Бизнес ×

Автодилеры в РФ предлагают меры для защиты своего бизнеса

26.12.2022 155 0 0

О необходимости создать соответствующий законопроект заговорили в ассоциации РоАД: представители обратились к кабмину.

Текущий кризис серьёзно ударил по российскому рынку и представителям автобизнеса. Как мы сообщали ранее, в этом году продажи новых машин значительно упали: в 2022-ом результат, очевидно, окажется худшим, как минимум, за последнее десятилетие. Напомним, проблемы российского рынка связаны не только с подорожанием продукции, но и со снизившимся объёмом производства машин на местных заводах (в том числе из-за нехватки комплектующих и нарушения логистических цепочек). Кроме того, на российский авторынок значительно повлиял отказ многих иностранных компаний поставлять в страну импортируемые модели.

Всё перечисленное не могло не повлиять на главных игроков этого рынка – автодилеров. В результате в ассоциации РоАД (Российские автодилеры) пришли к мысли, что необходимы некие законодательные нормы, которые смогут защитить автобизнес от рисков и финансовых потерь после ухода зарубежных производителей из РФ.

Эту идею, о необходимости поправок в действующие законы, дилеры решили донести до правительства страны: как сообщает Autonews.ru, представители РоАД направили в кабмин соответствующее письмо. В нём отмечается, что на сегодняшний день взаимоотношения дилеров, дистрибьюторов и производителей не регулируются на законодательном уровне.

В частности, российские автодилеры выступают за то, чтобы закон «закреплял зоны и размеры ответственности» иностранных автопроизводителей в том случае, если они решат уйти с рынка РФ. Ещё в РоАД считают, что нужно создать механизмы защиты инвестиций российских продавцов в автосалоны по стандартам тех иностранных брендов, которые они представляли в стране. Помимо этого в ассоциации выступают за создание единых стандартов продаж и оценки качества автомобилей с пробегом и сервисных услуг, которые оказывают дилеры.

Также в РоАД снова подняли вопрос сроков гарантийного ремонта автомобилей. Дело в том, что на рынке автозапчастей по-прежнему наблюдается дефицит некоторых деталей. Так что автодилеры предложили либо снизить, либо наложить мораторий на штрафы за нарушение сроков гарантийного ремонта. В качестве альтернативного варианта решения проблемы они предлагают увеличить установленные законом сроки проведения работ (сейчас – 45 дней). Если ремонт не завершён в срок, владелец имеет право подать в суд. В ассоциации отметили, что инициативы будут обсуждаться с Минпромторгом РФ.

Отметим, в ближайшее время ждать роста российского авторынка не стоит: к примеру, в «Автостате» считают, что по итогам следующего года в стране будет продано примерно 630-640 тыс. новых легковых автомобилей (согласно базовому сценарию). Ожидается, что ключевыми игроками рынка в 2023-ем станут АВТОВАЗ и китайские компании (Haval, Chery, Geely и их родственные марки).

По прогнозу (согласно базовому сценарию), доля Lada в 2023 году составит порядка 48-50%. Ещё четверть (25%), вероятно, совместными усилиями займут новые «легковушки» китайских марок. На долю параллельного импорта, скорее всего, придётся не более 10%.

автосервис дилер Россия авторынок законы бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Kia Cerato III (YD) Довольно большой, но недорогой седан в России не мог не понравиться покупателям. И Cerato понравился. Автомобили третьего поколения появились в 2013 году, и с каждым годом продажи только рос... 3169 3 1 25.12.2022
Статьи / Авто и технологии Километры дорог, тонны нефти, литры масла: блогеры Алексей Жирухин и Сергей Лысенко завершили поездку по «масляному маршруту» Алексей Жирухин и Сергей Лысенко вернулись в Москву после завершения четырнадцатидневного турне длиной в 12 000 км, пройдя весь путь получения масла – от скважины до потребителя. Сегодня – з... 586 0 0 23.12.2022
Статьи / Интересно Что делать, если после покупки машины обнаружился запрет на регистрацию или залог Одна из самых неприятных ситуаций при покупке подержанного автомобиля – это случай, когда новый владелец приезжает в ГИБДД для переоформления и узнает, что на машину наложен запрет на регист... 3837 0 1 23.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 19849 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 15671 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 13130 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings