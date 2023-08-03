Авито Авто: продажи авто в возрасте до 3-х лет выросли на 59,3%

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику рынка автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х лет во II квартале 2023 года в России. По данным платформы, продажи «трехлеток» в апреле-июне текущего года выросли на 59,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными моделями в сегменте стали ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Vesta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Kia K5. Примечательно, что эти же модели составляли топ-5 самых продаваемых трехлеток в прошлом квартале.

По данным Авито Авто, средняя цена трехлетнего автомобиля с пробегом по итогам II квартала 2023 года составила 2 496 000 рублей. Самыми продаваемыми брендами трехлеток в апреле-июне стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Toyota и BMW.

На долю трехлеток пришлось 11,1% от общих продаж авто с пробегом в России во II квартале текущего года. Годом ранее показатель составлял 9,2%.

Трехлетние автомобили становятся альтернативой новым из салона для многих покупателей. Этому способствует не только более низкая цена в сравнении с новым авто, но и другие факторы. Так, зачастую трехлетки имеют небольшой пробег, и, как правило, обладают современными техническими характеристиками. Кроме того, на такие авто еще действует гарантия производителя. Сейчас рынок достаточно насыщен автомобилями в возрасте до 3-х лет, в том числе за счет ввоза авто с пробегом из-за рубежа. Например, на сегодняшний день на Авито Авто размещено свыше 68 000 объявлений о продаже авто с пробегом в возрасте до 3-х лет. Кирилл Вотяков управляющий директор Авито Авто

От ВАЗ (LADA) Granta до Hyundai Creta: самые продаваемые модели автомобилей в возрасте до 3-х лет

Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до 3-х лет во II квартале 2023 года в России стала ВАЗ (LADA) Granta. На долю модели пришлось 5,2% продаж в сегменте трехлеток, средняя цена составила 775 000 рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает ВАЗ (LADA) Vesta со средней ценой 1 150 000 рублей и долей продаж 3,1%.

На третьем месте – Toyota Camry с долей продаж 2,7%. Средняя цена составила 3 250 000 рублей.

На четвертой позиции – Hyundai Solaris, средняя цена составила 1 550 000 рублей. На долю модели пришлось 2,3% продаж в сегменте трехлеток.

Пятое место занимает Kia K5 с долей продаж 2% и средней ценой 2 542 000 рублей.

Также в топ-10 самых продаваемых моделей трехлетних автомобилей вошли Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Sportage, Hyundai Tucson и Hyundai Creta.

Топ-10 моделей по доле продаж в сегменте автомобилей с пробегом до 3-х лет, II квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто