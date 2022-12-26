Автодилеры в РФ предлагают меры для защиты своего бизнеса

Текущий кризис серьёзно ударил по российскому рынку и представителям автобизнеса. Как мы сообщали ранее, в этом году продажи новых машин значительно упали: в 2022-ом результат, очевидно, окажется худшим, как минимум, за последнее десятилетие. Напомним, проблемы российского рынка связаны не только с подорожанием продукции, но и со снизившимся объёмом производства машин на местных заводах (в том числе из-за нехватки комплектующих и нарушения логистических цепочек). Кроме того, на российский авторынок значительно повлиял отказ многих иностранных компаний поставлять в страну импортируемые модели.

Всё перечисленное не могло не повлиять на главных игроков этого рынка – автодилеров. В результате в ассоциации РоАД (Российские автодилеры) пришли к мысли, что необходимы некие законодательные нормы, которые смогут защитить автобизнес от рисков и финансовых потерь после ухода зарубежных производителей из РФ.



Эту идею, о необходимости поправок в действующие законы, дилеры решили донести до правительства страны: как сообщает Autonews.ru, представители РоАД направили в кабмин соответствующее письмо. В нём отмечается, что на сегодняшний день взаимоотношения дилеров, дистрибьюторов и производителей не регулируются на законодательном уровне.

В частности, российские автодилеры выступают за то, чтобы закон «закреплял зоны и размеры ответственности» иностранных автопроизводителей в том случае, если они решат уйти с рынка РФ. Ещё в РоАД считают, что нужно создать механизмы защиты инвестиций российских продавцов в автосалоны по стандартам тех иностранных брендов, которые они представляли в стране. Помимо этого в ассоциации выступают за создание единых стандартов продаж и оценки качества автомобилей с пробегом и сервисных услуг, которые оказывают дилеры.



Также в РоАД снова подняли вопрос сроков гарантийного ремонта автомобилей. Дело в том, что на рынке автозапчастей по-прежнему наблюдается дефицит некоторых деталей. Так что автодилеры предложили либо снизить, либо наложить мораторий на штрафы за нарушение сроков гарантийного ремонта. В качестве альтернативного варианта решения проблемы они предлагают увеличить установленные законом сроки проведения работ (сейчас – 45 дней). Если ремонт не завершён в срок, владелец имеет право подать в суд. В ассоциации отметили, что инициативы будут обсуждаться с Минпромторгом РФ.

Отметим, в ближайшее время ждать роста российского авторынка не стоит: к примеру, в «Автостате» считают, что по итогам следующего года в стране будет продано примерно 630-640 тыс. новых легковых автомобилей (согласно базовому сценарию). Ожидается, что ключевыми игроками рынка в 2023-ем станут АВТОВАЗ и китайские компании (Haval, Chery, Geely и их родственные марки).



По прогнозу (согласно базовому сценарию), доля Lada в 2023 году составит порядка 48-50%. Ещё четверть (25%), вероятно, совместными усилиями займут новые «легковушки» китайских марок. На долю параллельного импорта, скорее всего, придётся не более 10%.