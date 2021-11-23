Авито Авто поможет пользователям составить договор купли-продажи автомобиля

Авито Авто запустил новый сервис: теперь на платформе можно скачать предзаполненный договор для оформления сделки по купле-продаже автомобиля. Шаблон договора был подготовлен и проверен юристами. Он также подойдет для оформления сделок по купле-продаже мототехники.

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Форма для заполнения договора, в которую можно удобно внести данные транспортного средства и информацию о продавце и покупателе, доступна на сайте Авито. Внести данные в форму можно напрямую на сайте или оффлайн, загрузив пустой шаблон договора.

Кроме того, пользователи, разместившие объявления о продаже на Авито Авто, смогут скачать договор купли-продажи с частично заполненными данными о транспортном средстве из карточки своего объявления. Марка автомобиля, его VIN-номер и мощность будут внесены в договор автоматически.

«Разобраться в юридических тонкостях оформления сделки бывает непросто, особенно тем, кто выбирает первый автомобиль или впервые продает транспортное средство. Мы стремимся сделать совершение сделок на нашей платформе проще и безопаснее. Поэтому мы создали удобный шаблон договора купли-продажи, который упростит процедуру оформления сделки. Как один из лидирующих онлайн-сервисов для выбора автомобиля, Авито Авто стремится повышать прозрачность рынка в целом. Поэтому воспользоваться шаблоном договора можно не только для оформления сделки на Авито Авто – форму может скачать на нашем сайте любой покупатель или продавец», – отмечает Мария Осипова, руководитель продукта кластера Авто в Авито.

