Kiska APG-1: игривый австрийский спорткар по мотивам легендарной Lancia Stratos

Австрийская дизайн-студия Kiska с более чем 30-летним опытом работы хочет стать производителем эксклюзивных автомобилей и готовит свою первую модель APG-1 на базе KTM X-Bow GT-XR.

В 1991 году предприниматель Геральд Киска основал собственную многопрофильную дизайн-студию и преуспел, в числе её клиентов значатся Adidas, Audi, Bosch, Husqvarna, KTM и десятки других компаний, а теперь Kiska дозрела до того, чтобы самой выпустить спорткар. Ещё в августе Kiska анонсировала проект APG-1 — лёгкий и маневренный спорткар по мотивам раллийной легенды 70-х Lancia Stratos, а на днях опубликовала новую порцию картинок, позволяющих более-менее полноценно оценить задумку. Буквы APG в названии расшифровываются как Alpine Playground (переводится на русский как «альпийская игровая площадка») — мол, идеальная машина для лихих покатушек по альпийским серпантинам.

Заметим, что Lancia Stratos не первый раз становится источником вдохновения для современных небольших компаний: в прошлом десятилетии свет увидел бензиновый New Stratos производства фирмы Manifattura Automobili Torino (MAT), а минувшей осенью китайская компания Small Sports Car анонсировала электрический спорткар SC-01, весьма вольно трактующий стиль оригинального Стратоса.



Kiska APG-1 тоже не стремится буквально воспроизвести эстетику оригинальной итальянской модели, но источник вдохновения в данном случае более очевиден, чем при взгляде на китайский SC-01. Искушённые автолюбители сразу укажут на слишком большую колёсную базу APG-1 — мол, надо бы покороче, чтобы пропорции были ближе к оригинальному Стратосу, но разработчики APG-1 «пляшут» от донорской модели — KTM X-Bow GT-XR, в основе которого лежит углепластиковый монокок, его переделка под более короткую базу будет стоить целое состояние.



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Главный дизайнер проекта APG-1 Алан Дерозье (прежде работал в Renault), впрочем, довольно ловко «задрапировал» слишком длинную базу, в частности с помощью тёмных рельефных накладок на колёсных арках. Выдвижные фары почти дословно цитируют итальянского классика, а выставленные напоказ горизонтальные амортизационные стойки передней подвески и подъёмный колпак вместо дверей достались Киске от донорского KTM. Все наружные панели кузова Киски изготовлены из углепластика.



Технические характеристики APG-1 компания Kiska пока не приводит, но они, очевидно, такие же или близкие к таковым у KTM X-Bow GT-XR: форсированный турбомотор 2.5 TFSI от Audi выдаёт 500 л.с., коробка передач — 7-ступенчатый всефольксвагеновский «робот» DSG DQ500, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Первую «сотню» KTM X-Bow GT-XR набирает за 3,4 с, максимальная скорость — 280 км/ч.



Дата начала производства, тираж и цена спорткара Kiska APG-1 пока на названы.

Добавим, что марка Lancia, ныне принадлежащая корпорации Stellantis, пока не собирается возрождать Stratos, но некоторые его элементы есть в концепте-манифесте Pu+Ra Zero, который был представлен в прошлом месяце.

