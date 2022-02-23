АВТОДОМ Санкт-Петербург выступил партнером бахи «Россия – Северный лес 2022»

С 10 по 13 февраля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области прошла баха «Россия – Северный лес 2022». Уникальный ралли-рейд определил сильнейших автогонщиков России и мира. Одним из партнеров мероприятия, объединившего многих поклонников экстремального автоспорта, выступил АВТОДОМ Санкт-Петербург.

Партнерский материал

«Россия – Северный лес 2022» – единственная в мире баха (ралли-рейд с кольцевым маршрутом), которая проводится на снежно-ледовой трассе. Соревнование стало первым этапом трех первенств – чемпионата России по ралли-рейдам, Кубка Евразии и Кубка мира по бахам. Участниками гонки «Россия – Северный лес 2022» стали 40 пилотов и штурманов из 10 стран. Программа соревнований включала в себя три этапа: квалификационный заезд (11 февраля), преодоление двух коротких спецучастков общей протяженностью 233 км (12 февраля) и заключительную гонку по двум наиболее опасным трассам длиной 347 км (13 февраля). Финалом соревнований стала церемония награждения победителей и призеров экстремальных ралли-заездов.



На этом масштабном празднике автоспорта дилерский центр АВТОDОМ представил автомобили брендов BMW и MINI: BMW 740, BMW X5, BMW X7, BMW X3, MINI Clubman и MINI Countryman. После окончания серии заездов гости мероприятия могли посетить специальную сервисную зону. Любители экстремального спорта получили возможность встретиться с участниками российской гоночной команды VRT. Они рассказали про свой боевой автомобиль MINI и про популярные ралли-марафоны, в которых принимали участие.

«Баха «Россия – Северный лес 2022» открыла сезон международных спортивных соревнований. В этом году АВТОДОМ Санкт-Петербург стал партнером значимого события не только для российского, но и для международного экстремального автоспорта. Мы рады были поддержать единственную в мире снежно-ледовую гонку и пригласить на нее наших клиентов и поклонников марки, а также представить возможность гостям оценить технологичность и стильный дизайн автомобилей брендов BMW и MINI», – отметил Дмитрий Зюков, директор филиала АВТОДОМ Санкт-Петербург «АО АВТОДОМ».