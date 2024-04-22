Автобренд SWM принял участие в FinAuto

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На форуме традиционно выступили компании, предлагающие услуги в финансовой сфере для авторынка и автопроизводители. На мероприятии бренд SWM выступил в качестве участника и представил дебютные модели SWM G01F и SWM G05 Pro.

Модели SWM G01 и SWM G05 Pro оснащены 1,5-литровым турбированным двигателем SWD15T (139 л.с., 212 Hм) и семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением 7-DCT.

Модели SWM G01 и SWM G05 Pro представлены в 5 цветовых вариациях кузова «металлик»: синий, белый, красный, черный и серый. Модели имеют мультимедийную систему на базе Android c цветным сенсорным дисплеем диагональю 10 дюймов. С ее помощью можно загружать приложения из Google Play и пользоваться онлайн-сервисами без ограничений. Слот для SIM-карты открывает доступ к интернету 4G LTE, а функция встроенного Wi-Fi при желании позволяет раздавать интернет на все устройства поблизости.

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Крупный кроссовер ориентирован на молодую аудиторию и семьи с детьми, выбирающие для себя оптимальное предложение в формате «цена – качество».