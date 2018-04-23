Автобаттл: Hyundai i30 N против Volkswagen Golf GTI

В дрэг-заезде приняли участие новичок в сегменте хот-хэтчей – корейская «пятидверка» Hyundai i30 N и настоящий ветеран – Volkswagen Golf GTI. Заезд был организован журналистами австралийского издания CarAdvice, на канале которого и был опубликован ролик.

Напомним, оба автомобиля комплектуются «турбочетверками» объемом 2,0 литра. Под капотом Golf GTI установлен мотор TSI серии EA888, отдача которого составляет 230 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Он сочетается с механической или автоматической коробкой – обе шестиступенчатые.

«Кореец» i30 N получил двухлитровый двигатель Theta T-GDI, отдача которого составляет 250 л.с. и 353 Нм, которая увеличивается пакетом Performance до 275 л.с. и 353 Нм. В данный момент i30 N предлагается исключительно с 6-ступенчатой «механикой». Разгон с нуля до «сотни» у стандартной версии занимает 6,4 секунды, а у «производительной» — 6,1 секунды.

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Организаторы провели три заезда, победителем во всех стал корейский новичок. Так что у хот-хэтча Volkswagen появился серьезный конкурент. Кстати, в Германии, например, ценник Golf GTI стартует с отметки 30 425 евро (около 2 303 000 рублей по актуальному курсу), а Hyundai i30 N – с 29 700 евро (приблизительно 2 248 000 рублей).

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о работе Hyundai над полностью новой «турбочетверкой» Theta объемом 2,3 литра.