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Компания KTM находится на грани банкротства и останавливает производство

27.11.2024 708 0 0

Австрийский производитель мотоциклов и спорткаров много раз за свою историю находился в кризисе, что однако не гарантирует ему выживание сегодня.

Компания KTM ведёт свою летопись с 1934 года, её основал австрийский предприниматель Ганс Трункенпольц, штаб-квартира находится в австрийском городе Маттигхофен. Буквы KTM изначально расшифровывались как Kraftfahrzeug Trunkenpolz Mattighofen, после начала серийного производства мотоциклов в 1953 году расшифровка сменилась на Kronreif & Trunkenpolz Mattighofen, а сегодня это просто KTM AG. С начала 1990-х KTM пережила череду реструктуризаций, кризисов, дроблений и смен собственников, сегодня она на 100% принадлежит австрийской компании Pierer Mobility AG, главным акционером которой в свою очередь является индийская компании Bajaj Auto.

Штаб-квартира и производственная база KTM в австрийском Маттигхофене

Компании Pierer Mobility AG помимо KTM принадлежат мотоциклетные марки Husqvarna, GasGas и 50% акций дизайн-студии Kiska. Под марками Husqvarna и GasGas выпускаются также велосипеды, а вот права на велосипедную марку KTM сегодня принадлежат другой компании — KTM Fahrrad GmbH, велосипеды KTM с одноимёнными мотоциклами сегодня связывает только эмблема. Под контролем Pierer Mobility AG также находится итальянская мотоциклетная марка MV Agusta, причём контрольный пакет (50,1%) был приобретён совсем недавно, весной этого года, что стало одной из причин погружения в кризис — нужные для стабилизации бизнеса деньги пошли на его расширение.

Напомним, что KTM — это не только мотоциклы, но и машины. На фото показан дорожное среднемоторное купе KTM X-Bow GT-XR

До 2023 года включительно продажи KTM росли, а в этом году пошли на спад, ожидается, что к концу 2024 года снижение составит 10-15% по сравнению с прошлым годом. Общая задолженность Pierer Mobility AG по итогам первого полугодия 2024, согласно официальному отчёту, выросла на 89,3% до 1,469 млрд евро. Ситуацию усугубляет затоваренность складов и избыточно развитая дилерская сеть. Экстренные меры по «срезанию костов», в том числе сокращение штата рабочих и инженеров, не дали нужного результата. В итоге было Pierer Mobility AG решила защитить от кредиторов свой самый ценный актив — компанию KTM AG, которая генерирует 95% выручки, соответствующее заявление будет подано в суд 29 ноября.

Речь о банкротстве KTM AG пока не идёт, компания хочет в течение ближайших трёх месяцев под надзором суда провести очередную реструктуризацию и привлечь новых инвесторов. Возможно, с частью активов KTM AG придётся расстаться и провести ещё одну волну сокращений, сейчас в KTM AG трудятся чуть более 5000 человек. Производство в январе и феврале работать не будет, ну а дальше будет видно. К сожалению, как показал печальный опыт производителя кресел Recaro, легендарное имя не гарантирует спасение от банкротства.

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