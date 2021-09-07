Статистика ×
  • Авито Авто: в России вырос спрос на молодой автопарк вторичного рынка

Авито Авто: в России вырос спрос на молодой автопарк вторичного рынка

07.09.2021 31 0 0

В этом году россияне стали значительно чаще, чем в прошлом, интересоваться покупкой 3-летних автомобилей и автомобилей в возрасте 4-5 лет, выяснили эксперты Авито Авто. С января по август 2021 года спрос на «трехлетки» оказался на 19% выше, чем в аналогичный период 2020 года. Покупательский интерес к четырех- и пятилетним автомобилям вырос на 14%. Высокий спрос продолжает стимулировать рост цен на этот сегмент вторичного рынка: за год средняя цена (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) на 3-летние автомобили в стране выросла на 41% и составила 1 129 495 рублей.

 

​Партнерский материал

В ряде регионов спрос на «трехлетки» и «четырех-пятилетки» вырос заметнее, чем в среднем по стране. Например, в Новосибирске интерес к ним за год увеличился на 209% и 198% соответственно, в Барнауле – на 145% и 71%, а в Иркутске – на 97% и 125%.

Спрос на молодые подержанные автомобили продолжает расти в большинстве российских регионов, тогда как интерес к 6-7-летним автомобилям наоборот снизился. Это можно объяснить тем, что у автомобилей старше 5 лет заканчивается гарантийный срок, они становятся дороже в эксплуатации, зачастую требуя дорогостоящего обслуживания и ремонта.

Динамика средних цен по стране и в регионах год к году

Молодые автомобили россияне рассматривают как прямую альтернативу новым. Средняя цена на автомобили в возрасте до 3-х лет в период с января по август составляет 1 129 495 рублей, что на 41% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Средняя стоимость автомобилей в возрасте 4-5 лет в стране за год увеличилась на 35% и составила 850 011 рублей.

Среди регионов с наибольшим ростом средних цен на автомобили в этих возрастных группах – Сочи (+66% роста цены на трехлетние и +32% на четырех- и пятилетние), Липецк (+53% роста цены на трехлетние и +31% на четырех- и пятилетние) и Новосибирск (+49% роста цены на трехлетние и +40% на четырех- и пятилетние).

Самые популярные модели в возрастной группе до 3 лет

В целом по стране в рейтинг 10 самых востребованных на вторичном рынке моделей в возрасте до 3 лет по итогам восьми месяцев 2021 года вошли 4 отечественные модели и 4 модели южнокорейского автопроизводителя. На первом месте в списке по популярности среди «трехлеток» – ВАЗ (LADA) Granta (средняя цена – 485 000 рублей), на втором – ВАЗ (LADA) Vesta (средняя цена – 695 000 рублей). На третьем месте по востребованности – Hyundai Solaris, средняя стоимость которого составляет 899 900 рублей. В пятерку лидеров также входят Kia Rio и Toyota Camry.

Топ-10 самых популярных моделей по спросу в возрастной группе до 3 лет, Россия, январь-август 2021 года

БрендМодельСредняя цена (руб.)Динамика средней цены за год
ВАЗ (LADA)Granta485 00021,3%
ВАЗ (LADA)Vesta695 00021,9%
HyundaiSolaris899 90023,3%
KiaRio920 00027,8%
ToyotaCamry2 065 02121,5%
VolkswagenPolo850 00025,0%
HyundaiCreta1 250 00025,0%
ВАЗ (LADA)4x4 (Нива)549 90019,7%
ВАЗ (LADA)Largus640 00017,4%
KiaOptima1 560 00015,6%

Топ самых востребованных моделей в возрастной группе 4-5 лет​

Если говорить о наиболее популярных моделях в возрасте 4-5 лет, то здесь в топе также ВАЗ (LADA) Granta, но уже по более низкой средней цене 370 000 рублей. Второе и третье место занимают Kia Rio (средняя цена – 705 000 рублей) и Hyundai Solaris (средняя цена – 700 000 рублей) соответственно. ВАЗ (LADA) Vesta и Volkswagen Polo также входят в топ-5 в этой возрастной группе.

Топ-10 самых популярных моделей по спросу в возрастной группе до 4-5 лет, Россия, январь-август 2021 года

БрендМодельСредняя цена (руб.)Динамика средней цены за год
ВАЗ (LADA)Granta370 00019,4%
KiaRio705 00024,8%
HyundaiSolaris700 00027,3%
ВАЗ (LADA)Vesta550 00018,3%
VolkswagenPolo689 00026,4%
ВАЗ (LADA)Priora420 00015,1%
ToyotaCamry1 570 00025,6%
HyundaiCreta1 100 00022,5%
RenaultDuster850 00027,8%
ВАЗ (LADA)XRAY573 99015,5%
Россия статистика

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Jaguar XF I поколения (X250) Марка Jaguar, можно сказать, закончила свою историю в сегменте «массового люкса» – её ждёт переосмысление и дрейф в сторону малотиражных и очень дорогих игрушек. «Джаги» не смогли соперничат... 39 0 0 07.09.2021
Статьи / Популярные вопросы Как обжаловать штраф ГИБДД через Интернет Когда мы говорили о том, что делать со штрафами за проданный автомобиль, мы выяснили, что их можно обжаловать, отправив по почте заказное письмо с заявлением и копией договора купли-продажи... 153 0 1 06.09.2021
Статьи / Военная техника Автомобили из зоны риска: незаметные санитарные машины Советских вооруженных сил В этой статье речь пойдет о создании и эксплуатации в Советском Союзе достаточно обширного армейского семейства специальных санитарных автомобилей, которые незаметно трудились в самых разноо... 2880 0 5 05.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 57298 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57176 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 32559 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
56 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings