Авито Авто поможет дилерам повысить продажи авто с пробегом благодаря онлайн-курсу по маркетингу

Автомобильная консалтинговая компания АвтоБосс и Авито Авто – самая популярная площадка по купле-продаже автомобилей в РФ – запустили новый поток курса для автомаркетологов «Маркетинг авто с пробегом. Перезагрузка» . Участники видеокурса узнают, как адаптировать бизнес к новым рыночным условиям и какие инструменты сейчас необходимы для повышения продаж авто с пробегом. До 11 сентября 2022 года для автомаркетологов из РФ действуют специальные условия и скидки на тарифы с домашним заданием.

Партнерский материал

Обновленный видеокурс «Маркетинг авто с пробегом. Перезагрузка» подходит для автомаркетологов любого уровня: от новичков до руководителей отделов продаж. Курс нацелен на то, чтобы помочь профессионалам авторынка адаптироваться к трансформации отрасли.



Автор курса – эксперт в маркетинге автобизнеса Иван Куц, создатель системы планирования и управления потоком трафика и двенадцати программных продуктов для автоматизации маркетинга.

Обучение длится от одного до трех месяцев в зависимости от выбранного тарифа. Курс состоит из 15 уроков, сгруппированных в 6 тематических блоков: трафик, реклама, контент, сайты и сервисы, колл-центр, аналитика и сток-менеджмент для маркетологов.

В рамках курса участники познакомятся с методами увеличения конверсии, научатся управлять базой клиентов и планировать трафик, освоят основные инструменты для работы контакт-центра, а также разберутся в нюансах сквозной аналитики и сток-менеджмента для маркетологов.

По итогам курса проводится итоговое тестирование и вручаются сертификаты участникам, выполнившим все домашние задания.

Еремеенко Кристина, БРАЙТ ПАРК, ПЕРМЬ, выпускник курса «Маркетинг авто с пробегом»: «На курсе рассмотрены все основные направления маркетинга. Он содержит много полезной информации. Когда в голове есть понимание, как всё устроено и что от чего зависит, начинаешь планировать верно».

Братцева Татьяна, ЭЛИТ КАР, ТЮМЕНЬ, выпускник курса «Маркетинг авто с пробегом»: «Отличный курс! Он открыл для меня много тонкостей по продаже авто с пробегом. Для меня это было очень познавательно, поскольку ранее я в основном занималась продвижением новых автомобилей. Однозначно порекомендую друзьям!».