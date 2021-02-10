Предложение по продаже автозапчастей также демонстрирует по итогам года положительную динамику: рост в сравнении с 2019 годом составил 16,1%. А предлагать услуги по ремонту автомобилей на Авито Авто в 2020 году стали на 28,9% чаще, чем годом ранее.
«В 2020 году россияне при покупке автомобилей чаще делали выбор в пользу вторичного авторынка. По данным Автостат, весной соотношение сделок по покупке подержанных и новых автомобилей впервые в истории российского авторынка достигло 5 к 1. На этом фоне произошел рост спроса на ремонтные работы и автозапчасти. Кроме того, активность в этих сегментах подстегивает и то, что водители, отказавшиеся от покупки автомобиля из-за роста цен или по иным причинам, инвестируют в ремонт уже имеющегося транспортного средства», – рассказывает Александр Куроптев, руководитель категории «Запчасти и аксессуары» в Авито Авто.
Активнее всего россияне интересуются услугами по ремонту двигателя, автоэлектрике, а также ремонту и покраске кузова автомобиля. Соответствующие поисковые запросы стали наиболее распространенными в категории «Автосервис» на Авито Авто в 2020 году.
При этом, по данным Авито Авто, интерес к покупке битых автомобилей на запчасти в России снизился в 2020 году на 21,4%. Снижение наблюдается практически во всех крупных городах страны. Однако в Барнауле, Воронеже, Красноярске и Новосибирске при этом наблюдается противоположный тренд. В этих городах покупкой автомобиля на запчасти, напротив, интересовались активнее, чем в 2019 году – на 30%, 79%, 18% и 10% соответственно.
Спрос на какие автозапчасти растет активнее всего
По итогам 2020 года заметнее всего увеличился спрос на комплектующие для ремонта кузова. Покупкой кузова целиком интересовались на 75% активнее, чем год назад, спрос на элементы кузова вырос на 64,3%, на пороги для кузова – на 56,1%.
Покупательский интерес к комплектующим для тормозных систем вырос на 52,4%, а к прокладкам и ремкомплектам для двигателей – на 51%.
Топ категорий запчастей по росту спроса в 2020 г., Авито Авто, Вся Россия
|Тип
|Рост спроса
|Средняя цена (руб)
|Изменение цены
|
Кузов/Кузов целиком
|
75,0%
|
10 000
|
0,0%
|
Кузов/Кузов по частям
|
64,3%
|
2 000
|
0,0%
|
Кузов/ Пороги
|
56,1%
|
2 500
|
-10,7%
|
Тормозная система
|
52,4%
|
1 500
|
7,1%
|
Двигатель/ Прокладки и ремкомплекты
|
51,0%
|
1 000
|
25,0%
|
Аккумуляторы
|
49,2%
|
3 600
|
2,9%
|
Система охлаждения
|
46,7%
|
2 000
|
0,0%
|
Двигатель/Ремни, цепи, элементы ГРМ
|
46,5%
|
1 500
|
15,4%
|
Двигатель/ Клапанная крышка
|
45,0%
|
1 500
|
0,0%
|
Стекла
|
44,8%
|
1 500
|
0,0%
|
Салон
|
43,6%
|
1 500
|
0,0%
|
Двигатель/Поршни, шатуны, кольца
|
43,1%
|
1 700
|
13,3%
|
Запчасти для ТО
|
43,0%
|
1 000
|
0,0%
|
Рулевое управление
|
42,7%
|
2 500
|
0,0%
|
Топливная и выхлопная системы
|
41,9%
|
2 000
|
0,0%
|
Кузов/ Кабина
|
41,5%
|
2 000
|
0,0%
|
Кузов/ Защита
|
41,2%
|
1 400
|
7,7%
|
Подвеска
|
40,2%
|
1 900
|
11,8%
|
Кузов/ Замки
|
40,1%
|
1 200
|
20,0%
|
Двигатель/ Крепление двигателя
|
38,6%
|
1 000
|
0,0%
|
Кузов/ Крепления
|
38,3%
|
1 000
|
0,0%
|
Автосвет
|
38,3%
|
2 300
|
9,5%
|
Кузов/ Крыша
|
38,1%
|
4 500
|
0,0%
|
Электрооборудование
|
37,7%
|
2 000
|
0,1%
|
Двигатель/ Генераторы, стартеры
|
37,3%
|
3 000
|
0,0%
|
Кузов/ Стойка кузова
|
37,0%
|
2 500
|
0,0%
|
Двигатель/ Двигатель в сборе
|
36,8%
|
15 000
|
50,0%
|
Трансмиссия и привод
|
36,7%
|
4 000
|
0,0%
|
Двигатель/ Приводные ремни, натяжители
|
35,3%
|
1 000
|
0,0%
|
Двигатель/ Масляный насос, система смазки
|
34,5%
|
1 800
|
20,0%
|
Кузов/ Капот
|
33,9%
|
5 000
|
0,0%
|
Двигатель/ Коленвал, маховик
|
33,8%
|
2 000
|
-20,0%
|
Кузов/ Брызговики
|
33,1%
|
980
|
8,9%
|
Кузов/ Рама
|
32,9%
|
3 000
|
-3,2%
|
Двигатель/ Катушка зажигания, свечи, электрика
|
32,5%
|
1 500
|
0,0%
|
Кузов/ Крышка, дверь багажника
|
32,2%
|
4 000
|
0,0%
|
Двигатель/ Блок цилиндров, головка, картер
|
31,9%
|
5 000
|
0,0%
|
Кузов/ Молдинги, накладки
|
31,0%
|
1 250
|
13,6%
|
Кузов/ Двери
|
30,9%
|
4 000
|
0,0%
|
Кузов/ Крылья
|
30,4%
|
2 800
|
3,7%
|
Кузов/ Заглушки
|
29,6%
|
600
|
0,0%
|
Кузов/ Балки, лонжероны
|
29,4%
|
3 000
|
3,4%
|
Двигатель/ Турбины, компрессоры
|
28,8%
|
7 000
|
7,7%
|
Двигатель/ Вакуумная система
|
28,5%
|
1 500
|
0,0%
|
Двигатель/ Электродвигатели и компоненты
|
26,0%
|
2 000
|
0,0%
|
Кузов/ Зеркала
|
25,8%
|
2 300
|
4,5%
|
Двигатель/ Коллекторы
|
25,6%
|
2 000
|
0,0%
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