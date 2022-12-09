Новый прогноз: на рынке РФ в 2023 году продадут 630 000 машин (включая параллельный импорт)

Ожидается, что доля автомобилей Lada составит около 48-50%. Ещё четверть, вероятно, займут машины китайских марок. А на модели, попадающие в страну по схеме параллельного импорта, скорее всего, придётся не более 10%.

Экономический кризис серьёзно сказался на авторынке РФ: продажи новых машин ощутимо просели: очевидно, что результат текущего года окажется худшим, как минимум, за последнее десятилетие. Проблемы российского рынка связаны как с нехваткой комплектующих и нарушением логистических цепочек, что не позволяет производителям загружать мощности местных заводов, а также с отказом многих иностранных компаний поставлять в страну импортируемые модели. Свою лепту в минус на авторынке РФ внесли значительное увеличение цен на машины вкупе со снижающейся покупательской способностью.

Предположительно, в следующем году ситуация с продажами новых «легковушек» в стране ощутимо лучше не станет. Так, по словам заместителя главы отдела аналитики «Автостата» Виктора Пушкарева, в агентстве считают, что по итогам 2023 года в РФ будет продано примерно 630-640 тыс. новых автомобилей (согласно базовому сценарию). Спикер добавил, что в наступающем году не стоит «ожидать существенного роста рынка новых легковых машин».



Эксперт отметил, что роли ключевых игроков рынка в следующем году исполнят российский производитель АВТОВАЗ, а также китайские компании, причём ставка на тех, у которых уже сейчас довольно сильные позиции в РФ: речь идёт о Haval, Chery, Geely и об их родственных марках из Поднебесной. Согласно базовому сценарию «Автостата», доля Lada в 2023 году составит порядка 48-50%. Ещё четверть (25%), вероятно, совместными усилиями займут новые «легковушки» китайских марок.

По словам Виктора Пушкарева, на данный момент проблематично оценивать и прогнозировать долю параллельного импорта на российском рынке, так как имеются сложности с выделением каналов и способов поставок машин из разных стран. Однако эксперт считает, что вряд ли в перспективе доля таких машин в 2023-ем превысит 10%. Напомним, параллельный импорт был легализован в РФ в мае текущего года.



Ещё аналитик подчеркнул, что сейчас «не имеет смысла» оценивать объём отложенного спроса, так как происходит перестройка рынка. Он не ожидает в следующем году возврата в РФ тех зарубежных компаний, которые в 2022-ом остановили свою деятельность. В агентстве также считают, что можно не брать в расчёт спрос, отложенный по причине резкого роста стоимости автомобилей, ведь теперь «цены вышли на новые уровни и на прежние уже не вернутся».

Виктор Пушкарев отметил, что спрос россиян на конкретные и дефицитные автомобили сейчас удовлетворяется за счёт параллельного импорта. По его мнению, ситуация в РФ сложилась таким образом, что «покупателям теперь придётся выбирать из того, что будет предлагать вновь формирующийся рынок, а не ждать лучших времён».



Напомним, ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов выступил с прогнозом авторынка РФ на 2023 год (тоже по базовому сценарию). Он предположил, что за следующий год дилеры сумеют реализовать примерно 800 тыс. машин (речь шла не только о легковом, но и о лёгком коммерческом транспорте). Из них на модели Lada, вероятно, придётся около 400 тыс. экземпляров.

