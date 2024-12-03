Авито Авто: спрос на новые автомобили с роботизированной коробкой передач вырос на 75,1%

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по спросу, предложению и ценам на новые легковые автомобили с роботизированной коробкой передач (РКП) в период с сентября по октябрь 2024 года. Исследование показало, что доля таких автомобилей в общем спросе на новые машины составила 27,2%, а в предложении – 46,1%. Наиболее востребованным авто с РКПП стал компактный кроссовер HAVAL Jolion.

По данным платформы, спрос на новые машины с РКП за сентябрь-октябрь 2024 года вырос на 75,1%, а предложение увеличилось на 84,8%. Средняя цена1 такого автомобиля составила 3 049 000 рублей.



Лидером по доле в спросе стал HAVAL Jolion: на эту модель пришлось 10% от всего спроса. В топ-5 также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (7%), HAVAL F7 (4,7%), JAECOO J7 (4,2%) и Chery Tiggo 8 Pro Max (4,1%).

Лидерами по доле в предложении стали: Chery Tiggo 7 Pro Max (11%), HAVAL Jolion (9,1%), JAECOO J7 (5,8%), Chery Tiggo 8 Pro Max (5,3%) и Jetour Dashing (2,9%).

Авто с роботизированной коробкой передач становятся всё более популярными на российском рынке. Большой вклад в это вносят именно китайские бренды, активно предлагающие модели с такой коробкой передач. Например, на платформе Авито Авто уже представлено более 85 тысяч новых машин с «роботом» – это лидирующий показатель среди всех типов трансмиссий. Для удобства выбора среди такого разнообразия на платформе мы рекомендуем обращать внимание на специальные бейджи в объявлениях, такие как «Проверенный партнер» и «Цена как в салоне». Это позволит пользователям уверенно принимать решение о покупке и повысит прозрачность и безопасность сделки. Артем Хомутинников руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Авто

Топ-10 новых авто с РКПП по доле в спросе, Россия, сентябрь-октябрь 2024 г., Авито Авто

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена 1 , (руб.) HAVAL Jolion 10,0% 2 622 000 Chery Tiggo 7 Pro Max 7,0% 2 990 000 HAVAL F7 4,7% 3 149 000 JAECOO J7 4,2% 3 480 000 Chery Tiggo 8 Pro Max 4,1% 3 940 000 Jetour Dashing 3,8% 2 980 000 Changan CS35 Plus 3,6% 2 550 000 Changan CS55 Plus 3,5% 2 750 000 Geely Coolray 3,5% 2 950 000 HAVAL H3 3,2% 2 899 000

1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.