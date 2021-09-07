В этом году россияне стали значительно чаще, чем в прошлом, интересоваться покупкой 3-летних автомобилей и автомобилей в возрасте 4-5 лет, выяснили эксперты Авито Авто. С января по август 2021 года спрос на «трехлетки» оказался на 19% выше, чем в аналогичный период 2020 года. Покупательский интерес к четырех- и пятилетним автомобилям вырос на 14%. Высокий спрос продолжает стимулировать рост цен на этот сегмент вторичного рынка: за год средняя цена (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) на 3-летние автомобили в стране выросла на 41% и составила 1 129 495 рублей.

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В ряде регионов спрос на «трехлетки» и «четырех-пятилетки» вырос заметнее, чем в среднем по стране. Например, в Новосибирске интерес к ним за год увеличился на 209% и 198% соответственно, в Барнауле – на 145% и 71%, а в Иркутске – на 97% и 125%.



Спрос на молодые подержанные автомобили продолжает расти в большинстве российских регионов, тогда как интерес к 6-7-летним автомобилям наоборот снизился. Это можно объяснить тем, что у автомобилей старше 5 лет заканчивается гарантийный срок, они становятся дороже в эксплуатации, зачастую требуя дорогостоящего обслуживания и ремонта.

Динамика средних цен по стране и в регионах год к году

Молодые автомобили россияне рассматривают как прямую альтернативу новым. Средняя цена на автомобили в возрасте до 3-х лет в период с января по август составляет 1 129 495 рублей, что на 41% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Средняя стоимость автомобилей в возрасте 4-5 лет в стране за год увеличилась на 35% и составила 850 011 рублей.

Среди регионов с наибольшим ростом средних цен на автомобили в этих возрастных группах – Сочи (+66% роста цены на трехлетние и +32% на четырех- и пятилетние), Липецк (+53% роста цены на трехлетние и +31% на четырех- и пятилетние) и Новосибирск (+49% роста цены на трехлетние и +40% на четырех- и пятилетние).

Самые популярные модели в возрастной группе до 3 лет

В целом по стране в рейтинг 10 самых востребованных на вторичном рынке моделей в возрасте до 3 лет по итогам восьми месяцев 2021 года вошли 4 отечественные модели и 4 модели южнокорейского автопроизводителя. На первом месте в списке по популярности среди «трехлеток» – ВАЗ (LADA) Granta (средняя цена – 485 000 рублей), на втором – ВАЗ (LADA) Vesta (средняя цена – 695 000 рублей). На третьем месте по востребованности – Hyundai Solaris, средняя стоимость которого составляет 899 900 рублей. В пятерку лидеров также входят Kia Rio и Toyota Camry.

Топ-10 самых популярных моделей по спросу в возрастной группе до 3 лет, Россия, январь-август 2021 года

Бренд Модель Средняя цена (руб.) Динамика средней цены за год ВАЗ (LADA) Granta 485 000 21,3% ВАЗ (LADA) Vesta 695 000 21,9% Hyundai Solaris 899 900 23,3% Kia Rio 920 000 27,8% Toyota Camry 2 065 021 21,5% Volkswagen Polo 850 000 25,0% Hyundai Creta 1 250 000 25,0% ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 549 900 19,7% ВАЗ (LADA) Largus 640 000 17,4% Kia Optima 1 560 000 15,6%

Топ самых востребованных моделей в возрастной группе 4-5 лет​



Если говорить о наиболее популярных моделях в возрасте 4-5 лет, то здесь в топе также ВАЗ (LADA) Granta, но уже по более низкой средней цене 370 000 рублей. Второе и третье место занимают Kia Rio (средняя цена – 705 000 рублей) и Hyundai Solaris (средняя цена – 700 000 рублей) соответственно. ВАЗ (LADA) Vesta и Volkswagen Polo также входят в топ-5 в этой возрастной группе.

Топ-10 самых популярных моделей по спросу в возрастной группе до 4-5 лет, Россия, январь-август 2021 года