Дорожный KTM X-Bow GT-XR: лёгкий суперкар на каждый день с большим бензобаком

Австрийская компания KTM официально представила новый дорожный автомобиль X-Bow GT-XR, он оснащён 500-сильным мотором Audi 2.5 TFSI, может разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и стоит от 284 900 евро.

KTM Sportmotorcycle GmbH известна прежде всего своими мотоциклами, но в 2008 году она представила лёгкий среднемоторный спорткар X-Bow, который в итоге превратился в целое семейство моделей с дорожными и трековыми модификациями. В 2020 году в семействе X-Bow появилась самая крупная и мощная модель с закрытым кузовом и заметно выросшей колёсной базой, но до недавнего времени она предлагалась только в трековых версиях GT2 и GTX, а теперь представлен дорожный вариант GT-XR.

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В основе X-Bow GT-XR лежит тот же углепластиковый монокок, что у трековых версий, но сверху нет трубчатого каркаса — предполагается, что поднимающийся вверх фонарь авиационного типа (в него интегрированы лобовое стекло и распашные боковые окна) обеспечит достаточную жёсткость при опрокидывании. Почти все наружные панели кузова выполнены из углепластика, аэродинамическое оперение оптимизировано для использования на дорогах общего пользования. Сухая масса автомобиля — 1130 кг, снаряженная — 1250 кг, полная — 1600 кг. Развесовка — 44:56 в пользу задней оси. Габаритная длина — 4626 мм, ширина — 2041 мм, высота — 1164 мм, колёсная база — 2850 мм.



Закупаемый у Audi бензиновый 5-цилиндровый турбомотор 2.5 TFSI на дорожном суперкаре имеет относительно умеренную форсировку: давление наддува — 1,55 бар, максимальная мощность — 500 л.с. при 6350 об/мин, максимальный крутящий момент — 581 Нм при 5500 об/мин. Коробка передач — DSG DQ500, то есть всефольксвагеновский «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями). Вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3,4 с, с 100 до 200 км/ч — 6,9 с, максимальная скорость — 280 км/ч.



Подвеска — пружинная, с амортизаторами Sachs, на двойных поперечных рычагах «по-кругу» (спереди — типа пуш-род). Рулевой механизм снабжён электроусилителем с прогрессивной характеристикой. Тормоза в базе стальные, диаметр передних дисков — 365 мм (8-поршневые суппорты), задних — 356 мм (4-поршневые суппорты). В виде опции предлагаются карбон-керамические тормоза, в таком случае диаметр передних увеличивается до 380 мм и в комплекте с ними идут 6-поршневые суппорты. Дорожный просвет — всего 90 мм, для преодоление лежачих полицейских и прочих крупных неровностей предлагается гидравлический подъёмник.



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В угепластиковом двухместном кокпите установлено съёмное многофункциональное рулевое колесо с интегрированным в него щитком приборов. Посадка через высокий порог потребует хорошей физической формы. За круговой обзор по умолчанию отвечают камеры, но можно заказать и обычные зеркала. В оснащении есть кондиционер, порты USB-C и аудиосистема с Bluetooth-подключением, но нет мультимедийной системы — в роли навигатора придётся использовать собственный смартфон. Тем не менее KTM уверяет, что GT-XR будет достаточно удобной машиной на каждый день: для личных вещей есть багажник на 160 л и 8-литровый бардачок, а бензобак объёмом 96 л позволит проехать на одной заправке до 1000 км. Диаметр разворота — 13 м.



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Цена в 284 900 евро может показаться завышенной, за эти деньги можно найти немало альтернатив, но KTM упирает на раритетность — в год компания изготавливает не более ста автомобилей семейства X-Bow, так что желающим приобрести GT-XR для своей коллекции, возможно, придётся постоять в очереди.

