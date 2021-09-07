Партнерский материал
В ряде регионов спрос на «трехлетки» и «четырех-пятилетки» вырос заметнее, чем в среднем по стране. Например, в Новосибирске интерес к ним за год увеличился на 209% и 198% соответственно, в Барнауле – на 145% и 71%, а в Иркутске – на 97% и 125%.
Спрос на молодые подержанные автомобили продолжает расти в большинстве российских регионов, тогда как интерес к 6-7-летним автомобилям наоборот снизился. Это можно объяснить тем, что у автомобилей старше 5 лет заканчивается гарантийный срок, они становятся дороже в эксплуатации, зачастую требуя дорогостоящего обслуживания и ремонта.
Динамика средних цен по стране и в регионах год к году
Молодые автомобили россияне рассматривают как прямую альтернативу новым. Средняя цена на автомобили в возрасте до 3-х лет в период с января по август составляет 1 129 495 рублей, что на 41% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Средняя стоимость автомобилей в возрасте 4-5 лет в стране за год увеличилась на 35% и составила 850 011 рублей.
Среди регионов с наибольшим ростом средних цен на автомобили в этих возрастных группах – Сочи (+66% роста цены на трехлетние и +32% на четырех- и пятилетние), Липецк (+53% роста цены на трехлетние и +31% на четырех- и пятилетние) и Новосибирск (+49% роста цены на трехлетние и +40% на четырех- и пятилетние).
Самые популярные модели в возрастной группе до 3 лет
В целом по стране в рейтинг 10 самых востребованных на вторичном рынке моделей в возрасте до 3 лет по итогам восьми месяцев 2021 года вошли 4 отечественные модели и 4 модели южнокорейского автопроизводителя. На первом месте в списке по популярности среди «трехлеток» – ВАЗ (LADA) Granta (средняя цена – 485 000 рублей), на втором – ВАЗ (LADA) Vesta (средняя цена – 695 000 рублей). На третьем месте по востребованности – Hyundai Solaris, средняя стоимость которого составляет 899 900 рублей. В пятерку лидеров также входят Kia Rio и Toyota Camry.
Топ-10 самых популярных моделей по спросу в возрастной группе до 3 лет, Россия, январь-август 2021 года
|Бренд
|Модель
|Средняя цена (руб.)
|Динамика средней цены за год
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|485 000
|21,3%
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|695 000
|21,9%
|Hyundai
|Solaris
|899 900
|23,3%
|Kia
|Rio
|920 000
|27,8%
|Toyota
|Camry
|2 065 021
|21,5%
|Volkswagen
|Polo
|850 000
|25,0%
|Hyundai
|Creta
|1 250 000
|25,0%
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|549 900
|19,7%
|ВАЗ (LADA)
|Largus
|640 000
|17,4%
|Kia
|Optima
|1 560 000
|15,6%
Топ самых востребованных моделей в возрастной группе 4-5 лет
Если говорить о наиболее популярных моделях в возрасте 4-5 лет, то здесь в топе также ВАЗ (LADA) Granta, но уже по более низкой средней цене 370 000 рублей. Второе и третье место занимают Kia Rio (средняя цена – 705 000 рублей) и Hyundai Solaris (средняя цена – 700 000 рублей) соответственно. ВАЗ (LADA) Vesta и Volkswagen Polo также входят в топ-5 в этой возрастной группе.
Топ-10 самых популярных моделей по спросу в возрастной группе до 4-5 лет, Россия, январь-август 2021 года
|Бренд
|Модель
|Средняя цена (руб.)
|Динамика средней цены за год
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|370 000
|19,4%
|Kia
|Rio
|705 000
|24,8%
|Hyundai
|Solaris
|700 000
|27,3%
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|550 000
|18,3%
|Volkswagen
|Polo
|689 000
|26,4%
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|420 000
|15,1%
|Toyota
|Camry
|1 570 000
|25,6%
|Hyundai
|Creta
|1 100 000
|22,5%
|Renault
|Duster
|850 000
|27,8%
|ВАЗ (LADA)
|XRAY
|573 990
|15,5%
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