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  • Автодок реорганизовал логистические цепочки для выполнения заказов в Калининградской области

Автодок реорганизовал логистические цепочки для выполнения заказов в Калининградской области

25.08.2023 37 2 0

Компания «Автодок» завершила реорганизацию логистических цепочек, чтобы обеспечить бесперебойное выполнение заказов автомобилистов Калининграда и Калининградской области вне зависимости от новых экономических и геополитических условий.

  • Компания «Автодок» завершила адаптацию к новым экономическим условиям своих логистических цепочек для обслуживания клиентов в Калининграде и Калининградской области.
  • Часть заказов теперь поставляется в регион воздушным транспортом, часть – морским через порт Санкт-Петербурга.
  • Несмотря на усложнение логистики, «Автодок» стремится к сохранению ценовой политики для клиентов региона, а также к тому, чтобы даже доставляемые морским путем заказы выполнялись в течение семи рабочих дней.

Летом 2023 года компания «Автодок» смогла наладить новые каналы поставки заказов своим клиентам из города Калининград и Калининградской области. В настоящее время в этом регионе-анклаве действует 2 магазина-пункта выдачи заказов «Автодок», в среднем за месяц обрабатывается 15 000 заказов из Калининграда.

После прекращения транзитного потока через страны Балтии многие компании начали испытывать существенные, порой критические затруднения с поставками в калининградский регион. Не стала исключением и компания «Автодок». Фактически из-за меняющихся экономических условий компании пришлось перенастраивать логистические цепочки по калининградскому направлению дважды. Теперь найдены максимально устойчивые к санкционным воздействиям решения. Поставляемые запасные части и расходные материалы разделены на две категории – для доставки по воздуху и для перевозки морским транспортом. В первом случае используются регулярные грузовые авиарейсы, во втором – паромный маршрут от Санкт-Петербурга до Калининграда. Несмотря на усложнение логистики, даже при использовании водного пути компания стремится поддерживать срок доставки приблизительно около семи рабочих дней с момента заказа.

Всего в настоящее время сбытовая сеть «Автодок» насчитывает более 250 магазинов-пунктов выдачи заказов и охватывает 160 населенных пунктов в 54 регионах Российской Федерации. На интернет-портале «Автодок» зарегистрировано около 4,5 млн пользователей, общее число обрабатываемых за сутки заказов достигает 120 000.

Помимо открытия новых магазинов и перенастройки логистических цепочек, одной из основных для себя задач в период становления и развития параллельного импорта «Автодок» видит в выявлении и удалении предложений контрафактных товаров, чтобы покупатели могли чувствовать себя надежно защищенными от подделок.

Дистрибьюторская сеть «Автодок» существует с 1998 года и является системообразующей на рынке автозапчастей. За двадцать пять лет компания вышла на лидирующие позиции по розничным продажам с оборотом в 25 млрд в год и заняла порядка 20% онлайн-сегмента рынка автозапчастей. Общий штат сотрудников сегодня насчитывает более 2500 человек и включает в себя опытных продавцов-специалистов, которые помогают в подборе деталей на любые автомобили. Помимо расширения товарного ассортимента и открытия новых торговых точек, одной из основных задач для себя в период становления и развития параллельного импорта «Автодок» видит предотвращение попадания в каталоги компании контрафактных товаров.

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2 комментария
25.08.2023 13:50
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Нормальные, кстати, ребята - Автодок. Раньше часто через них запчасти брал. Ценники были ниже, чем в Экзисте, как правило. Но сейчас заказываю преимущественно в местном небольшом магазинчике, т.к. они дают самые лучшие цены/сроки.

25.08.2023 15:47
Roman Mangrim

Никогда не любил автодок за муть с ценами

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