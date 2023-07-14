Автомобили ГАЗ по подписке: новое предложение от ГК «СТТ» и «Балтийского лизинга»

1 июля крупнейший дистрибьютор коммерческой техники ГК «Современные транспортные технологии» и компания «Балтийский лизинг» запустили подписку на автомобили бренда «ГАЗ». Предложение действует до конца текущего года и распространяется на модели «Газель Бизнес», «Соболь Бизнес», «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN».

Все чаще эксперты и потребители высказываются по поводу необходимости появления программ для комфортного приобретения автомобиля**. Машины для бизнеса не являются исключением. Подписка на коммерческую технику марки «ГАЗ» – это ответ ГК «СТТ» и компании «Балтийский лизинг» на запрос бизнеса. Воспользоваться предложением можно в одном из дилерских центров бренда или в любом филиале «Балтийского лизинга».

С выгодой для бизнеса

В рамках программы покупатели смогут получить в пользование автомобили марки «ГАЗ» на срок до 5 лет с нулевым авансом и полностью оплаченным сервисным обслуживанием. В платеж включены: затраты по регистрации автомобиля, оформление страховых полисов ОСАГО и КАСКО, уплата транспортного налога, а также стоимость проведения регламентных ТО, шинного сервиса и приобретение сезонной резины. Финансирование сделок осуществляется в экспресс-режиме по технологии операционной аренды для юридических лиц и ИП.

При оформлении подписки ежемесячный платеж клиента, даже с учетом существенных расходов по обслуживанию автомобиля в течение всего срока сделки, будет ниже, чем по договору традиционного финансового лизинга. Стоит отметить, что в рамках программы можно приобрести не один, а сразу несколько автомобилей.

Мы разработали этот продукт с учётом запроса бизнеса. Теперь клиенты, приобретающие легкие коммерческие автомобили «ГАЗ», смогут сделать это максимально быстро, с минимальным пакетом документов, без необходимости оплаты каких-либо расходов по эксплуатации транспорта в течение срока договора, кроме непосредственно арендного платежа. Также важно отметить, что все трудозатраты на организацию обслуживания/ремонтов автомобиля несет лизинговая компания, клиент же тратит свое время исключительно на свой основной бизнес. Дмитрий Тимофеев Заместитель коммерческого директора по развитию продаж «Балтийского лизинга»

Разработанная совместно с компанией «Балтийский лизинг» программа может стать дополнительным импульсом для развития малого и среднего бизнеса. Многие российские компании сейчас переживают период нового становления и нуждаются в поддержке и особом внимании не только со стороны государства, но и от частного сектора. Наша коммерческая техника отлично подходит для решения многих бизнес-задач. А благодаря программе ее приобретение и использование стало еще более доступным. Михаил Бахтарин Директор по развитию и маркетингу ГК «Современные транспортные технологии»

Подать заявку на оформление подписки можно в дилерских центрах «ГАЗ», по телефону 8 800 222 0555, а также на официальном сайте baltlease.ru или в мобильном приложении компании.

Справка:

* При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер обеспечительного (первоначального) платежа, интенсивность возмещения расходов на исполнение обязательств из договора в составе лизинговых платежей, величина предельно допустимого пробега предмета лизинга, стоимость километра превышения величины предельно допустимого пробега предмета лизинга, перечень дополнительных работ и (или) услуг, организация выполнения и (или) оказания которых предусмотрена договором, способ возмещения затрат на организацию выполнения и (или) оказания дополнительных работ и (или) услуг, возможность выкупа предмета лизинга, выбор страховщика, балансодержателя предмета лизинга.

ОО «Балтийский лизинг».

**https://www.autostat.ru/editorial_column/51924/

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