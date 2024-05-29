Автодок укрепляет позиции: 7 новых магазинов открылись в различных регионах России

Компания «Автодок» продолжает расширение своей розничной сети. За 1 квартал 2024 года компания запустила 7 новых магазинов в различных регионах, охватывая территорию от Московской до Тюменской областей.

С января «Автодок» увеличил свою сеть, открыв 7 новых магазинов, осуществляющих продажи и выдачу онлайн-заказов. Новые филиалы открылись в Москве, Красноармейске, Екатеринбурге, Череповце, Тюмени и Тобольске. Сеть «Автодок» включающая в себя 278 точек продаж, теперь открыта более чем в 150 населенных пунктах по всей Российской Федерации.

Более 25 лет компания «Автодок» предоставляет услуги российским автовладельцам. Расширение территориального присутствия сети позволяет быть ближе к клиентам, что улучшает качество обслуживания и обеспечивает оперативную доставку. В сети магазинов представлен широкий ассортимент товаров: более 22 миллионов автозапчастей от 3000 производителей, что гарантирует выбор решений для любого автомобиля. Клиенты могут получить экспертные консультации и помощь персональных менеджеров в подборе нужных запчастей.