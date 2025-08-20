Автомобильное крыло KTM перейдёт под контроль бельгийских пивоваров

О том, что австрийская компания KTM AG, известная главным образом как производитель мотоциклов, находится в кризисе, мы рассказывали в конце прошлого года. Напомним, что компанию KTM основал в 1934 году австрийский предприниматель Ганс Трункенпольц, её штаб-квартира находится в австрийском городе Маттигхофен. Буквы KTM изначально расшифровывались как Kraftfahrzeug Trunkenpolz Mattighofen, после начала серийного производства мотоциклов в 1953 году расшифровка сменилась на Kronreif & Trunkenpolz Mattighofen, а сегодня это просто KTM AG.

С начала 1990-х KTM пережила череду реструктуризаций, кризисов, дроблений и смен собственников, сегодня она на 100% принадлежит австрийской компании Pierer Mobility AG, главным акционером которой в свою очередь является индийская компании Bajaj Auto. Права на велосипедную марку KTM сегодня принадлежат другой компании — KTM Fahrrad GmbH, велосипеды KTM с одноимёнными мотоциклами сегодня связывает только эмблема.

Последние три года менеджмент Pierer Mobility AG не очень умело распоряжался финансовыми ресурсами KTM: много денег было потрачено на расширение бизнеса, а продажи при этом снижались. В итоге в минувшем июне было принято решение консолидировать деятельность вокруг мотоциклов, а машинную «дочку» KTM Sportcar GmbH отпустить в свободное плавание.

На днях австрийская пресса сообщила, что покупатель для KTM Sportcar GmbH найден и сделка де-факто заключена, но ждёт одобрения регуляторов. Новым собственником будет международная группа инвесторов, главный из которых — это бельгийская семья де Мевиус, являющаяся крупнейшим акционером пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev, ей в частности принадлежат такие известные пивные марки как Budweiser, Beck's, Corona, Hoegaarden и Stella Artois. Грегуар Де Мевиус является страстным поклонником автогонок — видимо, с его подачи было решено вложить пивные денежки в автомобили KTM.

Дорожный KTM X-Bow GT-XR

Первой и пока единственной моделью KTM Sportcar GmbH является легендарный среднемоторный X-Bow, что выпускается с 2008 года и с тех пор обзавёлся множеством модификаций, в том числе с закрытым кузовом. У KTM X-Bow есть как дорожные, так и гоночные версии класса GT2, они сейчас активно участвуют в соревнованиях, но в последнее время не особо успешно.

Гоночный KTM X-Bow класса GT2

Новый собственник планирует развивать линейку дорожных суперкаров KTM, что волне разумно — этот сегмент авторынка в последние годы растёт, в нём можно неплохо заработать, а имя и репутация у KTM как автопроизводителя уже есть. Марка KTM на машинах останется, но будет использоваться в рамках лицензионного соглашения. В общем, история спорткаров KTM продолжается и, будем надеяться, лучшие её главы ещё впереди.