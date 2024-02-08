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  • АВТОСТАТ: Автотека – самый узнаваемый и достоверный сервис для проверки истории автомобилей

АВТОСТАТ: Автотека – самый узнаваемый и достоверный сервис для проверки истории автомобилей

08.02.2024 40 0 0

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» назвали Автотеку (проект Авито Авто) самой популярной онлайн-площадкой среди негосударственных сервисов для проверки истории автомобилей с пробегом по результатам проведенного исследования. В нем приняли участие более 3000 автолюбителей, проживающих в различных регионах России, 70% из которых – мужчины, 30% – женщины.

Специалисты «АВТОСТАТа» оценивали онлайн-сервисы по нескольким критериям: узнаваемость, информативность и достоверность. Автотека заняла первое место по всем критериям среди негосударственных сервисов, а также стала лидером в ряде категорий наряду с сайтом ГИБДД.

Популярность и узнаваемость

По результатам опроса сервис Автотека занял первое место по узнаваемости – его назвали 79% респондентов. На втором места находится сайт ГИБДД (59%) и далее следуют Про Авто (40%), база ФССП (22%), Номерограм (19%) и Автокод (10%). Кроме того, высокий уровень узнаваемости Автотеки отмечен не только в федеральных регионах (Москве и Санкт-Петербурге), но и на Северном Кавказе.

По частоте использования среди автовладельцев Автотека набрала 23%, уступив лишь государственному сайту ГИБДД (26%). Таким образом, Автотека стала самым популярным среди негосударственных сервисов проверки истории авто.

Польза и информативность

Исследование «АВТОСТАТ» также выявило, какие сервисы проверки истории авто россияне считают наиболее информативными. Первое место заняла Автотека: 51% участников исследования выделили ее как сервис, предоставляющий наиболее полную информацию об автомобилях. Сайт ГИБДД занял второе место – его назвали 35% участников. Сервис Про Авто набрал 13%, база ФССП – 6%, Номерограм – 5% и Автокод – 3%.

Самой информативной Автотеку считают в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Приволжском, Южном, Центральном, Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Достоверность информации

В рейтинге сервисов по уровню доверия Автотека также заняла лидирующую позицию среди негосударственных сервисов в России. Каждый второй автовладелец (50%) в исследовании выбрал Автотеку в числе сервисов, которые предоставляют наиболее достоверную информацию при проверке истории автомобиля. Согласно результатам, сайт ГИБДД занял второе место с долей 40% по популярности ответов, а проект Про Авто занимает третье место с долей 13%. Остальные сервисы получили менее 10%.

авто и общество

 

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