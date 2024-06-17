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Авито Авто: россияне предпочитают колесные вездеходы

17.06.2024 152 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на вездеходы в России за март-май 2024 года. Лидером по доле в предложении и по спросу оказались колесные транспортные средства.  

Наибольшее количество объявлений о продаже вездеходов с пробегом за три весенних месяца 2024 года пришлось на категорию колесных транспортных средств: они получили 58,32% от всего предложения. На втором месте – гусеничные вездеходы с 21,37%, на третьем – самодельные автомобили, на долю которых пришлось 20,31% от всех объявлений за весну. Лидером по приросту предложения также стали колесные вездеходы: год к году количество объявлений увеличилось на 6,2%.

В сегменте новых вездеходов лидером по доле в предложении также оказались колесные вездеходы: их доля – 59,92%. Гусеничные вездеходы получили 40,01% от всего предложения. Доля самодельных ТС в этом сегменте незначительна. Лидером по динамике предложения стали гусеничные вездеходы: год к году рост составил 54,6%, а за сезон – 5,9%.

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По доле в спросе первое место заняли колесные вездеходы: среди новых ТС на их долю пришлось 89,02%, а среди автомобилей с пробегом – 69,35%. Средняя цена колесного вездехода с пробегом составила 500 000 рублей, а нового – 1 550 000 рублей.

На второй позиции среди нового транспорта оказались гусеничные ТС: их доля – 10,84% от спроса при средней стоимости 5 180 000 рублей. Третью строку в сегменте занимают самодельные вездеходы с долей 0,13% и средней ценой 599 000 рублей.

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Среди вездеходов с пробегом самодельные ТС оказались более востребованными, чем гусеничные: доля в спросе первых – 16,77%, вторых – 13,88%. Средняя цена самодельного вездехода с пробегом составила 260 000 рублей, а гусеничного – 400 000 рублей.

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Вездеходы ввиду географических особенностей нашей страны – очень востребованное транспортное средство: они дают возможность открывать новый мир, недоступный для обычных автомобилей. Гусеничная техника зачастую более проходимая, но не предназначена для асфальтового покрытия и отличается повышенным расходом топлива. А на колесных машинах можно передвигаться в том числе и по городу, они просты в обслуживании, потому они более популярны. Самодельные вездеходы тоже не редкость – такие агрегаты встречаются на трофи-фестивалях, трофи-рейдах и соревнованиях по пересеченной местности. Это стимулирует развитие инженерной мысли и постройку самодельных вездеходных конструкций. Поэтому на платформе Авито Авто можно найти вездеходы под самые разные задачи – от серийных до уникальных.
Илья Зарембо
руководитель категории «Мототехника» на Авито Авто

Вездеходы по доле в спросе, март-май 2024 г., Россия, Авито Авто

Тип ТСС пробегомНовые
Доля в спросеСредняя цена1, руб.Доля в спросеСредняя цена1, руб.
Колесный69,35%500 00089,02%1 550 000
Гусеничный13,88%400 00010,84%5 180 000
Самодельный16,77%260 0000,13%599 000
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