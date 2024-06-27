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  • Авито Авто: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто

Авито Авто: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто

27.06.2024 33 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на легковые автомобили с разными типами кузова за период с января по май 2024 года. Наиболее высоким спрос среди новых авто оказался на внедорожники, а в сегменте ТС с пробегом – на седаны.

В категории новых авто доля спроса на автомобили, кузов которых относится к типу «внедорожник», в январе-мае 2024 года составила 63,13%. При этом год к году спрос на такие авто вырос на 51,3%. Средняя цена таких ТС составила 3 149 000 рублей. Самым востребованным автомобилем в этой категории стал LADA Niva Legend: его доля – 11,89%, а средняя цена* – 1 015 000 рублей, что является минимальным показателем среди лидеров в этой категории.

На втором месте по доле в спросе – кузов седан. Такие автомобили получили 24,78% при средней цене1 в 2 190 000 рублей. Прирост спроса год к году – 49,7%. Среди моделей авто с этим типом кузова лидером по спросу стала LADA Granta: ее доля составила 30,26%. Средняя цена Granta – 971 000 рублей, таким образом, данная модель стала самой бюджетной среди лидеров в данной категории. 

Lada Granta. Фото: autowp.ru

Третье место по доле в спросе занял кузов лифтбек: он получил 6,39% при средней цене 1 783 000 рублей. По сравнению с периодом с января по май 2023 года спрос на такие авто вырос на 28,3%. Лидером по спросу и в этой категории ТС стала LADA Granta: здесь ее доля 55,42%, а средняя цена такой модели – 1 022 000 рублей.

Четвертую строку рейтинга занимают автомобили с кузовом пикап. Доля таких ТС в спросе – 3,29%, а средняя цена – 3 282 000 рублей. За год спрос на них увеличился почти в 2 раза – на 95,1%. Самой популярной в этой категории стала модель Great Wall Poer с 7,34% и средней ценой 3 749 000 рублей.

Great Wall Poer. Фото: Great Wall

Замыкает топ-5 типов кузовов универсал, чья доля в спросе – 1,95%. Средняя цена универсалов – 1 799 000 рублей. LADA Vesta в этой категории оказалась на первом месте: ее доля в спросе – 21,68%, а средняя цена – 3 220 000 рублей.

По количеству объявлений на платформе Авито Авто лидирует внедорожник (75,02%). За ним следуют седан, получивший 16,09%, и лифтбек с 3,81%. Остальные типы кузовов получили менее 2% в предложении.

Топ-5 типов кузовов новых авто по доле в спросе, Россия, январь-май 2024 г., Авито Авто

Тип кузоваДоля в спросеДоля в предложенииСредняя цена1, руб.
Внедорожник63,13%75,02%3 149 000
Седан24,78%16,09%2 190 000
Лифтбек6,39%3,81%1 783 000
Пикап3,29%1,53%3 282 000
Универсал1,95%0,98%1 799 000

При выборе автомобилей с пробегом пользователи платформы Авито Авто более заинтересованы в седанах: доля этого типа кузова в спросе составила 43,79%. Средняя цена седана – 835 000 рублей. Среди моделей самым высоким спросом пользуется LADA Priora. Ее доля составила 6,49% при средней цене 400 000 рублей.

На втором месте по спросу – внедорожники, чья доля 20,53%. Средняя цена таких авто – 2 000 000 рублей, и это максимальный показатель в топ-5 кузовов. В этой категории лидер по спросу – ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива). Эта модель получила 8,28% от спроса при средней цене 470 000 рублей.

Третья строка досталась кузову хэтчбек, получившему долю в 17%. Средняя цена хэтчбека – 629 000 рублей (минимальный показатель в топ-5). Здесь также лидирует представитель отечественного автопрома – LADA 2114 Samara (17,96% в спросе при средней цене 205 000 рублей).

На четвертом месте – кузов универсал с долей 5,38% и средней ценой 860 000 рублей. Среди моделей в этой категории лидирует LADA Kalina: ее доля 11,92% при средней цене 380 000 рублей.

Lada Kalina. Фото: autowp.ru

Замыкает топ-5 кузовов лифтбек. Ему досталось 2,63% от спроса. Средняя цена такого ТС – 1 256 000 рублей. Наиболее востребованной моделью среди лифтбеков стала Skoda Octavia, чья доля в спросе – 30,41%, а средняя цена – 1 110 000 рублей.

Седан является лидером и по количеству объявлений на платформе Авито Авто: ему принадлежит доля 38,39%. На втором месте – внедорожники с 26,49%, на третьем – хэтчбеки с 17,51%. Четвертую строку занял универсал, получивший 5,47%, а пятую – лифтбек с 3,26%.

Топ-5 типов кузовов авто с пробегом по доле в спросе, Россия, январь-май 2024 г., Авито Авто

Тип кузоваДоля в спросеДоля в предложенииСредняя цена1, руб.
Седан43,79%38,39%835 000
Внедорожник20,53%26,49%2 000 000
Хэтчбек17%17,51%629 000
Универсал5,38%5,47%860 000
Лифтбек2,63%3,26%1 256 000

Покупатели новых машин сегодня чаще всего выбирают кроссоверы – самый популярный тип кузова из класса внедорожников, а на рынке авто с пробегом наиболее востребованы седаны. При этом мы видим существенный рост спроса год к году практически по всем основным типам кузова как в массовом, так и в премиальном сегментах новых авто – интерес россиян к новым автомобилям постепенно увеличивается. Отметим также, что модели LADA сохраняют лидерство по популярности в большинстве категорий, оставаясь оптимальным выбором для многих наших соотечественников.
Артем Хомутинников
руководитель по продажам новых автомобилей в Авито Авто

Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

пикап универсал седан внедорожник Россия авторынок лифтбек

 

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