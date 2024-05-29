Авито Авто: спрос на автомобили с передним приводом в России вырос на 43%

Спрос на новые машины со всеми типами приводов с января по апрель 2024 г. вырос на 43%. Лидером и по динамике роста (43,3%), и по доле в спросе (60,34%) стали автомобили с передним приводом. Средняя цена нового переднеприводного авто достигла 2 569 831 рубля.
Число предложений о продаже новых автомобилей со всеми типами приводов также выросло – на 84,7%. И здесь переднеприводные автомобили на первом месте и по росту (+89,4%) и по доле в предложении (58,16%).
Топ-5 новых переднеприводных ТС по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто
|Марка, модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|ВАЗ (LADA) – Granta
|11,52%
|991 900
|ВАЗ (LADA) – Vesta
|6,00%
|1 591 900
|Москвич – 3
|2,38%
|2 169 000
|Haval – Jolion
|2,21%
|2 359 000
|OMODA – C5
|2,00%
|2 920 900
На втором месте по популярности среди новых ТС – автомобили с полным приводом. За первые четыре месяца 2024 г. предложение в этом сегменте выросло на 78,8%, а доля таких машин в предложении составила 40,62%.
Вырос и спрос – на 37,3%, при этом доля полноприводных авто в спросе – 41,86%, а средняя цена – 4 151 002 рубля.
Топ–5 новых полноприводных ТС по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто
|Марка, модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|ВАЗ (LADA) – Niva Legend
|7,96%
|1 014 900
|ВАЗ (LADA) – Niva Travel
|2,64%
|1 287 900
|GAC – GS8
|1,54%
|4 399 700
|Geely – Monjaro
|1,43%
|4 874 990
|Haval – Jolion
|0,91%
|2 619 000
Новые авто с задним приводом находятся на третьем месте с заметным отставанием. Хотя предложение здесь тоже выросло – на 64,8% за четыре месяца, но доля таких авто в предложении всего 1,21%. Спрос также увеличился – на 39,9%, а доля в спросе равна 3,24% при средней цене 3 484 864 рубля.
Топ–5 новых ТС с задним приводом по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто
|Марка, модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|ГАЗ – ГАЗель Next
|1,11%
|3 607 000
|ГАЗ – ГАЗель 3302
|0,43%
|2 818 500
|УАЗ – Профи
|0,22%
|1 932 000
|Sollers – Atlant
|0,22%
|3 421 000
|ГАЗ – Соболь NN
|0,19%
|3 675 000
Схожая ситуация по распределению долей по спросу/предложению и в сегменте автомобилей с пробегом.
Автомобили с передним приводом заняли долю в предложении в 64,14%, в спросе – 63,93%, а средняя цена составила 898 965 рублей.
Топ–5 переднеприводных ТС с пробегом по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто
|Марка, модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|ВАЗ (LADA) – Priora
|4,40%
|385 000
|ВАЗ (LADA) – 2114 Samara
|3,15%
|207 000
|ВАЗ (LADA) – Granta
|2,78%
|719 000
|ВАЗ (LADA) – 2110
|1,90%
|150 000
|ВАЗ (LADA) – Kalina
|1,89%
|345 500
ТС с полным приводом – на втором месте среди авто с пробегом. Их доля в предложении – 25,71%, а в спросе – 21,87% со средней ценой 2 279 804 рубля.
Топ–5 полноприводных ТС с пробегом по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто
|Марка, модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|ВАЗ (LADA) – 4x4 (Нива)
|1,73%
|480 001
|Chevrolet – Niva
|0,81%
|590 001
|BMW – X5
|0,56%
|4 200 000
|Toyota – Land Cruiser
|0,47%
|4 300 000
|Toyota – RAV4
|0,45%
|2 368 744
Доля автомобилей с пробегом с задним приводом заметно выше, чем в сегменте новых авто: 10,15% в сегменте предложения и 14,39% – по спросу. Средняя цена такого ТС – 800 000 рублей.
Топ–5 ТС с задним приводом с пробегом по доле в спросе в России, январь–апрель 2024, Авито Авто
|Марка, модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|ВАЗ (LADA) – 2107
|2,26%
|135 000
|ГАЗ – ГАЗель 3302
|1,22%
|829 995
|ВАЗ (LADA) – 2106
|0,83%
|100 000
|Mercedes–Benz – E–класс
|0,80%
|1 690 000
|BMW – 5 серия
|0,73%
|1 650 000
Переднеприводные автомобили являются наиболее массовым сегментом в России и лидируют как среди новых авто, так и среди машин с пробегом. При этом в Сибири, на Дальнем Востоке и в северных регионах преобладает спрос на полноприводные авто: так, в Иркутской области он составляет 60% среди новых авто, в Новосибирской области – 58,07%, а в Мурманской области – 50,66%. С другой стороны, в некоторых южных регионах заметную долю в спросе занимают автомобили с задним приводом: например, в Дагестане их доля составляет 50,27% среди новых ТС.
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