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  • Авито Авто: спрос на премиальные автомобили с пробегом в России вырос на 56% по итогам III квартала

Авито Авто: спрос на премиальные автомобили с пробегом в России вырос на 56% по итогам III квартала

07.10.2020 96 0 0

Россияне стали значительно чаще интересоваться покупкой премиальных автомобилей на вторичном рынке, выяснили эксперты Авито Авто. Спрос на автомобили премиум-сегмента в возрасте до 3 лет в III квартале 2020 года вырос на 56% по сравнению с предыдущим кварталом и на 59% по сравнению с III кварталом прошлого года.

 

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Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса, предложения и стоимости наиболее популярных автомобилей премиум-сегмента в возрасте до 3 лет. В рамках исследования рассматривались показатели по следующим наиболее популярным в России премиум-брендам: Genesis, Infiniti, Jaguar, Volvo, Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Cadillac, MINI, Lexus.​

Как показало исследование, предложение в сегменте премиум-автомобилей на вторичном рынке по итогам III квартала выросло на 31% по сравнению с предыдущим кварталом, но при этом снизилось по сравнению с прошлым годом на 5%.

Средняя цена подержанного автомобиля премиум-сегмента в возрасте до 3 лет в III квартале составила 3 000 000 рублей (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) – на 3% больше, чем в предыдущем квартале и на 14% больше, чем год назад.

Cadillac Escalade 2007–14

Премиальные автомобили с пробегом: динамика спроса

Покупательский интерес к премиальным автомобилям с пробегом начал расти еще во II квартале 2020 года. Несмотря на снижение спроса на этот сегмент в период самоизоляции в апреле, по итогам II квартала интерес к подержанным премиальным автомобилям вырос на 16% по сравнению со II кварталом 2019 года.

В III квартале этот тренд продолжил нарастать, и к концу периода интересоваться премиальными автомобилями на вторичном рынке стали на 56% чаще, чем в предыдущем квартале, и на 59% чаще, чем год назад. Наиболее значительный всплеск спроса пришелся на начало осени: в сентябре 2020 года интерес к подержанным премиальным автомобилям был на 91% выше, чем в сентябре прошлого года.

Топ городов по спросу на премиальные автомобили с пробегом

Большая часть спроса на премиальные автомобили в возрасте до трех лет приходится на Москву (доля спроса от общефедерального – 26,9%). Также в рейтинг городов, где подержанными премиальными автомобилями интересуются наиболее активно, по итогам III квартала вошли Краснодар и Санкт-Петербург – на каждый из этих городов приходится свыше 8% общефедерального спроса. На третьем месте – Казань (3,4% от общефедерального спроса). Ростов-на-Дону и Самара также вошли в топ городов по уровню спроса на подержанные премиальные автомобили: на долю каждого из городов приходится более 2% от общефедерального спроса.

Стоимость подержанных премиальных автомобилей в региональном разрезе

Средняя стоимость премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет по итогам квартала оказалась выше средней по стране в Новосибирске и Красноярске. В Новосибирске средняя стоимость такого автомобиля составляет 4 370 000 рублей, а в Красноярске – 3 700 000 рублей.

Меньше всего автомобили премиум-сегмента в возрасте до 3 лет стоят в Воронеже, Ростове-на-Дону и Казани. Средняя цена премиального автомобиля в этих городах по итогам III квартала составила менее 3 000 000 рублей. В Воронеже такие автомобили стоили в среднем 2 700 000 рублей, в Ростове-на-Дону – 2 799 000 рублей, а в Казани – 2 900 000 рублей.

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