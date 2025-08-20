Бизнес ×
  • Автомобильное крыло KTM перейдёт под контроль бельгийских пивоваров

Автомобильное крыло KTM перейдёт под контроль бельгийских пивоваров

20.08.2025 72 0 0

Компания KTM AG под давлением финансовых обстоятельств решила продать своё автомобильное подразделение KTM Sportcar GmbH — покупателем станет группа инвесторов во главе с семьёй де Мевиус, владеющей бельгийской пивоваренной компанией Anheuser-Busch InBev.

О том, что австрийская компания KTM AG, известная главным образом как производитель мотоциклов, находится в кризисе, мы рассказывали в конце прошлого года. Напомним, что компанию KTM основал в 1934 году австрийский предприниматель Ганс Трункенпольц, её штаб-квартира находится в австрийском городе Маттигхофен. Буквы KTM изначально расшифровывались как Kraftfahrzeug Trunkenpolz Mattighofen, после начала серийного производства мотоциклов в 1953 году расшифровка сменилась на Kronreif & Trunkenpolz Mattighofen, а сегодня это просто KTM AG.

С начала 1990-х KTM пережила череду реструктуризаций, кризисов, дроблений и смен собственников, сегодня она на 100% принадлежит австрийской компании Pierer Mobility AG, главным акционером которой в свою очередь является индийская компании Bajaj Auto. Права на велосипедную марку KTM сегодня принадлежат другой компании — KTM Fahrrad GmbH, велосипеды KTM с одноимёнными мотоциклами сегодня связывает только эмблема.

Последние три года менеджмент Pierer Mobility AG не очень умело распоряжался финансовыми ресурсами KTM: много денег было потрачено на расширение бизнеса, а продажи при этом снижались. В итоге в минувшем июне было принято решение консолидировать деятельность вокруг мотоциклов, а машинную «дочку» KTM Sportcar GmbH отпустить в свободное плавание.

На днях австрийская пресса сообщила, что покупатель для KTM Sportcar GmbH найден и сделка де-факто заключена, но ждёт одобрения регуляторов. Новым собственником будет международная группа инвесторов, главный из которых — это бельгийская семья де Мевиус, являющаяся крупнейшим акционером пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev, ей в частности принадлежат такие известные пивные марки как Budweiser, Beck's, Corona, Hoegaarden и Stella Artois. Грегуар Де Мевиус является страстным поклонником автогонок — видимо, с его подачи было решено вложить пивные денежки в автомобили KTM.

Дорожный KTM X-Bow GT-XR

Первой и пока единственной моделью KTM Sportcar GmbH является легендарный среднемоторный X-Bow, что выпускается с 2008 года и с тех пор обзавёлся множеством модификаций, в том числе с закрытым кузовом. У KTM X-Bow есть как дорожные, так и гоночные версии класса GT2, они сейчас активно участвуют в соревнованиях, но в последнее время не особо успешно.

Гоночный KTM X-Bow класса GT2

Новый собственник планирует развивать линейку дорожных суперкаров KTM, что волне разумно — этот сегмент авторынка в последние годы растёт, в нём можно неплохо заработать, а имя и репутация у KTM как автопроизводителя уже есть. Марка KTM на машинах останется, но будет использоваться в рамках лицензионного соглашения. В общем, история спорткаров KTM продолжается и, будем надеяться, лучшие её главы ещё впереди.

спортивные авто суперкары бизнес KTM
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Заводы Новый цех мехобработки завода Haval: алмазные россыпи и толщина волоса На расположенном в Тульской области заводе Haval открылся цех механической обработки корпусных деталей: блока цилиндров и головки блока цилиндров. Все подробности о новом предприятии – в наш... 251 1 0 20.08.2025
Статьи / Мнение без фильтров Иранская тонировка – угроза нации или способ пополнить бюджет? Борьба с уходом водителей в тень продолжается. На сей раз под прицелом оказалась так называемая иранская тонировка – рулонные шторки на присосках. За неё предложили штрафовать с особой жесто... 1337 12 2 18.08.2025
Статьи / История Как ГАЗ-51 стал SAIC, а ЗИС-150 – FAW: советские грузовики, которые выпускали за границей Так уж исторически сложилось, что с начала ХХ века и по сей день отечественный автопром продолжает ориентироваться на зарубежные разработки. Однако в середине прошлого века был непродолжител... 7878 0 3 17.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8658 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8221 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 7509 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
16 С сердцем от Ferrari: опыт владения Maserati GranTurismo I (М145)
12 Иранская тонировка – угроза нации или способ пополнить бюджет?
5 Новая Skoda Octavia: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings