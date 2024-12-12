Авито Спецтехника расширила возможности сервиса онлайн-аренды

Сервис онлайн-аренды спецтехники был запущен летом 2024 года в Екатеринбурге, а затем стал доступен в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Челябинске. Спрос на аренду спецтехники растет: число сделок осенью 2024 года увеличилось вдвое по сравнению с летом этого года, а к концу осени через него было совершено уже несколько тысяч заказов. На данном этапе сервис масштабируется за счет добавления новых категорий спецтехники, доступной для аренды.

Арендой спецтехники на нашей платформе ежедневно интересуются более 180 тысяч пользователей по всей стране, а предложения поступают от 80 тысяч поставщиков. Спрос на аренду также показывает позитивную динамику. Добавление экскаваторов-погрузчиков в список доступных для аренды категорий спецтехники – это своевременный ответ на растущие потребности наших пользователей, в том числе сезонные. Расширение перечня техники для аренды является частью стратегии Авито Спецтехники, в рамках которой мы создаем эффективный онлайн-сервис, помогающий частным клиентам и бизнесу экономить время на поиск оптимальных предложений, а поставщикам – упрощать бизнес-процессы. Загит Кутузманов руководитель бизнес-направления «Аренда Спецтехники» в Авито

В рамках мероприятия в Иннополисе, где было представлено обновление сервиса, Авито Спецтехника организовала работы по облагораживанию аллеи перед новогодними праздниками: были выполнены работы по монтажу праздничной иллюминации на деревьях, осуществлена установка световых конструкций и других элементов праздничного освещения.

Авито Спецтехника создала праздничную атмосферу для жителей города, продемонстрировав возможности своего сервиса. Этот проект показывает важность цифровых технологий в улучшении доступности услуг. Дмитрий Вандюков эр Иннополиса

В планах Авито Спецтехники – запуск сервиса онлайн-аренды по всей России и дальнейшее расширение списка техники, которую можно арендовать.