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  • Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года в России выросли на 34%

Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года в России выросли на 34%

04.07.2023 39 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года. По данным экспертов, в апреле-июне текущего года продажи на рынке выросли на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года выросла по сравнению с I кварталом на 8,9% и достигла 599 000 рублей.

Согласно данным Авито Авто, лидерами продаж среди брендов стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

Интерес российских покупателей к автомобилям с пробегом продолжает расти. Примечательно, что рост продаж заметен в разных ценовых сегментах. Так, во II квартале 2023 года продажи авто с пробегом в ценовом сегменте свыше 3 000 000 рублей выросли на 144,6% год к году, в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей — на 120%, а продажи авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей за год увеличились на 20,8%. На данный момент рынок автомобилей с пробегом насыщен с точки зрения предложения. Одним из трендов, оказавших позитивное влияние на состояние рынка, стал ввоз автомобилей из-за границы. В параллельном импорте на рынке РФ преобладают предложения от дилеров – в мае 2023 года в сегменте авто с пробегом они составили 33%
Кирилл Вотяков
управляющий директор Авито Авто

Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом моделей во II квартале 2023 года в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах. Как разъясняют эксперты Авито Авто, эти модели покупатели считают достаточно надежным и практичным выбором, чтобы приобретать как почти новые экземпляры с небольшим пробегом, так и автомобили постарше.

Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже
3 000 000 рублей

Рейтинг самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей по итогам апреля-июня текущего года возглавляет Toyota Land Cruiser. На второй строчке по объему продаж в сегменте – BMW X5, на третьей – Toyota Camry. Toyota  Land Cruiser Prado – на четвертом месте, а BMW 5 серии – на пятом.

Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): Lexus RX, Mercedes-Benz E-класса, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe и BMW X3.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей, Россия, II квартал 2023 года

БрендМодельДоля в продажах в ценовом сегменте от 3 000 000 рублейСредняя цена (руб.)
ToyotaLand Cruiser3,3%5 493 000
BMWX53,2%6 430 000
ToyotaCamry2,9%3 500 000
ToyotaLand Cruiser Prado2,8%4 300 000
BMW5 серия2,2%3 888 000
LexusRX2,1%5 100 000
Mercedes-BenzE-класс2%3 900 000
HyundaiPalisade2%3 999 000
HyundaiSanta Fe1,8%3 690 000
BMWX31,7%3 999 000

Toyota Land Cruiser

Самые продаваемые модели автомобилей с пробегом в ценовом сегменте от
1 500 000 до 3 000 000 рублей

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей рейтинг наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом возглавляет Toyota Camry. Kia Sportage – на втором месте. Третье место разделили Toyota RAV4 и Hyundai Creta. Замыкает пятерку лидеров по популярности в этом ценовом диапазоне Hyundai Santa Fe.

В топ-10 также вошли (в порядке убывания доли продаж): Volkswagen Tiguan, Kia Optima, Mazda CX-5, Hyundai Tucson и Kia K5.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей, Россия, II квартал 2023 года

 БрендМодельДоля в продажах в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублейСредняя цена (руб.)
ToyotaCamry4,3%2 190 000
KiaSportage2,7%1 997 000
ToyotaRAV42,3%2 100 000
HyundaiCreta2,3%1 769 000
HyundaiSanta Fe2%2 270 000
VolkswagenTiguan1,8%2 275 000
KiaOptima1,7%1 815 000
MazdaCX-51,6%2 069 000
HyundaiTucson1,5%2 094 000
Kia K51,4%2 390 000

Самые востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1 500 000 рублей

В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей первое место по итогам II квартала 2023 года занимает ВАЗ (LADA) Priora. На второй позиции – ВАЗ (LADA) Granta, на третьей – ВАЗ (LADA) 2114 Samara. Четвертое место занимает Ford Focus, пятое – ВАЗ (LADA) Kalina.

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA) 2 107, Hyundai Solaris, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), ВАЗ (LADA) 2 110 и Kia Rio.

Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей, Россия, II квартал 2023 года

БрендМодельДоля в продажах в ценовом сегменте до 1 500 000 рублейСредняя цена (руб.)
ВАЗ (LADA)Priora3,7%280 000
ВАЗ (LADA)Granta3,1%495 000
ВАЗ (LADA)2114 Samara2,7%150 000
FordFocus2,6%490 000
ВАЗ (LADA)Kalina2,3%255 000
ВАЗ (LADA)21072%87 000
HyundaiSolaris1,9%795 000
ВАЗ (LADA)4x4 (Нива)1,9%279 000
ВАЗ (LADA)21101,8%103 000
KiaRio1,8%800 000

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Россия авторынок авто с пробегом

 

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