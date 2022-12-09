Заводы ×
  • Новый прогноз: на рынке РФ в 2023 году продадут 630 000 машин (включая параллельный импорт)

Новый прогноз: на рынке РФ в 2023 году продадут 630 000 машин (включая параллельный импорт)

09.12.2022 80 0 0

Ожидается, что доля автомобилей Lada составит около 48-50%. Ещё четверть, вероятно, займут машины китайских марок. А на модели, попадающие в страну по схеме параллельного импорта, скорее всего, придётся не более 10%.

Экономический кризис серьёзно сказался на авторынке РФ: продажи новых машин ощутимо просели: очевидно, что результат текущего года окажется худшим, как минимум, за последнее десятилетие. Проблемы российского рынка связаны как с нехваткой комплектующих и нарушением логистических цепочек, что не позволяет производителям загружать мощности местных заводов, а также с отказом многих иностранных компаний поставлять в страну импортируемые модели. Свою лепту в минус на авторынке РФ внесли значительное увеличение цен на машины вкупе со снижающейся покупательской способностью.

Предположительно, в следующем году ситуация с продажами новых «легковушек» в стране ощутимо лучше не станет. Так, по словам заместителя главы отдела аналитики «Автостата» Виктора Пушкарева, в агентстве считают, что по итогам 2023 года в РФ будет продано примерно 630-640 тыс. новых автомобилей (согласно базовому сценарию). Спикер добавил, что в наступающем году не стоит «ожидать существенного роста рынка новых легковых машин».

Эксперт отметил, что роли ключевых игроков рынка в следующем году исполнят российский производитель АВТОВАЗ, а также китайские компании, причём ставка на тех, у которых уже сейчас довольно сильные позиции в РФ: речь идёт о Haval, Chery, Geely и об их родственных марках из Поднебесной. Согласно базовому сценарию «Автостата», доля Lada в 2023 году составит порядка 48-50%. Ещё четверть (25%), вероятно, совместными усилиями займут новые «легковушки» китайских марок.

По словам Виктора Пушкарева, на данный момент проблематично оценивать и прогнозировать долю параллельного импорта на российском рынке, так как имеются сложности с выделением каналов и способов поставок машин из разных стран. Однако эксперт считает, что вряд ли в перспективе доля таких машин в 2023-ем превысит 10%. Напомним, параллельный импорт был легализован в РФ в мае текущего года.

Ещё аналитик подчеркнул, что сейчас «не имеет смысла» оценивать объём отложенного спроса, так как происходит перестройка рынка. Он не ожидает в следующем году возврата в РФ тех зарубежных компаний, которые в 2022-ом остановили свою деятельность. В агентстве также считают, что можно не брать в расчёт спрос, отложенный по причине резкого роста стоимости автомобилей, ведь теперь «цены вышли на новые уровни и на прежние уже не вернутся».

Виктор Пушкарев отметил, что спрос россиян на конкретные и дефицитные автомобили сейчас удовлетворяется за счёт параллельного импорта. По его мнению, ситуация в РФ сложилась таким образом, что «покупателям теперь придётся выбирать из того, что будет предлагать вновь формирующийся рынок, а не ждать лучших времён».

Напомним, ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов выступил с прогнозом авторынка РФ на 2023 год (тоже по базовому сценарию). Он предположил, что за следующий год дилеры сумеют реализовать примерно 800 тыс. машин (речь шла не только о легковом, но и о лёгком коммерческом транспорте). Из них на модели Lada, вероятно, придётся около 400 тыс. экземпляров.

Россия авторынок производство бизнес заводы Lada Haval Geely Chery

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Недорого и надежно: пять живучих кроссоверов до миллиона рублей В наши непростые времена в системе автомобильных ценностей надежность выходит на первое место. Главное, чтобы машина походила подольше, дефицитных и дорогих запчастей требовала поменьше и бы... 1262 4 2 07.12.2022
Статьи / Авто и технологии Что такое Лангепас – это люди, нефть и газ! Сегодня мы публикуем впечатления Алексея Жирухина и Сергея Лысенко о дне, который завершает первую половину пути «от скважины до потребителя», и расскажем о том, откуда Лангепас получил тако... 626 0 0 07.12.2022
Статьи / Авто с пробегом Ford Focus III c пробегом: парадный внешний вид, ржавое днище и слабая электрика В свое время Focus второго поколения российской сборки стал одной из первых народных иномарок в России. С тех пор утекло много воды, а легковой Ford давно покинул Россию. Третье поколение... 3299 15 1 07.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 18434 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14735 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 12073 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings