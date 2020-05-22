АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020: кто станет лучшим?

28 мая аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто подведут итоги 6-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020». Учитывая сложившуюся ситуацию, церемония награждения победителей будет проводиться в режиме онлайн (начиная с 10:45 по московскому времени). Регистрация и онлайн-трансляция премии – на сайте autodealerawards.ru .

Партнёрский материал

Напомним, что к участию в профессиональном рейтинге «АВТОДИЛЕР ГОДА» приглашаются абсолютно все официальные дилерские центры со всей России (около 3,3 тысячи). Как и годом ранее, организаторы проекта выбирают лучших дилеров страны, а также дилерские холдинги.

Так, все холдинги группируются в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов. А дилерские центры группируются не только по сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения.

В массовом сегменте – отдельно «соревнуются» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), остальные регионы (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.

В каждой группе будут озвучены победители в следующих номинациях:

лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;

лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;

лучший дилер / холдинг по организации сервиса;

лучшая дилерская сеть (премиальный и массовый бренды) в номинации «Доверие потребителей».

Кроме того, будет определен победитель в номинации от Авито Авто – «Маркетинг – Автомобили с пробегом», в которой участвуют как официальные, так и независимые дилерские центры со всей России. Она представляет собой рейтинг дилерских центров, составленных на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито. Рассчитаны следующие показатели:

оборачиваемость склада дилерского центра для автомобилей с пробегом сегмента масс-маркет;

оборачиваемость капитала дилерского центра для автомобилей с пробегом премиум-сегмента.

Кирилл Вотяков, руководитель категории Авито Автомобили

Авито Авто – крупнейший в России сайт по продаже автомобилей. Безусловно, лидерство в сегменте накладывает на нас ответственность за его будущее. Мы инвестируем в развитие рынка, так как заинтересованы в том, чтобы он становился более прозрачным и цивилизованным, в том числе благодаря здоровой конкуренции между продавцами. Премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» позволяет отметить самых профессиональных и успешных автодилеров, которые формируют высокие стандарты для всех игроков рынка. Мы оказали поддержку нашим клиентам – во время кризиса предложили специальные условия для работы всех дилеров на Авито Авто. Наша команда создает новые инструменты и продукты. Используя их, дилеры могут расти быстрее и увеличивать свою долю на рынке.



Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА»

Мы очень рады, что в непростое для дилерского сообщества время (уход отдельных брендов с российского рынка, сокращение модельных рядов и дилерской сети, сложная экономическая ситуация) интерес к премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» растет. В этом году мы получили более 500 заявок от дилеров и холдингов, и это не только постоянные, но и новые участники.

Напомню, что уникальность нашей премии состоит в том, что мы оцениваем различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). На основе интегральной оценки (которая рассчитывается по целому ряду показателей) мы выбираем лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями.

Да, в этот раз мы не сможем встретиться «вживую», но несмотря на это, все равно озвучим имена победителей. Пусть и в онлайн-режиме, но лучшие автодилеры страны будут названы! Они получат почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020», которое дает возможность использовать эту награду во всех ресурсах для продвижения своей компании.

Чтобы подключиться к онлайн-трансляции премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2020» 28 мая в 10:45, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте: https://autodealerawards.ru. Здесь же можно узнать все подробности о премии.

Узнать подробности и посмотреть итоги премии 2019 года можно, пройдя по ссылке: https://www.autostat.ru/press-releases/39537/