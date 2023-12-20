В Бурятии продаются оригинальные 4-х местные сани Деда Мороза стоимостью 100 000 рублей. Как утверждает автор объявления, в прошлый новогодний сезон Дед Мороз с внучкой Снегурочкой активно использовали их для катания. Сани обшиты красной праздничной тканью и оснащены сундуком для мешка с подарками.
В Вологде выставлено объявление о продаже саней с подсветкой за 75 000 рублей. В обычное время сани закрепляются за снегоходом для катания людей, а в новогоднее могут быть запряжены оленями для путешествия по свету. Яркая подсветка привлекает внимание издалека. Сани можно буксировать квадроциклoм, мoтобуксиpoвщикoм или оленями. Вместимость саней – до 10 человек.
Дед Мороз может рассмотреть и другие комфортабельные варианты для путешествий: например, сани с сиденьями из экокожи из Челябинска за 30 000 рублей. Автор объявления утверждает, что сани оборудованы светодиодной адаптивной оптикой. Изготовлены в единственном экземпляре – специально для доставки подарков.
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