В непростых экономических условиях выживают только те субъекты бизнеса, кто сумел наладить работу в новой обстановке и привести ее в соответствие требованиям времени. В отношении многочисленных автосервисов это означает переход на автоматические рельсы учета, гарантирующие компании ощутимые преимущества.

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Тем более что привычка вести бизнес «вручную» может стать причиной целого ряда неприятностей:

не удастся наладить оперативный учет клиентов, автомобилей и расчетов по налогам;

существует риск возникновения крупных дебиторских задолженностей из-за пробелов в ведении заказов;

бумажные документы портятся, теряются, уничтожаются вследствие несанкционированных действий третьих лиц и т.д., что приводит к серьезным ошибкам;

компания, в работе которой обнаруживаются нарушения, становится объектом пристального внимания налоговых и контролирующих служб.

Здесь же следует отметить риск потери клиентов, которые предпочтут работать с более «серьезным» сервисом. Все это подтверждает необходимость переводить деятельность компании на автоматические рельсы. Тем более что существует немало удобных и выгодных программных продуктов от профессионалов, таких как, например, proffsoft.ru, решающих насущные вопросы предприятия сферы услуг.

Особенности и преимущества программ автоматизации

Отдав предпочтение программе CarService или ее аналогам, вы сможете легко обеспечить:

быстрое и правильное оформление входящих заказов;

ведение аналитики по каждому клиенту или транспортному средству;

оперативное внесение изменений в базу данных;

возможность получить отчет в любом формате за выбранный промежуток времени – по количеству и сложности работ, по объему выручки и числу клиентов и т.д.;

оперативную подготовку и подачу налоговых отчетов;

контроль кассовых и безналичных расчетов;

автоматическое начисление заработной платы согласно табелю рабочего времени и выполнение прочих текущих задач.

Качественная программа для автосервиса поднимет уровень бизнеса компании на новую высоту, одновременно способствуя повышению качества обслуживания. А средства, вложенные в ее внедрение, будут оправданы ежемесячным ростом прибыли. Не стоит отказываться от возможности автоматизации, тем более что она не станет для сотрудников дополнительной нагрузкой. А ее ведение упростит рутинную работу и позволит избежать серьезных нарушений.



