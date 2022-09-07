Новинки ×
  • Дорожный KTM X-Bow GT-XR: лёгкий суперкар на каждый день с большим бензобаком

Дорожный KTM X-Bow GT-XR: лёгкий суперкар на каждый день с большим бензобаком

07.09.2022 149 0 1

Австрийская компания KTM официально представила новый дорожный автомобиль X-Bow GT-XR, он оснащён 500-сильным мотором Audi 2.5 TFSI, может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и стоит от 284 900 евро.

 

KTM Sportmotorcycle GmbH известна прежде всего своими мотоциклами, но в 2008 году она представила лёгкий среднемоторный спорткар X-Bow, который в итоге превратился в целое семейство моделей с дорожными и трековыми модификациями. В 2020 году в семействе X-Bow появилась самая крупная и мощная модель с закрытым кузовом и заметно выросшей колёсной базой, но до недавнего времени она предлагалась только в трековых версиях GT2 и GTX, а теперь представлен дорожный вариант GT-XR.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

В основе X-Bow GT-XR лежит тот же углепластиковый монокок, что у трековых версий, но сверху нет трубчатого каркаса — предполагается, что поднимающийся вверх фонарь авиационного типа (в него интегрированы лобовое стекло и распашные боковые окна) обеспечит достаточную жёсткость при опрокидывании. Почти все наружные панели кузова выполнены из углепластика, аэродинамическое оперение оптимизировано для использования на дорогах общего пользования. Сухая масса автомобиля — 1130 кг, снаряженная — 1250 кг, полная — 1600 кг. Развесовка — 44:56 в пользу задней оси. Габаритная длина — 4626 мм, ширина — 2041 мм, высота — 1164 мм, колёсная база — 2850 мм.

Закупаемый у Audi бензиновый 5-цилиндровый турбомотор 2.5 TFSI на дорожном суперкаре имеет относительно умеренную форсировку: давление наддува — 1,55 бар, максимальная мощность — 500 л.с. при 6350 об/мин, максимальный крутящий момент — 581 Нм при 5500 об/мин. Коробка передач — DSG DQ500, то есть всефольксвагеновский «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями). Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3,4 с, с 100 до 200 км/ч — 6,9 с, максимальная скорость — 280 км/ч.

Подвеска — пружинная, с амортизаторами Sachs, на двойных поперечных рычагах «по-кругу» (спереди — типа пуш-род). Рулевой механизм снабжён электроусилителем с прогрессивной характеристикой. Тормоза в базе стальные, диаметр передних дисков — 365 мм (8-поршневые суппорты), задних — 356 мм (4-поршневые суппорты). В виде опции предлагаются карбон-керамические тормоза, в таком случае диаметр передних увеличивается до 380 мм и в комплекте с ними идут 6-поршневые суппорты. Дорожный просвет — всего 90 мм, для преодоление лежачих полицейских и прочих крупных неровностей предлагается гидравлический подъёмник.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В угепластиковом двухместном кокпите установлено съёмное многофункциональное рулевое колесо с интегрированным в него щитком приборов. Посадка через высокий порог потребует хорошей физической формы. За круговой обзор по умолчанию отвечают камеры, но можно заказать и обычные зеркала. В оснащении есть кондиционер, порты USB-C и аудиосистема с Bluetooth-подключением, но нет мультимедийной системы — в роли навигатора придётся использовать собственный смартфон. Тем не менее KTM уверяет, что GT-XR будет достаточно удобной машиной на каждый день: для личных вещей есть багажник на 160 л и 8-литровый бардачок, а бензобак объёмом 96 л позволит проехать на одной заправке до 1000 км. Диаметр разворота — 13 м.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Цена в 284 900 евро может показаться завышенной, за эти деньги можно найти немало альтернатив, но KTM упирает на раритетность — в год компания изготавливает не более ста автомобилей семейства X-Bow, так что желающим приобрести GT-XR для своей коллекции, возможно, придётся постоять в очереди.

спортивные авто суперкары новинки KTM

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Новые тарифы ОСАГО с 13 сентября: что изменится и почему полис за 100 тысяч – уже реальность С 13 сентября в силу вступает Указание Банка России № 6209-У, которое вносит изменения в страховые тарифы ОСАГО. Суть нововведений – расширение базового тарифного коридора как в большую, так... 4058 1 25 05.09.2022
Статьи / Рендеры "Колёса.ру" Lada Vesta в кузове хэтчбек: перспективы выхода и эксклюзивные изображения Каким мог бы стать хетчбэк Vesta, почему проект не был реализован и ждать ли нам новую модель Lada?  5653 2 10 05.09.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Volvo S80 II Статистика отмечает рост интереса к подержанным автомобилям премиальных марок. Действительно, если уж покупать автомобиль с пробегом, то неплохо было бы пересесть на  мощную машину с богатым... 3213 9 3 04.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17337 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12599 6 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 8682 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings