по сравнению с I кварталом на 2% и составила 429 000 рублей, выяснили эксперты Авито Авто. При этом по сравнению со II кварталом 2019 года средняя стоимость автомобиля с пробегом выросла на 5%. Если говорить о динамике продаж, в целом по стране во II квартале наблюдалось снижение количества сделок на 4% как по сравнению со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года. В ряде регионов при этом заметны противоположные общероссийским тренды – увеличение количества продаж и рост средних цен.

 

Динамика продаж и цен. Региональная специфика

Во II квартале 2020 года продажи легковых автомобилей с пробегом в целом по стране снизились на 4% как по сравнению с прошлым годом, так и по сравнению с I кварталом 2020 года. Снижение по итогам квартала объясняется в первую очередь пиковым падением спроса в апреле, когда в России начал действовать режим самоизоляции, а автосалоны еще не успели адаптироваться к работе в удаленном формате. По данным Авито Авто, уже к середине мая спрос начал восстанавливаться: так, с 1 по 20 мая активность пользователей (число запросов контактов продавцов легковых автомобилей с пробегом) выросла на 21,01% по сравнению с аналогичным периодом в апреле. На конец июня спрос на легковые автомобили с пробегом вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и достиг уровня марта 2020 года. 

В некоторых регионах по итогам II квартала отмечен рост продаж. Заметнее всего за квартал продажи автомобилей выросли в Алтайском крае (+19%), Красноярском крае и Новосибирской области (по 18% прироста).

Средняя стоимость подержанного автомобиля в России во II квартале 2020 года составила 429 000 рублей – на 5% больше, чем год назад. Однако, по сравнению с предыдущим кварталом, в целом по стране цены снизились на 2%. От региона к региону ситуация отличается: так, в Краснодарском крае за II квартал машины подорожали на 4% (самый большой рост), а самое заметное снижение отмечено в Свердловской и Самарской областях (-3%).

При этом лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя стоимость в регионе составляет 306 000 рублей). На втором месте Омская область (327 000 рублей), на третьем – Волгоградская область (343 000 рублей). Самые дорогие подержанные автомобили – в Московской области (627 000 рублей), Ленинградской области (533 000 рублей) и в Краснодарском крае (460 000 рублей).

Рейтинг регионов по динамике продаж подержанных автомобилей за квартал, II квартал 2020 года

РегионИзменение продаж за годИзменение продаж за кварталСредняя ценаИзменение цены за годИзменение цены за квартал
1Алтайский край27%19%306 000-3%-2%
2Красноярский край29%18%435 0008%2%
3Новосибирская область28%18%453 0004%-2%
4Иркутская область23%12%426 0003%-1%
5Ульяновская область0%5%345 0007%1%
6Омская область9%5%327 00012%1%
7Свердловская область9%5%413 0009%-3%
8Самарская область-6%4%437 000-2%-3%
9Челябинская область-1%4%377 00011%1%
10Тюменская область7%4%420 0008%2%
11Башкортостан-4%2%388 0006%0%
12Волгоградская область1%1%343 00011%2%
13Удмуртия-8%1%362 00011%2%
14Саратовская область-5%-1%353 0009%1%
15Пермский край-11%-1%393 00011%2%
16Воронежская область1%-2%373 0005%1%
17Нижегородская область-6%-5%399 0005%2%
18Татарстан-11%-6%459 00012%2%
19Ростовская область-12%-7%413 0008%2%
20Ленинградская область-13%-10%533 0005%-1%
21Краснодарский край-14%-15%460 0009%4%
22Московская область-23%-23%627 0005%-1%

Вся Россия-4%-4%429 0005%-2%

Самые продаваемые бренды, модели и сегменты

Во II квартале 2020 года самыми продаваемыми практически во всех регионах России вновь стали отечественные автомобили ВАЗ (LADA). Исключение составляют Иркутская и Новосибирская области, где лидирует Toyota.

Первое место среди самых востребованных марок по России занял ВАЗ (LADA) со средней ценой 151 700 рублей. На втором месте – Toyota, которая обходилась покупателям в среднем в 814 100 рублей. Третье и четвертое места заняли Hyundai и KIA (508 800 рублей и 597 600 рублей соответственно). На пятом месте – Volkswagen со средней ценой автомобиля 527 800 рублей. По сравнению с прошлым годом все лидеры продаж подорожали в пределах 5%.

Топ-5 самых продаваемых брендов, вся Россия, II квартал 2020 года

БрендДоля в общих продажахСредняя цена, руб.
ВАЗ (LADA)27%151 700, +3% за год
Toyota6%814 100, +2% за год
Hyundai5,4%508 800, +3% за год
KIA5%597 600, +5% за год
Volkswagen4,7%597 600, +5% за год

В Московской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): ВАЗ (LADA), KIA, Hyundai, Volkswagen и Ford. В Ленинградской области ВАЗ также на первом месте, за ним следуют Volkswagen, Ford, KIA и Hyundai.

Что касается моделей, в топ-10 самых востребованных в целом по России лидерство уже более года, как и в предыдущем квартале, удерживают отечественные Lada Priora и Lada 2114 Samara. Ford Focus – на третьем месте, четвертое и пятое заняли Lada Kalina и Lada Grantа. Шестое и седьмое места достались моделям Lada 2110 и Lada 2107. Места с восьмого по десятое по итогам квартала также не изменились – их занимают Нива, Hyundai Solaris и KIA Rio.

Топ-10 самых продаваемых моделей, вся Россия, II квартал 2020 года

БрендМодельСредняя цена, руб. Сегмент
ВАЗ (LADA)Priora210 000, -6% за годB
ВАЗ (LADA)2114 Samara100 000, -7% за годB
FordFocus336, -3% за годC
ВАЗ (LADA)Kalina183 000, -5% за годB
ВАЗ (LADA)Granta295 000 +1% за годB
ВАЗ (LADA)211072 000, -5% за годC
ВАЗ (LADA)210760 000, -3% за годC
ВАЗ (LADA)4x4 (Нива)203 000, +3% за годSUV
HyundaiSolaris510 000, +1% за годB
KIARio508 000, +3% за годB

Десятка самых популярных моделей в Московской области включает в порядке убывания: Ford Focus, Hyundai Solaris, KIA Rio, Skoda Octavia, Opel Astra, Volkswagen Polo, ВАЗ (LADA) 2114 Samara, BMW 5 серии, Volkswagen Passat, Toyota Camry.

В Ленобласти на первом, втором и третьем местах также Ford Focus, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, далее следуют Skoda Octavia, KIA Rio, Opel Astra, Volkswagen Passat, Mitsubishi Lancer и Renault Logan, замыкает рейтинг BMW 5 серии.

Как и в 2019 году, покупатели отдают предпочтение автомобилям среднего (С) и малого (В) классов. На третьем месте – кроссоверы (SUV), на четвертом – большие семейные автомобили (D). По всей России на эти четыре сегмента пришлось 82,2% продаж за II квартал, что на 0,2% меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

Россия авторынок

 

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