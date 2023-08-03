Авито Авто: продажи авто в возрасте до 3-х лет выросли на 59,3%

По данным Авито Авто, средняя цена трехлетнего автомобиля с пробегом по итогам II квартала 2023 года составила 2 496 000 рублей. Самыми продаваемыми брендами трехлеток в апреле-июне стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Toyota и BMW.
На долю трехлеток пришлось 11,1% от общих продаж авто с пробегом в России во II квартале текущего года. Годом ранее показатель составлял 9,2%.
Трехлетние автомобили становятся альтернативой новым из салона для многих покупателей. Этому способствует не только более низкая цена в сравнении с новым авто, но и другие факторы. Так, зачастую трехлетки имеют небольшой пробег, и, как правило, обладают современными техническими характеристиками. Кроме того, на такие авто еще действует гарантия производителя. Сейчас рынок достаточно насыщен автомобилями в возрасте до 3-х лет, в том числе за счет ввоза авто с пробегом из-за рубежа. Например, на сегодняшний день на Авито Авто размещено свыше 68 000 объявлений о продаже авто с пробегом в возрасте до 3-х лет.
От ВАЗ (LADA) Granta до Hyundai Creta: самые продаваемые модели автомобилей в возрасте до 3-х лет
Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до 3-х лет во II квартале 2023 года в России стала ВАЗ (LADA) Granta. На долю модели пришлось 5,2% продаж в сегменте трехлеток, средняя цена составила 775 000 рублей.
Вторую строчку рейтинга занимает ВАЗ (LADA) Vesta со средней ценой 1 150 000 рублей и долей продаж 3,1%.
На третьем месте – Toyota Camry с долей продаж 2,7%. Средняя цена составила 3 250 000 рублей.
На четвертой позиции – Hyundai Solaris, средняя цена составила 1 550 000 рублей. На долю модели пришлось 2,3% продаж в сегменте трехлеток.
Пятое место занимает Kia K5 с долей продаж 2% и средней ценой 2 542 000 рублей.
Также в топ-10 самых продаваемых моделей трехлетних автомобилей вошли Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Sportage, Hyundai Tucson и Hyundai Creta.
Топ-10 моделей по доле продаж в сегменте автомобилей с пробегом до 3-х лет, II квартал 2023 г., вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля продаж модели в сегменте
|Средняя цена (руб).
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|5,2%
|775 000
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|3,1%
|1 150 000
|Toyota
|Camry
|2,7%
|3 250 000
|Hyundai
|Solaris
|2,3%
|1 550 000
|Kia
|K5
|2%
|2 542 000
|Kia
|Rio
|1,8%
|1 589 000
|Volkswagen
|Polo
|1,7%
|1 540 000
|Kia
|Sportage
|1,6%
|2 920 000
|Hyundai
|Tucson
|1,5%
|3 116 000
|Hyundai
|Creta
|1,4%
|1 965 000
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