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  • Авито Авто: россияне стали чаще чинить автомобили – спрос на запчасти в 2020 году вырос на 24,9%, а на услуги ремонта – на 73%

Авито Авто: россияне стали чаще чинить автомобили – спрос на запчасти в 2020 году вырос на 24,9%, а на услуги ремонта – на 73%

10.02.2021 114 0 1

Согласно данным Авито Авто, по итогам 2020 года в России заметно вырос спрос на автозапчасти и услуги ремонта автомобилей. Покупкой автозапчастей на Авито Авто в ушедшем году интересовались на 24,9% активнее, чем в 2019 году, а услугами авторемонта – на 73%. Как отмечают эксперты Авито Авто, столь значительный рост спроса на комплектующие отчасти объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний.

 

Предложение по продаже автозапчастей также демонстрирует по итогам года положительную динамику: рост в сравнении с 2019 годом составил 16,1%. А предлагать услуги по ремонту автомобилей на Авито Авто в 2020 году стали на 28,9% чаще, чем годом ранее.

«В 2020 году россияне при покупке автомобилей чаще делали выбор в пользу вторичного авторынка. По данным Автостат, весной соотношение сделок по покупке подержанных и новых автомобилей впервые в истории российского авторынка достигло 5 к 1. На этом фоне произошел рост спроса на ремонтные работы и автозапчасти. Кроме того, активность в этих сегментах подстегивает и то, что водители, отказавшиеся от покупки автомобиля из-за роста цен или по иным причинам, инвестируют в ремонт уже имеющегося транспортного средства», – рассказывает Александр Куроптев, руководитель категории «Запчасти и аксессуары» в Авито Авто.

Активнее всего россияне интересуются услугами по ремонту двигателя, автоэлектрике, а также ремонту и покраске кузова автомобиля. Соответствующие поисковые запросы стали наиболее распространенными в категории «Автосервис» на Авито Авто в 2020 году.

При этом, по данным Авито Авто, интерес к покупке битых автомобилей на запчасти в России снизился в 2020 году на 21,4%. Снижение наблюдается практически во всех крупных городах страны. Однако в Барнауле, Воронеже, Красноярске и Новосибирске при этом наблюдается противоположный тренд. В этих городах покупкой автомобиля на запчасти, напротив, интересовались активнее, чем в 2019 году – на 30%, 79%, 18% и 10% соответственно.

Спрос на какие автозапчасти растет активнее всего

По итогам 2020 года заметнее всего увеличился спрос на комплектующие для ремонта кузова. Покупкой кузова целиком интересовались на 75% активнее, чем год назад, спрос на элементы кузова вырос на 64,3%, на пороги для кузова – на 56,1%.

Покупательский интерес к комплектующим для тормозных систем вырос на 52,4%, а к прокладкам и ремкомплектам для двигателей – на 51%.

Топ категорий запчастей по росту спроса в 2020 г., Авито Авто, Вся Россия

ТипРост спросаСредняя цена (руб)Изменение цены

Кузов/Кузов целиком

75,0%

10 000

0,0%

Кузов/Кузов по частям

64,3%

2 000

0,0%

Кузов/ Пороги

56,1%

2 500

-10,7%

Тормозная система

52,4%

1 500

7,1%

Двигатель/ Прокладки и ремкомплекты

51,0%

1 000

25,0%

Аккумуляторы

49,2%

3 600

2,9%

Система охлаждения

46,7%

2 000

0,0%

Двигатель/Ремни, цепи, элементы ГРМ

46,5%

1 500

15,4%

Двигатель/ Клапанная крышка

45,0%

1 500

0,0%

Стекла

44,8%

1 500

0,0%

Салон

43,6%

1 500

0,0%

Двигатель/Поршни, шатуны, кольца

43,1%

1 700

13,3%

Запчасти для ТО

43,0%

1 000

0,0%

Рулевое управление

42,7%

2 500

0,0%

Топливная и выхлопная системы

41,9%

2 000

0,0%

Кузов/ Кабина

41,5%

2 000

0,0%

Кузов/ Защита

41,2%

1 400

7,7%

Подвеска

40,2%

1 900

11,8%

Кузов/ Замки

40,1%

1 200

20,0%

Двигатель/ Крепление двигателя

38,6%

1 000

0,0%

Кузов/ Крепления

38,3%

1 000

0,0%

Автосвет

38,3%

2 300

9,5%

Кузов/ Крыша

38,1%

4 500

0,0%

Электрооборудование

37,7%

2 000

0,1%

Двигатель/ Генераторы, стартеры

37,3%

3 000

0,0%

Кузов/ Стойка кузова

37,0%

2 500

0,0%

Двигатель/ Двигатель в сборе

36,8%

15 000

50,0%

Трансмиссия и привод

36,7%

4 000

0,0%

Двигатель/ Приводные ремни, натяжители

35,3%

1 000

0,0%

Двигатель/ Масляный насос, система смазки

34,5%

1 800

20,0%

Кузов/ Капот

33,9%

5 000

0,0%

Двигатель/ Коленвал, маховик

33,8%

2 000

-20,0%

Кузов/ Брызговики

33,1%

980

8,9%

Кузов/ Рама

32,9%

3 000

-3,2%

Двигатель/ Катушка зажигания, свечи, электрика

32,5%

1 500

0,0%

Кузов/ Крышка, дверь багажника

32,2%

4 000

0,0%

Двигатель/ Блок цилиндров, головка, картер

31,9%

5 000

0,0%

Кузов/ Молдинги, накладки

31,0%

1 250

13,6%

Кузов/ Двери

30,9%

4 000

0,0%

Кузов/ Крылья

30,4%

2 800

3,7%

Кузов/ Заглушки

29,6%

600

0,0%

Кузов/ Балки, лонжероны

29,4%

3 000

3,4%

Двигатель/ Турбины, компрессоры

28,8%

7 000

7,7%

Двигатель/ Вакуумная система

28,5%

1 500

0,0%

Двигатель/ Электродвигатели и компоненты

26,0%

2 000

0,0%

Кузов/ Зеркала

25,8%

2 300

4,5%

Двигатель/ Коллекторы

25,6%

2 000

0,0%
Россия статистика

 

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