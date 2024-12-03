Авито Авто: спрос на новые автомобили с роботизированной коробкой передач вырос на 75,1%

По данным платформы, спрос на новые машины с РКП за сентябрь-октябрь 2024 года вырос на 75,1%, а предложение увеличилось на 84,8%. Средняя цена1 такого автомобиля составила 3 049 000 рублей.
Лидером по доле в спросе стал HAVAL Jolion: на эту модель пришлось 10% от всего спроса. В топ-5 также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max (7%), HAVAL F7 (4,7%), JAECOO J7 (4,2%) и Chery Tiggo 8 Pro Max (4,1%).
Лидерами по доле в предложении стали: Chery Tiggo 7 Pro Max (11%), HAVAL Jolion (9,1%), JAECOO J7 (5,8%), Chery Tiggo 8 Pro Max (5,3%) и Jetour Dashing (2,9%).
Авто с роботизированной коробкой передач становятся всё более популярными на российском рынке. Большой вклад в это вносят именно китайские бренды, активно предлагающие модели с такой коробкой передач. Например, на платформе Авито Авто уже представлено более 85 тысяч новых машин с «роботом» – это лидирующий показатель среди всех типов трансмиссий. Для удобства выбора среди такого разнообразия на платформе мы рекомендуем обращать внимание на специальные бейджи в объявлениях, такие как «Проверенный партнер» и «Цена как в салоне». Это позволит пользователям уверенно принимать решение о покупке и повысит прозрачность и безопасность сделки.
Топ-10 новых авто с РКПП по доле в спросе, Россия, сентябрь-октябрь 2024 г., Авито Авто
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена1, (руб.)
|HAVAL
|Jolion
|10,0%
|2 622 000
|Chery
|Tiggo 7 Pro Max
|7,0%
|2 990 000
|HAVAL
|F7
|4,7%
|3 149 000
|JAECOO
|J7
|4,2%
|3 480 000
|Chery
|Tiggo 8 Pro Max
|4,1%
|3 940 000
|Jetour
|Dashing
|3,8%
|2 980 000
|Changan
|CS35 Plus
|3,6%
|2 550 000
|Changan
|CS55 Plus
|3,5%
|2 750 000
|Geely
|Coolray
|3,5%
|2 950 000
|HAVAL
|H3
|3,2%
|2 899 000
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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