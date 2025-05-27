Автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open в эти выходные

Третий этап Открытого чемпионата РДС по дрифту (RDS Open) впервые пройдет на столичном автодроме Moscow Raceway 31 мая и 1 июня. Ранее один из самых известных треков страны принимал только Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP), однако в 2025 году участники второго чемпионата РДС также получат возможность проявить себя на этой трассе.

RDS Open продолжает наращивать количество участников. За победу на Moscow Raceway будут бороться 38 пилотов из Ингушетии, Татарстана, Самарской, Челябинской, Свердловской, Рязанской и Ростовской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Казахстана.

В командном зачёте к коллективам, участвующим в серии с начала сезона – STAR PЁR STAR AIMOL, Tamashi Культура Заноса и Tamashi Культура Заноса 2 – прибавятся ещё три: «Транспарк» (Михаил Давидянц, Павел Белов, Мохьмад Исаев), Legal Band (Ильдар Немыкин, Александр Карнаухов) и Burnoutz, представленная пилотом из Алматы Михаилом Паком.

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По результатам первых двух этапов, которые прошли в Ростове-на-Дону и в Рязани, в зачёте PRO лидирует москвич Фёдор Воробьев. С почти двукратным отставанием от него по баллам на второй строчке расположился спортсмен из Екатеринбурга Сергей Корнеев. Догоняет его ростовчанин Валерий Богочаров, который сейчас занимает третье место. Хороших результатов на предстоящем этапе можно ожидать от Анатолия Щербака, Георгия Бибаева и Егора Губина, которые уже выступали на обратной конфигурации Moscow Raceway в рамках этапов RDS GP.

В зачёте NXT в статусе фаворитов этап на Moscow Raceway начнут представители STAR PЁR STARS AIMOL Тимофей Добровольский и Артур Зелёный, которые тоже хорошо знакомы с трассой Moscow Raceway по выступлениям в RDS GP, а также дебютант RDS Open Владимир Афанасьев (Tamashi Культура Заноса), который по итогам двух этапов расположился на третьей строчке.

Как изменится турнирная таблица чемпионата, станет известно уже в этот уик-энд. Зрителей третьего этапа RDS Open на Moscow Raceway будут ждать динамичные дымные заезды по обратной конфигурации трассы, яркие эмоции, новые победы и новые рекорды талантливых пилотов. 31 мая пройдёт квалификация, по результатам которой определится сетка парных заездов. Во второй день соревнований, 1 июня, соперники встретятся сначала в парных заездах ТОП-32, а затем от ТОП-16 до финала в обеих зачётных группах.

Автодром Moscow Raceway принимает этапы RDS GP с 2018 года, и с тех пор очень полюбился и пилотам, и всем поклонникам управляемого заноса. Здесь отличная инфраструктура, техничная конфигурация для дрифта и идеальный обзор с трибуны – от старта до самого финиша. RDS Open впервые приезжает на эту трассу, и мы будем с неподдельным интересом наблюдать за развитием интриги в зачётах PRO и NXT. Предстоящий этап наверняка подарит много сюрпризов. Мария Америкова руководитель серии RDS Open

Расписание 3-го этапа RDS Open на Moscow Raceway:

31 мая, суббота

10:15-12:40 – квалификация (1-3 группы)

13:05-13:40 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

15:30-17:55 – квалификация (4-6 группы)

1 июня, воскресенье

10:35-12:15 – парные заезды ТОП-32 PRO

13:25-14:55 – парные заезды ТОП-16 PRO

14:55-18.50 – парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал (PRO и NXT)

19:05 – церемония награждения

Открытый чемпионат РДС проводится без возрастных ограничений для зрителей. Дети до 7 лет могут посетить соревнования бесплатно, для юных поклонников дрифта 7-11 лет предусмотрен специальный тариф, но важно помнить: юные зрители допускаются на территорию только в сопровождении взрослого с билетом. Для онлайн-болельщиков доступна бесплатная трансляция на платформе RDS TV.