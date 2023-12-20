Авито Авто: сани с отоплением, с подсветкой, с сидениями из экокожи и другой транспорт для Деда Мороза

Современный московский Дед Мороз нуждается в современных средствах передвижения, таких как сани Snowcruiser, которые можно приобрести в Московской области. Вместительные пассажирские сани смогут без проблем доставить в любую точку страны не только Деда Мороза с его внучкой Снегурочкой, но и мешок с подарками, который можно расположить в грузовом отсеке в передней части. Snowcruiser оснащен автономным отопителем, работающим от аккумулятора.

1 / 2 2 / 2

В Бурятии продаются оригинальные 4-х местные сани Деда Мороза стоимостью 100 000 рублей. Как утверждает автор объявления, в прошлый новогодний сезон Дед Мороз с внучкой Снегурочкой активно использовали их для катания. Сани обшиты красной праздничной тканью и оснащены сундуком для мешка с подарками.

В Вологде выставлено объявление о продаже саней с подсветкой за 75 000 рублей. В обычное время сани закрепляются за снегоходом для катания людей, а в новогоднее могут быть запряжены оленями для путешествия по свету. Яркая подсветка привлекает внимание издалека. Сани можно буксировать квадроциклoм, мoтобуксиpoвщикoм или оленями. Вместимость саней – до 10 человек.

Дед Мороз может рассмотреть и другие комфортабельные варианты для путешествий: например, сани с сиденьями из экокожи из Челябинска за 30 000 рублей. Автор объявления утверждает, что сани оборудованы светодиодной адаптивной оптикой. Изготовлены в единственном экземпляре – специально для доставки подарков.