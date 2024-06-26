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  • Авито Авто: спрос на мопеды с пробегом в преддверии лета вырос в 3 раза

Авито Авто: спрос на мопеды с пробегом в преддверии лета вырос в 3 раза

26.06.2024 14 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на мопеды и скутеры в России в период с марта по май 2024 года. Оказалось, что спрос растет и на транспортные средства с пробегом, и на новые, причем как год к году, так и за сезон.

Количество объявлений о продаже мопедов и скутеров с пробегом весной 2024 года оказалось на 158,9% больше, чем зимой этого года. Год к году динамика также позитивная: предложение выросло на 19,5%. Средняя цена транспортных средств в этом сегменте составила 67 999 рублей.

Наибольшая доля объявлений с марта по май 2024 года пришлась на марку Honda: она получила 16,1%. На втором месте – бренд Alpha с 13,1%, на третьем – Yamaha с 6,8%. Четвертую строку занимает марка Suzuki, получившая 5,2%, пятую – Racer (5%).

Спрос на мопеды и скутеры с пробегом за сезон вырос в 3,2 раза, а по отношению к весне 2023 года – на 10,9%. Лидером по приросту стала марка Racer: спрос на нее увеличился в 4,4 раза.

Фото: Cebas1, depositphotos.com

По доле в спросе лидирует марка Alpha: она получила 16,5% от всего интереса. На втором месте – Honda: ее доля – 16,1%. Третью строчку рейтинга занимает Yamaha с долей 6,3%, а четвертую – Racer с 5,8%. Замыкает топ-5 марок ABM, получившая 4,8% от спроса.

Среди моделей лидером по спросу является Honda Dio AF-27: его доля – 3,5%. Этот японский скутер представляет второе поколение линейки Dio и характеризуется компактностью, маневренностью и высоким потенциалом для тюнинга. Средняя цена такого ТС – 39 000 рублей. На втором месте – еще одна модель данного производителя: Dio AF-34 получила 2,7% от спроса при цене 45 000 рублей. Это представитель третьего поколения скутера, среди отличий которого – двигатель с горизонтальным расположением цилиндра, ровный пол и модный в 90-е годы прошлого века «биодизайн» без острых углов, но с доминирующими плавными линиями.

Также в топ-5 вошли сразу три модели китайской марки Alpha: RX 50 (110), CLASSIC 50 (110) и Спорт (110). Это небольшие легкие мопеды, внешне похожие на мотоциклы и пригодные для начинающих.

Топ-5 моделей мопедов и скутеров с пробегом по доле в спросе, Россия, весна 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена, руб.
HondaDio AF-273,5%39 000
HondaDio AF-342,7%45 000
AlphaRX 50 (110)2,2%55 000
AlphaCLASSIC 50 (110)1,7%40 000
AlphaСпорт (110)1,5%50 000

В сегменте новых мопедов и скутеров предложение за сезон выросло на 44,1%. При этом средняя цена такого ТС составила 113 500 рублей.

Лидером по количеству объявлений среди марок стала Vento, ТС которой производятся в Китае и США: ее доля – 12,5%. Немного уступила ей российская Motoland, получившая 12,2% в предложении. На третьем месте – итальянская марка Regulmoto с 6,9%, на четвертом – китайская Zontes с 6,8%. Замыкает топ-5 российский бренд Racer с 5,4%.

Фото: ungorf, depositphotos.com

Спрос на новые мопеды и скутеры за сезон вырос на 247,2%. Первое место по доле в спросе поделили между собой марки Vento и Alpha, каждая из которых получила по 14,9%. За ними следует Motoland с долей 7,9%. Еще два бренда MM и Regulmoto получили по 4,8% от общего спроса на новые скутеры и мопеды.

Максимальный интерес пользователей платформы Авито Авто весной 2024 года получил городской скутер Vento Inferno: его доля 2,7% от спроса, а средняя цена – 129 950 рублей. Далее следуют сразу три модели Alpha: Cross (2,6%), Tourist (2,3%) и RX 50 (110) (2,2%). На пятой строке – скутер Vento Smart III с долей 2,2% при цене 148 500 рублей.

Топ-5 моделей новых мопедов и скутеров по доле в спросе, Россия, весна 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена, руб.
VentoInferno2,7%129 950
AlphaCross2,6%88 500
AlphaTourist2,3%86 300
AlphaRX 50 (110)2,2%72 900
VentoSmart III2,2%148 500

Мопеды в последние годы пользуются все большим спросом у россиян. Это обусловлено широким ассортиментом доступных на рынке мопедов, их меньшей в сравнении с мотоциклами ценой, стоимостью владения при простоте управления, а также широкими возможностями для мобильности как в мегаполисе, так и за городом. Дополнительным фактором кратного увеличения интереса к мопедам и скутерам в последние три месяца является сезонность: погодные условия располагают к использованию мопедов и скутеров, а кроме того, можно обойтись парковками на открытом воздухе.
Илья Зарембо
руководитель категории «Мототехника» на Авито Авто
авторынок авто с пробегом мотоциклы

 

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