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  • Авито Авто: в России на 52% вырос спрос на противоугонные системы

Авито Авто: в России на 52% вырос спрос на противоугонные системы

11.09.2020 31 0 0

В этом году россияне стали значительно чаще, чем в прошлом, интересоваться покупкой противоугонных систем для автомобилей, выяснили эксперты Авито Авто. В июле-августе 2020 года спрос на них оказался на 52% выше, чем в аналогичный период 2019 года. Как отмечают эксперты, столь значительный рост интереса к противоугонным системам может отчасти объясняться повышением значимости личного автомобиля для россиян на фоне пандемии.

 

Партнерский материал

Примечательно, что вырос покупательский интерес как к самым дешевым, так и к наиболее дорогим типам противоугонных систем. Спрос на механические блокираторы, медианная цена которых, по данным Авито Авто, составляет 1800 рублей, вырос на 32%. На 54% за год увеличился спрос на спутниковые системы, медианная цена которых составляет 3 900 рублей.

«Рост интереса покупателей к противоугонным системам отчасти объясняется повышением ценности личного автомобиля для жителей страны на фоне пандемии. Согласно результатам опроса, проведенного ранее Авито Авито, в этом году 9% россиян, у которых раньше не было автомобиля, задумались о его покупке, еще 3% планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали. Люди, которые не готовы в этом году покупать новый автомобиль, инвестируют в улучшение имеющегося и готовы приобретать запчасти и аксессуары для повышения комфорта и безопасности», – отмечает Александр Куроптев, руководитель категории «Запчасти» в Авито.

Динамика спроса и предложения разных типов противоугонных систем

Заметнее всего за год увеличился спрос на иммобилайзеры – интересоваться ими в июле-августе 2020 года стали на 106% чаще, чем в аналогичный период в прошлом году. На втором месте по темпам роста спроса оказались спутниковые системы (+54% за год). Спрос на автосигнализации вырос на 49%, а на механические блокираторы – на 32%.

Предложение заметнее всего выросло в сегменте спутниковых систем: в июле-августе объявлений о продаже стало почти в 2 раза больше, чем год назад. Как отмечают эксперты Авито Авто, это может объясняться тем, что при самой высокой медианной цене (3 990 рублей) спутниковые системы являются наиболее выгодным товаром для продавцов.

Самыми доступными противоугонными устройствами, как и в прошлом году, остаются механические блокираторы: их медианная цена составляет 1 800 рублей, она увеличилась на 6% за год. Медианная цена автосигнализаций в июле составила 1 890 рублей, иммобилайзеров – 2 000 рублей, а спутниковых систем – 3 990 рублей (+2% за год). 

От Красноярска до Краснодара: в каких городах спрос на противоугонные системы увеличился заметнее всего

Среди крупнейших городов спрос на различные противоугонные системы вырос в первую очередь в Красноярске (+85% за год), а также в Краснодаре (+70% за год) и в Москве (+65% за год).

Рынок противоугонных систем (все типы), июль-август 2020 года к июлю-августу 2019 года

РегионМедианная цена, руб.Прирост предложенияПрирост спроса
Барнаул1 30027%100%
Волгоград1 80015%36%
Воронеж1 60029%22%
Екатеринбург1 90016%47%
Ижевск2 00019%13%
Иркутск2 70026%64%
Казань2 95025%45%
Краснодар3 99038%70%
Красноярск1 60041%85%
Москва2 0006%65%
Нижний Новгород1 50024%55%
Новосибирск1 50014%59%
Омск1 10016%54%
Пермь2 50012%29%
Ростов-на-Дону3 50033%37%
Самара2 29082%24%
Санкт-Петербург2 49927%60%
Саратов1 50010%32%
Тольятти2 50021%40%
Тюмень2 50012%37%
Ульяновск2 80013%41%
Уфа1 490-26%30%
Челябинск1 80027%61%
Вся Россия2 00023%52%
Россия статистика

 

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