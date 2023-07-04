Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года в России выросли на 34%

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года. По данным экспертов, в апреле-июне текущего года продажи на рынке выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года выросла по сравнению с I кварталом на 8,9% и достигла 599 000 рублей.

Согласно данным Авито Авто, лидерами продаж среди брендов стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

Интерес российских покупателей к автомобилям с пробегом продолжает расти. Примечательно, что рост продаж заметен в разных ценовых сегментах. Так, во II квартале 2023 года продажи авто с пробегом в ценовом сегменте свыше 3 000 000 рублей выросли на 144,6% год к году, в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей — на 120%, а продажи авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей за год увеличились на 20,8%. На данный момент рынок автомобилей с пробегом насыщен с точки зрения предложения. Одним из трендов, оказавших позитивное влияние на состояние рынка, стал ввоз автомобилей из-за границы. В параллельном импорте на рынке РФ преобладают предложения от дилеров – в мае 2023 года в сегменте авто с пробегом они составили 33% Кирилл Вотяков управляющий директор Авито Авто

Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом моделей во II квартале 2023 года в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах. Как разъясняют эксперты Авито Авто, эти модели покупатели считают достаточно надежным и практичным выбором, чтобы приобретать как почти новые экземпляры с небольшим пробегом, так и автомобили постарше.

Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже

3 000 000 рублей

Рейтинг самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей по итогам апреля-июня текущего года возглавляет Toyota Land Cruiser. На второй строчке по объему продаж в сегменте – BMW X5, на третьей – Toyota Camry. Toyota Land Cruiser Prado – на четвертом месте, а BMW 5 серии – на пятом.

Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): Lexus RX, Mercedes-Benz E-класса, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe и BMW X3.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей, Россия, II квартал 2023 года

Бренд Модель Доля в продажах в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей Средняя цена (руб.) Toyota Land Cruiser 3,3% 5 493 000 BMW X5 3,2% 6 430 000 Toyota Camry 2,9% 3 500 000 Toyota Land Cruiser Prado 2,8% 4 300 000 BMW 5 серия 2,2% 3 888 000 Lexus RX 2,1% 5 100 000 Mercedes-Benz E-класс 2% 3 900 000 Hyundai Palisade 2% 3 999 000 Hyundai Santa Fe 1,8% 3 690 000 BMW X3 1,7% 3 999 000

Toyota Land Cruiser

Самые продаваемые модели автомобилей с пробегом в ценовом сегменте от

1 500 000 до 3 000 000 рублей

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей рейтинг наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом возглавляет Toyota Camry. Kia Sportage – на втором месте. Третье место разделили Toyota RAV4 и Hyundai Creta. Замыкает пятерку лидеров по популярности в этом ценовом диапазоне Hyundai Santa Fe.

В топ-10 также вошли (в порядке убывания доли продаж): Volkswagen Tiguan, Kia Optima, Mazda CX-5, Hyundai Tucson и Kia K5.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей, Россия, II квартал 2023 года

Бренд Модель Доля в продажах в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей Средняя цена (руб.) Toyota Camry 4,3% 2 190 000 Kia Sportage 2,7% 1 997 000 Toyota RAV4 2,3% 2 100 000 Hyundai Creta 2,3% 1 769 000 Hyundai Santa Fe 2% 2 270 000 Volkswagen Tiguan 1,8% 2 275 000 Kia Optima 1,7% 1 815 000 Mazda CX-5 1,6% 2 069 000 Hyundai Tucson 1,5% 2 094 000 Kia K5 1,4% 2 390 000

Самые востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1 500 000 рублей

В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей первое место по итогам II квартала 2023 года занимает ВАЗ (LADA) Priora. На второй позиции – ВАЗ (LADA) Granta, на третьей – ВАЗ (LADA) 2114 Samara. Четвертое место занимает Ford Focus, пятое – ВАЗ (LADA) Kalina.

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA) 2 107, Hyundai Solaris, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), ВАЗ (LADA) 2 110 и Kia Rio.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей, Россия, II квартал 2023 года

Бренд Модель Доля в продажах в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей Средняя цена (руб.) ВАЗ (LADA) Priora 3,7% 280 000 ВАЗ (LADA) Granta 3,1% 495 000 ВАЗ (LADA) 2114 Samara 2,7% 150 000 Ford Focus 2,6% 490 000 ВАЗ (LADA) Kalina 2,3% 255 000 ВАЗ (LADA) 2107 2% 87 000 Hyundai Solaris 1,9% 795 000 ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 1,9% 279 000 ВАЗ (LADA) 2110 1,8% 103 000 Kia Rio 1,8% 800 000

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