Эксперты Авито Авто проанализировали рынок подержанных автомобилей сегмента SUV. По данным сервиса в III квартале 2020 года продажи кроссоверов и внедорожников на вторичном авторынке выросли на 40% по сравнению с предыдущим кварталом и на 21% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) автомобилей сегмента SUV на вторичном авторынке составила по итогам III квартала 670 000 рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 6%.

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В рейтинге самых востребованных моделей сегмента SUV на вторичном авторынке первую строчку занимает ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) со средней ценой 170 000 рублей. На второй позиции – Chevrolet Niva, средняя стоимость автомобиля в III квартале составила 275 000 рублей. Третье место в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV досталось кроссоверу KIA Sportage со средней ценой 808 000 рублей.​

ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV во всех крупных регионах России, кроме Самарской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В столичной агломерации, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области первое место по востребованности на вторичном авторынке занял премиальный кроссовер BMW X5, который стоит в Москве в среднем 800 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – 750 000 рублей. В Самарской области рейтинг наиболее популярных автомобилей сегмента SUV возглавил Chevrolet Niva со средней ценой по региону в 300 000 рублей.

Столичный регион стал лидером по уровню спроса на кроссоверы и внедорожники: на долю Москвы и Московской области в III квартале пришлось 19,6% от продаж автомобилей по всей стране. Санкт-Петербург и Ленинградская область – на втором месте, доля региона в общефедеральных продажах кроссоверов и внедорожников по итогам III квартала составила 7%.

От ВАЗ до BMW: самые востребованные модели SUV в России и динамика средних цен

По итогам III квартала автомобили средняя стоимость наиболее востребованных в России кроссоверов и внедорожников выросла: в цене по сравнению с прошлым годом прибавили все модели из списка самых продаваемых.

Стоимость самого популярного в России внедорожника – ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) – за год выросла на 10% и по итогам III квартала 2020 года достигла 170 000 рублей. Второй по популярности внедорожник – Chevrolet Niva – подорожал на 2% и стал стоить в среднем 275 000 рублей. На 1% выросла по итогам III квартала средняя стоимость третьего по популярности на вторичном рынке в стране автомобиля сегмента SUV KIA Sportage.

Рекордсменом по уровню роста средней цены среди самых популярных на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников стал BMW 5 серии: в III квартале такой автомобиль обходился своим покупателям в среднем в 480 000 рублей, рост средней цены год к году составил 22%.

Топ-10 популярных автомобилей сегмента SUV в России, III квартал 2020 года