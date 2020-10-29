Партнерский материал
Тем более что привычка вести бизнес «вручную» может стать причиной целого ряда неприятностей:
- не удастся наладить оперативный учет клиентов, автомобилей и расчетов по налогам;
- существует риск возникновения крупных дебиторских задолженностей из-за пробелов в ведении заказов;
- бумажные документы портятся, теряются, уничтожаются вследствие несанкционированных действий третьих лиц и т.д., что приводит к серьезным ошибкам;
- компания, в работе которой обнаруживаются нарушения, становится объектом пристального внимания налоговых и контролирующих служб.
Здесь же следует отметить риск потери клиентов, которые предпочтут работать с более «серьезным» сервисом. Все это подтверждает необходимость переводить деятельность компании на автоматические рельсы. Тем более что существует немало удобных и выгодных программных продуктов от профессионалов, таких как, например, proffsoft.ru, решающих насущные вопросы предприятия сферы услуг.
Особенности и преимущества программ автоматизации
Отдав предпочтение программе CarService или ее аналогам, вы сможете легко обеспечить:
- быстрое и правильное оформление входящих заказов;
- ведение аналитики по каждому клиенту или транспортному средству;
- оперативное внесение изменений в базу данных;
- возможность получить отчет в любом формате за выбранный промежуток времени – по количеству и сложности работ, по объему выручки и числу клиентов и т.д.;
- оперативную подготовку и подачу налоговых отчетов;
- контроль кассовых и безналичных расчетов;
- автоматическое начисление заработной платы согласно табелю рабочего времени и выполнение прочих текущих задач.
Качественная программа для автосервиса поднимет уровень бизнеса компании на новую высоту, одновременно способствуя повышению качества обслуживания. А средства, вложенные в ее внедрение, будут оправданы ежемесячным ростом прибыли. Не стоит отказываться от возможности автоматизации, тем более что она не станет для сотрудников дополнительной нагрузкой. А ее ведение упростит рутинную работу и позволит избежать серьезных нарушений.
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