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В рейтинге самых востребованных моделей сегмента SUV на вторичном авторынке первую строчку занимает ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) со средней ценой 170 000 рублей. На второй позиции – Chevrolet Niva, средняя стоимость автомобиля в III квартале составила 275 000 рублей. Третье место в рейтинге самых популярных автомобилей сегмента SUV досталось кроссоверу KIA Sportage со средней ценой 808 000 рублей.
ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) стала самым востребованным автомобилем сегмента SUV во всех крупных регионах России, кроме Самарской области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В столичной агломерации, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области первое место по востребованности на вторичном авторынке занял премиальный кроссовер BMW X5, который стоит в Москве в среднем 800 000 рублей, а в Санкт-Петербурге – 750 000 рублей. В Самарской области рейтинг наиболее популярных автомобилей сегмента SUV возглавил Chevrolet Niva со средней ценой по региону в 300 000 рублей.
Столичный регион стал лидером по уровню спроса на кроссоверы и внедорожники: на долю Москвы и Московской области в III квартале пришлось 19,6% от продаж автомобилей по всей стране. Санкт-Петербург и Ленинградская область – на втором месте, доля региона в общефедеральных продажах кроссоверов и внедорожников по итогам III квартала составила 7%.
От ВАЗ до BMW: самые востребованные модели SUV в России и динамика средних цен
По итогам III квартала автомобили средняя стоимость наиболее востребованных в России кроссоверов и внедорожников выросла: в цене по сравнению с прошлым годом прибавили все модели из списка самых продаваемых.
Стоимость самого популярного в России внедорожника – ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) – за год выросла на 10% и по итогам III квартала 2020 года достигла 170 000 рублей. Второй по популярности внедорожник – Chevrolet Niva – подорожал на 2% и стал стоить в среднем 275 000 рублей. На 1% выросла по итогам III квартала средняя стоимость третьего по популярности на вторичном рынке в стране автомобиля сегмента SUV KIA Sportage.
Рекордсменом по уровню роста средней цены среди самых популярных на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников стал BMW 5 серии: в III квартале такой автомобиль обходился своим покупателям в среднем в 480 000 рублей, рост средней цены год к году составил 22%.
Топ-10 популярных автомобилей сегмента SUV в России, III квартал 2020 года
|№
|Бренд
|Модель
Средняя стоимость
автомобиля (руб)
|Рост средней цены за год
|1
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|170 000
|10 %
|2
|Chevrolet
|Niva
|275 000
|2 %
|3
|KIA
|Sportage
|808 000
|1 %
|4
|BMW
|5 серия
|480 000
|22 %
|5
|Toyota
|RAV4
|1 000 000
|5 %
|6
|Nissan
|Qashqai
|650 000
|3 %
|7
|Renault
|Duster
|599 000
|3 %
|8
|Nissan
|X-Trail
|759 000
|3 %
|9
|Volkswagen
|Tiguan
|810 000
|5 %
|10
|Mitsubishi
|Outlander
|775 000
|4 %
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