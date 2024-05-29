Авито Авто: спрос на автомобили с передним приводом в России вырос на 43%

В преддверии сезона отпусков эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на автомобили с различными типами привода. Лидерами по доле в спросе стали авто с передним приводом – как новые, так и с пробегом. Однако транспортные средства с полным приводом лишь незначительно отстают от лидера.

Спрос на новые машины со всеми типами приводов с января по апрель 2024 г. вырос на 43%. Лидером и по динамике роста (43,3%), и по доле в спросе (60,34%) стали автомобили с передним приводом. Средняя цена нового переднеприводного авто достигла 2 569 831 рубля.

Число предложений о продаже новых автомобилей со всеми типами приводов также выросло – на 84,7%. И здесь переднеприводные автомобили на первом месте и по росту (+89,4%) и по доле в предложении (58,16%).

Топ-5 новых переднеприводных ТС по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто

Марка, модель Доля в спросе Средняя цена, руб. ВАЗ (LADA) – Granta 11,52% 991 900 ВАЗ (LADA) – Vesta 6,00% 1 591 900 Москвич – 3 2,38% 2 169 000 Haval – Jolion 2,21% 2 359 000 OMODA – C5 2,00% 2 920 900

На втором месте по популярности среди новых ТС – автомобили с полным приводом. За первые четыре месяца 2024 г. предложение в этом сегменте выросло на 78,8%, а доля таких машин в предложении составила 40,62%.

Москвич 3. Фото: Московский автомобильный завод «Москвич»

Вырос и спрос – на 37,3%, при этом доля полноприводных авто в спросе – 41,86%, а средняя цена – 4 151 002 рубля.

Топ–5 новых полноприводных ТС по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто

Марка, модель Доля в спросе Средняя цена, руб. ВАЗ (LADA) – Niva Legend 7,96% 1 014 900 ВАЗ (LADA) – Niva Travel 2,64% 1 287 900 GAC – GS8 1,54% 4 399 700 Geely – Monjaro 1,43% 4 874 990 Haval – Jolion 0,91% 2 619 000

Новые авто с задним приводом находятся на третьем месте с заметным отставанием. Хотя предложение здесь тоже выросло – на 64,8% за четыре месяца, но доля таких авто в предложении всего 1,21%. Спрос также увеличился – на 39,9%, а доля в спросе равна 3,24% при средней цене 3 484 864 рубля.

Топ–5 новых ТС с задним приводом по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто

Марка, модель Доля в спросе Средняя цена, руб. ГАЗ – ГАЗель Next 1,11% 3 607 000 ГАЗ – ГАЗель 3302 0,43% 2 818 500 УАЗ – Профи 0,22% 1 932 000 Sollers – Atlant 0,22% 3 421 000 ГАЗ – Соболь NN 0,19% 3 675 000

Схожая ситуация по распределению долей по спросу/предложению и в сегменте автомобилей с пробегом.

ГАЗ Соболь NN. Фото: Михаил Баландин

Автомобили с передним приводом заняли долю в предложении в 64,14%, в спросе – 63,93%, а средняя цена составила 898 965 рублей.

Топ–5 переднеприводных ТС с пробегом по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто

Марка, модель Доля в спросе Средняя цена, руб. ВАЗ (LADA) – Priora 4,40% 385 000 ВАЗ (LADA) – 2114 Samara 3,15% 207 000 ВАЗ (LADA) – Granta 2,78% 719 000 ВАЗ (LADA) – 2110 1,90% 150 000 ВАЗ (LADA) – Kalina 1,89% 345 500

ТС с полным приводом – на втором месте среди авто с пробегом. Их доля в предложении – 25,71%, а в спросе – 21,87% со средней ценой 2 279 804 рубля.

Топ–5 полноприводных ТС с пробегом по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто

Марка, модель Доля в спросе Средняя цена, руб. ВАЗ (LADA) – 4x4 (Нива) 1,73% 480 001 Chevrolet – Niva 0,81% 590 001 BMW – X5 0,56% 4 200 000 Toyota – Land Cruiser 0,47% 4 300 000 Toyota – RAV4 0,45% 2 368 744

Доля автомобилей с пробегом с задним приводом заметно выше, чем в сегменте новых авто: 10,15% в сегменте предложения и 14,39% – по спросу. Средняя цена такого ТС – 800 000 рублей.

Chevrolet Niva. Фото: Chevrolet

Топ–5 ТС с задним приводом с пробегом по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто

Марка, модель Доля в спросе Средняя цена, руб. ВАЗ (LADA) – 2107 2,26% 135 000 ГАЗ – ГАЗель 3302 1,22% 829 995 ВАЗ (LADA) – 2106 0,83% 100 000 Mercedes–Benz – E–класс 0,80% 1 690 000 BMW – 5 серия 0,73% 1 650 000