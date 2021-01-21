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  • Авито Авто: продажи премиум-автомобилей с пробегом в России выросли на 6,1% по итогам 2020 года

Авито Авто: продажи премиум-автомобилей с пробегом в России выросли на 6,1% по итогам 2020 года

21.01.2021 112 0 3

Россияне стали значительно чаще интересоваться покупкой премиальных автомобилей на вторичном рынке, выяснили эксперты Авито Авто. По итогам 2020 года продажи автомобилей премиальных брендов в возрасте до 3 лет на вторичном авторынке увеличились на 6,1% по сравнению с 2019 годом. При этом средняя цена (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) таких автомобилей за год выросла на 12,5% и составила по итогам года 2 870 000 рублей.

 

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж и стоимости наиболее популярных автомобилей премиум-сегмента в возрасте до 3 лет. В рамках исследования рассматривались показатели по следующим премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.

Средняя цена автомобилей премиум-сегмента в возрасте до трех лет в 2020 году на вторичном авторынке в России была в среднем в 10 раз выше, чем других подержанных автомобилей. При этом темпы роста продаж в этом сегменте почти совпадают с динамикой продаж на вторичном авторынке в целом. Премиальные автомобили в возрасте до трех лет в 2020 году покупали на 6,1% активнее по сравнению с предыдущим годом, а продажи на вторичном авторынке в целом выросли на 7%.

«Одним из итогов 2020 года для вторичного авторынка стал приток новых покупателей: люди, для которых приоритетным выбором раньше были новые автомобили, стали чаще присматриваться к транспортным средствам с пробегом. Автомобили в возрасте до трех лет многие расценивают как прямую альтернативу новым, поскольку у них обычно небольшой пробег, и на модели такого возраста в большинстве случаев еще действует дилерская гарантия. В итоге покупка на вторичном авторынке, с учетом роста цен на новые модели в автосалонах, стала рациональным выбором не только для покупателей, которые рассматривают бюджетные транспортные средства, но и для желающих приобрести автомобиль премиального сегмента», – отмечает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

Топ городов по спросу на премиальные автомобили с пробегом

Большая часть спроса на премиальные автомобили в возрасте до трех лет приходится на Москву и Московскую область: на долю столичной агломерации в 2020 году пришлось 43,91% продаж таких автомобилей в стране.

Также в рейтинг регионов, где подержанными премиальными автомобилями интересуются наиболее активно, по итогам 2020 квартала вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область – на город и область пришлось в сумме 13,91% от продаж по стране.

На третьем месте – Краснодарский край (9,2% от общефедеральных продаж). Татарстан и Ростовская область также вошли в топ регионов по уровню спроса на подержанные премиальные автомобили: на долю каждого из этих регионов приходится более 2% от продаж по стране.

Стоимость подержанных премиальных автомобилей в региональном разрезе

Средняя стоимость премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет по итогам 2020 года оказалась значительно выше средней по стране в Новосибирской области и Красноярском крае. В Новосибирской области средняя стоимость такого автомобиля составила 4 963 000 рублей, а в Красноярском крае – 3 450 000 рублей. В топ-5 регионов по уровню цен на трехлетние автомобили премиум-сегмента также вошли Омская область (3 310 000 рублей), Калининградская область (3 150 000 рублей) и Иркутская область (3 286 000 рублей).

Меньше всего автомобили премиум-сегмента в возрасте до 3 лет стоят в Воронежской области (2 650 000 рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (2 702 000 рублей) и Волгоградской области (2 750 000 рублей) .

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