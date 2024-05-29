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  • Авито Авто: спрос на автомобили с передним приводом в России вырос на 43%

Авито Авто: спрос на автомобили с передним приводом в России вырос на 43%

29.05.2024 40 0 0

В преддверии сезона отпусков эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с различными типами привода. Лидерами по доле в спросе стали авто с передним приводом – как новые, так и с пробегом.  Однако транспортные средства с полным приводом лишь незначительно отстают от лидера.

Спрос на новые машины со всеми типами приводов с января по апрель 2024 г. вырос на 43%. Лидером и по динамике роста (43,3%), и по доле в спросе (60,34%) стали автомобили с передним приводом. Средняя цена нового переднеприводного авто достигла 2 569 831 рубля.

Число предложений о продаже новых автомобилей со всеми типами приводов также выросло – на 84,7%. И здесь переднеприводные автомобили на первом месте и по росту (+89,4%) и по доле в предложении (58,16%).

Топ-5 новых переднеприводных ТС по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто

Марка, модельДоля в спросеСредняя цена, руб.
ВАЗ (LADA) – Granta11,52%991 900
ВАЗ (LADA) – Vesta6,00%1 591 900
Москвич – 32,38%2 169 000
Haval – Jolion2,21%2 359 000
OMODA – C52,00%2 920 900

На втором месте по популярности среди новых ТС – автомобили с полным приводом. За первые четыре месяца 2024 г. предложение в этом сегменте выросло на 78,8%, а доля таких машин в предложении составила 40,62%.

Москвич 3. Фото: Московский автомобильный завод «Москвич»

Вырос и спрос – на 37,3%, при этом доля полноприводных авто в спросе – 41,86%, а средняя цена – 4 151 002 рубля.

Топ–5 новых полноприводных ТС по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто

Марка, модельДоля в спросеСредняя цена, руб.
ВАЗ (LADA) – Niva Legend7,96%1 014 900
ВАЗ (LADA) – Niva Travel2,64%1 287 900
GAC – GS81,54%4 399 700
Geely – Monjaro1,43%4 874 990
Haval – Jolion0,91%2 619 000

Новые авто с задним приводом находятся на третьем месте с заметным отставанием. Хотя предложение здесь тоже выросло – на 64,8% за четыре месяца, но доля таких авто в предложении всего 1,21%. Спрос также увеличился – на 39,9%, а доля в спросе равна 3,24% при средней цене 3 484 864 рубля.

Топ–5 новых ТС с задним приводом по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто

Марка, модельДоля в спросеСредняя цена, руб.
ГАЗ – ГАЗель Next1,11%3 607 000
ГАЗ – ГАЗель 33020,43%2 818 500
УАЗ – Профи0,22%1 932 000
Sollers – Atlant0,22%3 421 000
ГАЗ – Соболь NN0,19%3 675 000

Схожая ситуация по распределению долей по спросу/предложению и в сегменте автомобилей с пробегом.

ГАЗ Соболь NN. Фото: Михаил Баландин

Автомобили с передним приводом заняли долю в предложении в 64,14%, в спросе – 63,93%, а средняя цена составила 898 965 рублей.

Топ–5 переднеприводных ТС с пробегом по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто

Марка, модельДоля в спросеСредняя цена, руб.
ВАЗ (LADA) – Priora4,40%385 000
ВАЗ (LADA) – 2114 Samara3,15%207 000
ВАЗ (LADA) – Granta2,78%719 000
ВАЗ (LADA) – 21101,90%150 000
ВАЗ (LADA) – Kalina1,89%345 500

ТС с полным приводом – на втором месте среди авто с пробегом. Их доля в предложении – 25,71%, а в спросе – 21,87% со средней ценой 2 279 804 рубля.

Топ–5 полноприводных ТС с пробегом по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто

Марка, модельДоля в спросеСредняя цена, руб.
ВАЗ (LADA) – 4x4 (Нива)1,73%480 001
Chevrolet – Niva0,81%590 001
BMW – X50,56%4 200 000
Toyota – Land Cruiser0,47%4 300 000
Toyota – RAV40,45%2 368 744

Доля автомобилей с пробегом с задним приводом заметно выше, чем в сегменте новых авто: 10,15% в сегменте предложения и 14,39% – по спросу. Средняя цена такого ТС – 800 000 рублей.

Chevrolet Niva. Фото: Chevrolet

Топ–5 ТС с задним приводом с пробегом по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто

Марка, модельДоля в спросеСредняя цена, руб.
ВАЗ (LADA) – 21072,26%135 000
ГАЗ – ГАЗель 33021,22%829 995
ВАЗ (LADA) – 21060,83%100 000
Mercedes–Benz – E–класс0,80%1 690 000
BMW – 5 серия0,73%1 650 000

Переднеприводные автомобили являются наиболее массовым сегментом в России и лидируют как среди новых авто, так и среди машин с пробегом. При этом в Сибири, на Дальнем Востоке и в северных регионах преобладает спрос на полноприводные авто: так, в Иркутской области он составляет 60% среди новых авто, в Новосибирской области – 58,07%, а в Мурманской области – 50,66%. С другой стороны, в некоторых южных регионах заметную долю в спросе занимают автомобили с задним приводом: например, в Дагестане их доля составляет 50,27% среди новых ТС.
Кирилл Вотяков
управляющий директор Авито Авто
Россия авторынок переднеприводный авто

 

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