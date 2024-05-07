Авито Спецтехника: среди экскаваторов самыми популярными стали «британцы» и «китайцы»

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на экскаваторы за первые два весенних месяца 2024 года. Среди экскаваторов с наработкой максимальным спросом пользуются машины британского бренда JCB, а среди новых – китайской марки LGCM.

В сегменте экскаваторов с наработкой в марте-апреле 2024 года наблюдается положительная динамика предложения. Год к году число объявлений выросло на 56,5%.

По доле в предложении лидирует марка JCB: ее доля составила 12,5%. Также в тройку лидеров вошли две японские марки: на втором месте – Komatsu с 6,3%, а на третьем – Hitachi с 6%.

Спрос на экскаваторы с наработкой стабилен: динамика менее 5% и за год, и за два месяца. Наибольшую долю в спросе занимает техника марки JCB: на ее долю пришлось 17,3%. На втором месте по спросу – Komatsu с 7,3%, а на третьем – Hitachi с 5,6%.

Лидером по спросу в марте-апреле стал экскаватор JCB 3CX – универсальная машина с широкими возможностями агрегатирования с навесными орудиями. Доля этого экскаватора в спросе составила 3,8%. Его средняя цена составила 6 250 000 рублей.

JCB 3CX Sitemaster '2010–н.в. Фото: JCB

Совсем немного уступил ему занявший второе место китайский мини-экскаватор Rippa R319: он получил 3,7% от спроса. Это самая бюджетная модель в топ-5 по спросу – 630 000 рублей.

На третьем месте – JCB 4CX с 2,7%. Это мощный, тяжелый, но компактный экскаватор на колесном шасси. Его средняя цена – 6 900 000 рублей. Всего в топ-5 3 модели марки JCB.

Топ-5 экскаваторов с наработкой по доле в спросе, март-апрель 2024 г., Авито Авто

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена, руб. JCB 3CX 3,8% 6 250 000 Rippa R319 3,7% 630 000 JCB 4CX 2,7% 6 900 000 JCB 3CX Super 1,7% 7 750 000 Hidromek HMK 102S 1,3% 10 500 000

В сегменте новых экскаваторов предложение год к году выросло на 364,2%, причем положительную динамику и год к году, и за два месяца демонстрируют все марки из топ-10. Наибольшая доля в предложении за март-апрель 2024 года пришлась на китайскую марку XCMG: она получила 11,3%. На втором месте – китайский бренд Sany с 8%. На третьем – снова представитель Китая: марка Shanmon заняла 7,8% от общего предложения в сегменте новых экскаваторов.

В спросе тройка лидеров также полностью состоит из китайских марок. Это LGCM (11,4%), RS (10,6%) и Shanmon (10%). При этом первые две – новички на платформе Авито Спецтехника: в апреле-марте 2023 года они не были на ней представлены. Но всего за два месяца (с января-февраля 2024 года) спрос на эти бренды вырос в несколько раз: на 308,5% – на экскаваторы LGCM и на 545,6% – на технику от RS.

Лидером по спросу среди моделей стал компактный и маневренный Shanmon 388H: он получил 9,4% от всего спроса. Его средняя цена – 6 700 077 рублей. На втором месте с 8,9% от спроса – колесный экскаватор-погрузчик LGCM LGB88H. Его средняя цена – 5 585 005 рублей.

Третье место занимает RS 4CX с долей 6,3%. Он в среднем обойдется дороже, чем другие представители тройки лидеров: его цена 7 700 000 рублей.

Топ-5 новых экскаваторов по доле в спросе, март-апрель 2024 г., Авито Авто

Марка Модель Доля в спросе Средняя цена, руб. Shanmon 388H 9,4% 6 700 077 LGCM LGB88H 8,9% 5 585 005 RS 4CX 6,3% 7 700 000 Redstar T28/28 4,4% 6 390 000 RS 3CX 4,2% 6 850 000

Кроме того, в топ-10 моделей новых экскаваторов по спросу входят LGCM LGB88, две модели турецкой марки Cukurova – 888 и 884, а также китайские LiuGong CLG777A и JIAHE JH9150. Доля каждой из них – менее 3%.