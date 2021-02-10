Авито Авто: россияне стали чаще чинить автомобили – спрос на запчасти в 2020 году вырос на 24,9%, а на услуги ремонта – на 73%

Согласно данным Авито Авто, по итогам 2020 года в России заметно вырос спрос на автозапчасти и услуги ремонта автомобилей. Покупкой автозапчастей на Авито Авто в ушедшем году интересовались на 24,9% активнее, чем в 2019 году, а услугами авторемонта – на 73%. Как отмечают эксперты Авито Авто, столь значительный рост спроса на комплектующие отчасти объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне пандемии коронавируса и валютных колебаний.

Предложение по продаже автозапчастей также демонстрирует по итогам года положительную динамику: рост в сравнении с 2019 годом составил 16,1%. А предлагать услуги по ремонту автомобилей на Авито Авто в 2020 году стали на 28,9% чаще, чем годом ранее.

«В 2020 году россияне при покупке автомобилей чаще делали выбор в пользу вторичного авторынка. По данным Автостат, весной соотношение сделок по покупке подержанных и новых автомобилей впервые в истории российского авторынка достигло 5 к 1. На этом фоне произошел рост спроса на ремонтные работы и автозапчасти. Кроме того, активность в этих сегментах подстегивает и то, что водители, отказавшиеся от покупки автомобиля из-за роста цен или по иным причинам, инвестируют в ремонт уже имеющегося транспортного средства», – рассказывает Александр Куроптев, руководитель категории «Запчасти и аксессуары» в Авито Авто.

Активнее всего россияне интересуются услугами по ремонту двигателя, автоэлектрике, а также ремонту и покраске кузова автомобиля. Соответствующие поисковые запросы стали наиболее распространенными в категории «Автосервис» на Авито Авто в 2020 году.

При этом, по данным Авито Авто, интерес к покупке битых автомобилей на запчасти в России снизился в 2020 году на 21,4%. Снижение наблюдается практически во всех крупных городах страны. Однако в Барнауле, Воронеже, Красноярске и Новосибирске при этом наблюдается противоположный тренд. В этих городах покупкой автомобиля на запчасти, напротив, интересовались активнее, чем в 2019 году – на 30%, 79%, 18% и 10% соответственно.

Спрос на какие автозапчасти растет активнее всего

По итогам 2020 года заметнее всего увеличился спрос на комплектующие для ремонта кузова. Покупкой кузова целиком интересовались на 75% активнее, чем год назад, спрос на элементы кузова вырос на 64,3%, на пороги для кузова – на 56,1%.

Покупательский интерес к комплектующим для тормозных систем вырос на 52,4%, а к прокладкам и ремкомплектам для двигателей – на 51%.

Топ категорий запчастей по росту спроса в 2020 г., Авито Авто, Вся Россия