Авито Авто: спрос на мопеды с пробегом в преддверии лета вырос в 3 раза

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на мопеды и скутеры в России в период с марта по май 2024 года. Оказалось, что спрос растет и на транспортные средства с пробегом, и на новые, причем как год к году, так и за сезон.

Количество объявлений о продаже мопедов и скутеров с пробегом весной 2024 года оказалось на 158,9% больше, чем зимой этого года. Год к году динамика также позитивная: предложение выросло на 19,5%. Средняя цена транспортных средств в этом сегменте составила 67 999 рублей.

Наибольшая доля объявлений с марта по май 2024 года пришлась на марку Honda: она получила 16,1%. На втором месте – бренд Alpha с 13,1%, на третьем – Yamaha с 6,8%. Четвертую строку занимает марка Suzuki, получившая 5,2%, пятую – Racer (5%).

Спрос на мопеды и скутеры с пробегом за сезон вырос в 3,2 раза, а по отношению к весне 2023 года – на 10,9%. Лидером по приросту стала марка Racer: спрос на нее увеличился в 4,4 раза.

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По доле в спросе лидирует марка Alpha: она получила 16,5% от всего интереса. На втором месте – Honda: ее доля – 16,1%. Третью строчку рейтинга занимает Yamaha с долей 6,3%, а четвертую – Racer с 5,8%. Замыкает топ-5 марок ABM, получившая 4,8% от спроса.

Среди моделей лидером по спросу является Honda Dio AF-27: его доля – 3,5%. Этот японский скутер представляет второе поколение линейки Dio и характеризуется компактностью, маневренностью и высоким потенциалом для тюнинга. Средняя цена такого ТС – 39 000 рублей. На втором месте – еще одна модель данного производителя: Dio AF-34 получила 2,7% от спроса при цене 45 000 рублей. Это представитель третьего поколения скутера, среди отличий которого – двигатель с горизонтальным расположением цилиндра, ровный пол и модный в 90-е годы прошлого века «биодизайн» без острых углов, но с доминирующими плавными линиями.

Также в топ-5 вошли сразу три модели китайской марки Alpha: RX 50 (110), CLASSIC 50 (110) и Спорт (110). Это небольшие легкие мопеды, внешне похожие на мотоциклы и пригодные для начинающих.

Топ-5 моделей мопедов и скутеров с пробегом по доле в спросе, Россия, весна 2024 г., Авито Авто

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена, руб. Honda Dio AF-27 3,5% 39 000 Honda Dio AF-34 2,7% 45 000 Alpha RX 50 (110) 2,2% 55 000 Alpha CLASSIC 50 (110) 1,7% 40 000 Alpha Спорт (110) 1,5% 50 000

В сегменте новых мопедов и скутеров предложение за сезон выросло на 44,1%. При этом средняя цена такого ТС составила 113 500 рублей.

Лидером по количеству объявлений среди марок стала Vento, ТС которой производятся в Китае и США: ее доля – 12,5%. Немного уступила ей российская Motoland, получившая 12,2% в предложении. На третьем месте – итальянская марка Regulmoto с 6,9%, на четвертом – китайская Zontes с 6,8%. Замыкает топ-5 российский бренд Racer с 5,4%.

Фото: ungorf, depositphotos.com

Спрос на новые мопеды и скутеры за сезон вырос на 247,2%. Первое место по доле в спросе поделили между собой марки Vento и Alpha, каждая из которых получила по 14,9%. За ними следует Motoland с долей 7,9%. Еще два бренда MM и Regulmoto получили по 4,8% от общего спроса на новые скутеры и мопеды.

Максимальный интерес пользователей платформы Авито Авто весной 2024 года получил городской скутер Vento Inferno: его доля 2,7% от спроса, а средняя цена – 129 950 рублей. Далее следуют сразу три модели Alpha: Cross (2,6%), Tourist (2,3%) и RX 50 (110) (2,2%). На пятой строке – скутер Vento Smart III с долей 2,2% при цене 148 500 рублей.

Топ-5 моделей новых мопедов и скутеров по доле в спросе, Россия, весна 2024 г., Авито Авто

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена, руб. Vento Inferno 2,7% 129 950 Alpha Cross 2,6% 88 500 Alpha Tourist 2,3% 86 300 Alpha RX 50 (110) 2,2% 72 900 Vento Smart III 2,2% 148 500