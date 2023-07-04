Авито Авто: продажи автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года в России выросли на 34%

Согласно данным Авито Авто, лидерами продаж среди брендов стали (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA), Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.
Интерес российских покупателей к автомобилям с пробегом продолжает расти. Примечательно, что рост продаж заметен в разных ценовых сегментах. Так, во II квартале 2023 года продажи авто с пробегом в ценовом сегменте свыше 3 000 000 рублей выросли на 144,6% год к году, в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей — на 120%, а продажи авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей за год увеличились на 20,8%. На данный момент рынок автомобилей с пробегом насыщен с точки зрения предложения. Одним из трендов, оказавших позитивное влияние на состояние рынка, стал ввоз автомобилей из-за границы. В параллельном импорте на рынке РФ преобладают предложения от дилеров – в мае 2023 года в сегменте авто с пробегом они составили 33%
Эксперты Авито Авто составили рейтинги самых продаваемых на рынке авто с пробегом моделей во II квартале 2023 года в трех ценовых сегментах: до 1 500 000 рублей, от 1 500 000 до 3 000 000 рублей и свыше 3 000 000 рублей. Некоторые модели вошли в топ-10 по объему продаж сразу в нескольких ценовых сегментах. Как разъясняют эксперты Авито Авто, эти модели покупатели считают достаточно надежным и практичным выбором, чтобы приобретать как почти новые экземпляры с небольшим пробегом, так и автомобили постарше.
Наиболее востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом дороже
3 000 000 рублей
Рейтинг самых продаваемых на рынке автомобилей с пробегом моделей со средней ценой от 3 000 000 рублей по итогам апреля-июня текущего года возглавляет Toyota Land Cruiser. На второй строчке по объему продаж в сегменте – BMW X5, на третьей – Toyota Camry. Toyota Land Cruiser Prado – на четвертом месте, а BMW 5 серии – на пятом.
Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): Lexus RX, Mercedes-Benz E-класса, Hyundai Palisade, Hyundai Santa Fe и BMW X3.
Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей, Россия, II квартал 2023 года
|Бренд
|Модель
|Доля в продажах в ценовом сегменте от 3 000 000 рублей
|Средняя цена (руб.)
|Toyota
|Land Cruiser
|3,3%
|5 493 000
|BMW
|X5
|3,2%
|6 430 000
|Toyota
|Camry
|2,9%
|3 500 000
|Toyota
|Land Cruiser Prado
|2,8%
|4 300 000
|BMW
|5 серия
|2,2%
|3 888 000
|Lexus
|RX
|2,1%
|5 100 000
|Mercedes-Benz
|E-класс
|2%
|3 900 000
|Hyundai
|Palisade
|2%
|3 999 000
|Hyundai
|Santa Fe
|1,8%
|3 690 000
|BMW
|X3
|1,7%
|3 999 000
Самые продаваемые модели автомобилей с пробегом в ценовом сегменте от
1 500 000 до 3 000 000 рублей
В ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей рейтинг наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом возглавляет Toyota Camry. Kia Sportage – на втором месте. Третье место разделили Toyota RAV4 и Hyundai Creta. Замыкает пятерку лидеров по популярности в этом ценовом диапазоне Hyundai Santa Fe.
В топ-10 также вошли (в порядке убывания доли продаж): Volkswagen Tiguan, Kia Optima, Mazda CX-5, Hyundai Tucson и Kia K5.
Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей, Россия, II квартал 2023 года
|Бренд
|Модель
|Доля в продажах в ценовом сегменте от 1 500 000 до 3 000 000 рублей
|Средняя цена (руб.)
|Toyota
|Camry
|4,3%
|2 190 000
|Kia
|Sportage
|2,7%
|1 997 000
|Toyota
|RAV4
|2,3%
|2 100 000
|Hyundai
|Creta
|2,3%
|1 769 000
|Hyundai
|Santa Fe
|2%
|2 270 000
|Volkswagen
|Tiguan
|1,8%
|2 275 000
|Kia
|Optima
|1,7%
|1 815 000
|Mazda
|CX-5
|1,6%
|2 069 000
|Hyundai
|Tucson
|1,5%
|2 094 000
|Kia
|K5
|1,4%
|2 390 000
Самые востребованные модели на рынке автомобилей с пробегом в ценовой категории до 1 500 000 рублей
В рейтинге наиболее продаваемых на рынке автомобилей с пробегом бюджетных моделей первое место по итогам II квартала 2023 года занимает ВАЗ (LADA) Priora. На второй позиции – ВАЗ (LADA) Granta, на третьей – ВАЗ (LADA) 2114 Samara. Четвертое место занимает Ford Focus, пятое – ВАЗ (LADA) Kalina.
Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли продаж): ВАЗ (LADA) 2 107, Hyundai Solaris, ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива), ВАЗ (LADA) 2 110 и Kia Rio.
Топ-10 самых продаваемых моделей на рынке авто с пробегом в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей, Россия, II квартал 2023 года
|Бренд
|Модель
|Доля в продажах в ценовом сегменте до 1 500 000 рублей
|Средняя цена (руб.)
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|3,7%
|280 000
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|3,1%
|495 000
|ВАЗ (LADA)
|2114 Samara
|2,7%
|150 000
|Ford
|Focus
|2,6%
|490 000
|ВАЗ (LADA)
|Kalina
|2,3%
|255 000
|ВАЗ (LADA)
|2107
|2%
|87 000
|Hyundai
|Solaris
|1,9%
|795 000
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|1,9%
|279 000
|ВАЗ (LADA)
|2110
|1,8%
|103 000
|Kia
|Rio
|1,8%
|800 000
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