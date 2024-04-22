Новинки ×

Автобренд SWM принял участие в FinAuto

22.04.2024 72 0 0

17-18 апреля в Москве состоялась форум-выставка FinAuto, организованная информационным агентством Автостат.

Н

На форуме традиционно выступили компании, предлагающие услуги в финансовой сфере для авторынка и автопроизводители. На мероприятии бренд SWM выступил в качестве участника и представил дебютные модели SWM G01F и SWM G05 Pro.

Модели SWM G01 и SWM G05 Pro оснащены 1,5-литровым турбированным двигателем SWD15T (139 л.с., 212 Hм) и семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением 7-DCT.

Модели SWM G01 и SWM G05 Pro представлены в 5 цветовых вариациях кузова «металлик»: синий, белый, красный, черный и серый. Модели имеют мультимедийную систему на базе Android c цветным сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов. С ее помощью можно загружать приложения из Google Play и пользоваться онлайн-сервисами без ограничений. Слот для SIM-карты открывает доступ к интернету 4G LTE, а функция встроенного Wi-Fi при желании позволяет раздавать интернет на все устройства поблизости.

1 / 2
2 / 2

Крупный кроссовер ориентирован на молодую аудиторию и семьи с детьми, выбирающие для себя оптимальное предложение в формате «цена – качество».

Автомобили SWM привлекли большое внимание участников и гостей форума. Наша цель – занять устойчивую позицию на рынке, предлагая передовые, но доступные транспортные решения. Участие в FinAuto является важной частью нашей стратегии по расширению присутствия на рынке и укреплению связей с нашими клиентами и партнерами.
Дмитрий Иванов
генеральный директор ООО «Восток Ветер Рус»
кроссовер Китай авторынок новинки SWM SWM G01F

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Вместо мотоциклов и самолётов: вспоминаем автомобили от неавтомобильных производителей Пару недель назад компания Apple заявила об отказе от проекта по выпуску собственного автомобиля, а китайская Xiaomi вместо очередного флагманского телефона как раз и представила собственный... 601 1 0 20.04.2024
Статьи / Авто с пробегом Chevrolet Tahoe III (GMT920) с пробегом: сложнейшие передние крылья и нежный номер рамы Брутальность и гламур – вещи, казалось бы,  несовместимые, однако американцам удалось добиться гармонии. Полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe на платформе GMT920 в полной степени этому... 4001 2 4 17.04.2024
Статьи / Практика Стекло и пластик, химия и наждачка: как полировкой портят фары и как полировать их правильно Вроде бы полировка фар – не такая уж сложная процедура, и часто её предлагают в качестве дополнительной услуги при мойке или химчистке салона. Ну а детейлинг без полировки сейчас даже сложно... 3296 0 0 16.04.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 39683 3 189 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 13539 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 10762 17 142 14.03.2024
Change privacy settings