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  • Авито Авто: спрос на дома на колесах с пробегом вырос на 13% в преддверии летнего сезона

Авито Авто: спрос на дома на колесах с пробегом вырос на 13% в преддверии летнего сезона

08.05.2024 49 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые автодома и автодома с пробегом в марте-апреле 2024 года. Наибольший спрос в обеих категориях пользователи платформы демонстрируют на прицепы-дачи: их доля в спросе составила 82,64% и 58,67% соответственно. 

Спрос на дома на колесах с пробегом за два месяца вырос на 13,3%. Самыми востребованными в марте-апреле стали прицепы-дачи: их доля в спросе составила 58,67%. На втором месте по доле в спросе – кастенвагены (автодома на базе цельнометаллического фургона или микроавтобуса) с долей 12,23%. Замыкают тройку лидеров вагоны-дома (7,67%).

Предложение на дома на колесах с пробегом в марте-апреле 2024 года также выросло: с января-февраля этот показатель увеличился на 7,9%. Наиболее динамично растет предложение в сегменте прицепов-палаток – на 23,4% за два месяца. Этот формат представляет собой прицеп с раскладывающимся тентом, под которым предусмотрено не только спальное место, но и несколько отделений-помещений для большой компании. Доля прицепов-палаток в предложении в марте-апреле составила 61,04%.

Также более чем на 10% за два месяца выросло предложение в сегментах кастенваген (18,4%), интегрированный (13,5%) и альковный (12,2%) дома на колесах, а также прицеп-дача (10,9%).

Средняя цена домов на колесах с пробегом составила 948 000 рублей. Минимальная средняя цена в этом сегменте – на прицепы-палатки: представитель этой категории в среднем обойдется в 120 000 рублей. Больше всего будет стоить полуинтегрированный автодом (построенный на шасси серийного производства с кабиной)  – 6 399 500 рублей.

Топ-5 типов домов на колесах с пробегом по доле в спросе, Авито Авто, март-апрель 2024 г.

ТипДоля в спросеСредняя цена, руб.
Прицеп-дача58,67%950 000
Кастенваген12,23%3 300 000
Вагон-дом7,67%420 000
Альковный7,09%4 990 000
Интегрированный7,08%1 200 000

Среди новых домов на колесах максимальную долю в спросе получили прицепы-дачи, на которые пришлось 82,64% от спроса. На втором месте – жилые модули с 11,67%. Остальные сегменты получили долю менее 5%. Наиболее динамично растущим стал спрос на интегрированные автодома: эта категория прибавила за два месяца 50% в спросе.

Число новых домов на колесах на платформе Авито Авто увеличилось на 25,6% за два месяца. Здесь лидером по доле в предложении являются прицепы-дачи, на которые приходится 97,03% от всех автодомов. При этом средняя цена нового автодома – 655 000 рублей.

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